Gyurcsány nem akar kormányra kerülni

Ha netán akad még valaki, aki ne tudná az ellenzéki táborban, hogy Gyurcsány Ferenc nem fog kormányra kerülni, az akár Donáth Anna minapi publicisztikájából is megvilágosodhatott.

A Momentum ügyeletes üdvöskéje ugyanis megírta: „hazugsággal nem lehet a hazugokat legyőzni”, és mivel a Demokratikus Koalíció és vezére „a hazugságon alapuló politikai kultúrát képviseli”, ezért „nem feltétele, hanem súlyos gátja a kormányváltásnak”.

Azt most hagyjuk, hogy Donáth is a hazugság vétkébe esik, amikor egyenlőségjelet tesz a bukott és a jelenlegi miniszterelnök politikai kultúrája és kormányzása közé; mellesleg abban is füllent, hogy a DK a legelutasítottabb párt az ellenzéki szavazók körében. Nem az – momentán a legerősebb.

De Donáth propagandacikkénél fontosabb momentum Gyurcsány október 23-i, szűk körben, előre felvett és megtévesztő módon online „élőben” közvetített „ünnepi” beszéde a városligeti Vaskefénél. Arról szónokolt a hiányzó hallgatóság előtt, hogy az ünnep akkor igazi, ha közös, ha egyesít bennünket, de október 23-ával szerinte jó pár éve már gondban és bajban vagyunk, mert külön-külön ünneplünk. Szerinte

„október 23-a mára megszűnt a nemzet közös ünnepének lenni”.

Dehogy szűnt – október 23-a a nemzet közös ünnepe, hisszük és valljuk sok millióan.

Jó, legyünk egészen pontosak: a nemzet túlnyomó többségének közös ünnepe. Mert van egy törpe kisebbség, amely deklaráltan nem tartozik ehhez a nemzeti közösséghez. A vezére állítja, hogy ők kevesen vannak, akik – szerinte már csak ő és társai! – őrzik 1956 szellemiségét. Tehát ő az, aki nyíltan szembehelyezi magát és csapatát a nemzet, az ország túlnyomó többségével. Amelyről már őszödi őszinteségrohamában elárulta, hogy egy „k…rva ország”.

Aki ezt mondja, az valójában nem akar – mert nem tud! – kormányra kerülni. Demokratikus, szabad, tiszta választások révén, a nemzet többségének bizalmát és szavazatát elnyerve biztosan nem – legfeljebb puccsal, mint 2004-ben és csalással, mint 2006-ban.

Aki Gyurcsány október 23-i botrányos beszédét csupán retorikai fordulatnak, esetleg freudi elszólásnak véli, annak nem árt felidézni, hogy 1990-ben az új Országgyűlés – az akkori győztes és vesztes pártok, utóbbiak között a szocialisták is! – első, közös döntésként foglalta törvénybe az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc történelmi jelentőségét, s azt, hogy közös kötelességük ébren tartani és ápolni annak emlékét.

Ezt a nemzeti konszenzust rúgta fel 2004 októberében az MSZP akkori két vezetője, Gyurcsány Ferenc és Hiller István, amikor a Népszabadságban publikált cikkükben bejelentették ’56 ünnepének mint a magyar baloldal „saját hősi hagyományának” a visszaszerzését a jobboldaltól.

Hogy ezt hogyan is gondolták, azt két év múlva, az ötvenedik évfordulón mutatta meg a Gyurcsány-kormány, amikor kordonok és rendőrsorfal közé zárkózva „ünnepelt” a Kossuth téren, a legnagyobb ellenzéki párt Astoriánál tartott ünnepi megemlékezéséről távozó békés tömeget pedig példátlanul brutális rendőri erőszakkal szétverte. Ahogy diktatúrákban szokták.

Gyurcsány tehát már 2004-ben és 2006-ban is bizonyságát adta, hogy ő (és csapata) nem tartja október 23-át a nemzet közös ünnepének, és de facto szemben áll a nemzet túlnyomó többségével.

Így nem mondott újat pártja mostani titkos „ünnepi” megemlékezésén, csak megerősítette, amit József Attila óta tudunk:

A dallam nem változtat szövegén.

És mert a szöveg nem változik, a győzelem napjai sosem jönnek el neki. Ezt ő is jól tudja, hiába hazudik kormányváltásról és egyebekről reggel, éjjel, meg este.