Egy erős mondat utóélete

És itt érünk el ahhoz a mondathoz, ami miatt pellengérre állított anno a hetilap. Merthogy igen, van olyan hajléktalan, aki a társadalmi nyomás, a felelősségvállalás – akár pusztán önmagáért –, az elvárások, a mindennapi daráló elől menekül és választ egy olyan létformát, ami mindezek alól felszabadítja. Ezzel nem azt állítom, hogy ők így boldogok, és ez egy ideális állapot bárkinek, csupán annyit, hogy az ő esetükben azért lehetetlen szinte a segítségnyújtás, mert el sem akarják fogadni.

Az édesanyám sokáig dolgozott addiktológusként. Később pszichiátriai szakvizsgát szerzett és az egyik legnagyobb fővárosi kórház pszichiátriai osztályán dolgozott majdnem tizenöt éven át. Szinte mindig feküdtek hajléktalanok a részlegen, és nem feltétlenül azért, mert oda tartoztak, hanem mert például egy elvonási tünetektől hallucináló hajléktalant a mentő automatikusan oda vitt be. Ilyenkor a nővérek megmosdatták, tiszta ruhát adtak rájuk, tetvetlenítették és sterilizálták őket, levágták a hajukat, körmüket, vagyis megpróbálták a hozzájuk kerülő fedél nélkül élőket emberhez méltó állapotba hozni. És ha kellett, segítettek másban is. Hivatalos ügyek elintézésében, átmeneti szállás keresésében, amiben lehetett.

Így került be hozzájuk egy idős bácsi, akit a Mechwart ligetnél fagyhalál közeli állapotban találtak meg és szállítottak be. Sok időbe telt, amíg minden betegségéből meggyógyult, eközben viszont kiderítették róla, hogy ki ő és hogyan érik el a hozzátartozóit. Kiderült, hogy van bankszámlája, amire folyamatosan érkezett a nyugdíja már sok-sok éve, de nem nyúlt hozzá. Olyan sok megtakarítása gyűlt így össze, hogy be tudták őt fizetni egy kulturált idősek otthonába, ahol élete végéig ellátást kapott volna, és még így is maradt volna költőpénze. A sikertörténetet követő hónapokban a bácsi megint egyre többször tűnt fel a Mechwart ligetben szatyrokkal, koszosan. Aztán télen megint kórházba vitték az utcáról, mert eszméletlen volt. Tüdőgyulladásban halt meg.