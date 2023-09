Szabadságharc napelemügyben is

Aztán ott volt a vasárnapi boltzár. Tudom, egy baloldalinak erről Nyakó meg a biztonsági emberek jutnak az eszébe. Nekem viszont az is, hogy a kormány végül itt is képes volt egyet hátrébb lépni, s a költséges népszavazást megelőzve visszavonni az intézkedését. Noha ragaszkodhatott volna álláspontjához (európai példák, munkavállalók védelme satöbbi). Vagy ott egy még korábbi történet: az előzetes választási regisztráció. Bár az Alkotmánybíróság csupán formai okok miatt dobta vissza a törvénymódosítást, a kormánypártok nem erőltették tovább, nem szuszakolták bele az alaptörvénybe, noha egyébként komoly és méltányolható érvek szóltak az intézkedés mellett. Például: akinek bonyodalmat okoz egy űrlap kitöltése, az jobb is, ha nem szavaz.

A magyarországi baloldal mindig azzal jön, hogy „Orbánék csak az erő nyelvén értenek”. Fönti példák ennek éppen az ellenkezőjét mutatják.

A valóságban éppen a baloldal az, amely országlása idején gátlástalanul visszaélt paraszthajszálnyi parlamenti többségével. Keresztülvertek mindent, amit feles többséggel lehetett, s akkor sem tágítottak az ostoba ötleteiktől, amikor nyilvánvalóan látszott, azok hová vezetnek.

Nem volt annyi eszük, hogy kihátráljanak a vizitdíj és a kórházi napidíj mögül, holott a kampányban Gyurcsány esküdözött: esze ágában sincs ilyesmit bevezetni. A szociális népszavazáson aztán irgalmatlant buktak. 2004-ben a végsőkig harcoltak külhoni testvéreink magyar állampolgárságának visszaadása ellen. Aztán a 2006. augusztus 20-i tűzijáték áldozatainak kártérítésétől is elzárkóztak, noha ők is pontosan tudták: az állam nemtörődömsége vezetett a tragédiához (ha időben lefújják a rendezvényt, nincsenek halálos áldozatok, súlyos sérültek). S még ma is védik a védhetetlent, az ősbűnt: Gyurcsány 2006. őszi rendőrterrorját. Ellenzékben pedig ugyanazt a süket dumát fújják tizenhárom éve („diktatúra”, „nincs sajtószabadság”, „Európa, segíts!” stb.). Aztán meglepődnek, hogy a végeredmény mindig: bukás. Amit, persze, a magyarok csöppet sem bánnak.

Rugalmasság, józan ész, belátóképesség – tartós kormányzáshoz alapfelszereltség.

