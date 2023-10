Idegen érdekek magyar ügynökei

A guruló dollárok botrány furcsa sajátossága, hogy Amerikában viszont nagyon szigorúan veszik a külföldről érkező befolyásolási kísérletet. Az Államokban még 1938-ban fogadták el a már említett külföldi ügynökök regisztrációjáról szóló törvényt (FARA), amely például megköveteli a külföldi megbízók érdekében politikai tevékenységet folytató ügynököktől vagy a meghatározott egyéb tevékenységek kapcsán, hogy rendszeresen tegyék nyilvánossá a külföldi megbízóval fennálló kapcsolatukat, valamint az ezt a kapcsolatot támogató tevékenységeket, bevételeket, kifizetéseket. A törvény tehát kifejezetten a külföldi érdekek mentén közéleti tevékenységet kifejtő csoportok, pártok, egyéb szervezetek regisztrációját teszi kötelezővé a tengerentúlon. Aki e körben szándékosan hamis nyilatkozatot tesz egy lényeges tényről vagy szándékosan elmulaszt minden olyan lényeges tényt, amelyet fel kell tüntetni, vagy ha a nyilatkozatában foglalt állítások, az azokhoz csatolt dokumentumok másolatai félrevezetők, a törvény büntetőjogi szankciójaként legfeljebb 250 ezer dollár pénzbírsággal vagy legfeljebb öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a szövetségi törvénykönyv értelmében.

Az említett jogszabály alkalmazása során például 2021-ben, Kalifornia központi kerületében az Obama elnökkel közös fotón összeboruló filantróp-politikai lobbistát, Imaad Shah Zuberit tizenkét év börtönre ítélték – benne a FARA-törvényben előírt maximum öt évvel –, emellett összesen 15,7 millió dollár kártérítés és 1,75 millió dollár büntetőbírság megfizetésére kötelezték. Zuberi 2019-ben ismerte be bűnösségét a FARA-törvény megsértése, adócsalás és csaknem egymillió dollárnyi illegális kampány-hozzájárulás ­miatt, ebbe beleértve az amerikai választások befolyásolására használt külföldi szervezetek pénzét is. 2020-ban Washingtonban Zuberivel ellentétben a jobboldali körökben mozgó üzletember, Elliott Broidy – akit a korábbi elnökkel és annak egykori tanácsadójával, Steve Bannonnal is próbáltak hírbe hozni – ugyancsak bűnösnek vallotta magát a FARA megsértése miatt, miután dollármillió­kért cserébe ő és mások megállapodtak abban, hogy titkos ajánlattételeknél működnek közre vezető amerikai kormánytisztviselők előtti lobbizással az igazságügyi tárcánál folyamatban lévő ügyekben. Broidy elismerte, hogy kínai és malajziai érdekeket képviselt.

De ehelyütt említhetjük, hogy a washingtoni szövetségi bíróság bűnösnek találta Pras Michel rappert, a The Fugees egykori előadóját a kínai kormánnyal való összejátszásban. A Grammy-díjas előadóművész több vádpontban állt bíróság elé sikertelen összeesküvés miatt, amelynek célja az volt, hogy segítsen Jho Low malajziai üzletembernek és a kínai kormánynak hozzáférni amerikai tisztségviselőkhöz, köztük Barack Obama és Donald Trump volt elnökökhöz. Michel most akár húsz év börtönbüntetésre is számíthat, miután bűnösnek találták az Egyesült Államok megtévesztésére irányuló összeesküvésben, tanú befolyásolásában és egy külföldi kormány be nem jegyzett ügynökeként való fellépésben.

Az 1995-ös Lobbying Disclosure Act pontosította a lobbizás fogalmát, és kivették azokat a lobbizókat a FARA-ból, akik ezt a tevékenységüket a kongresszus által alkalmazott törvények szerint gyakorolják. A külföldi eredetű lobbizás elleni védelem Amerikában nemzetbiztonsági szempontból hatékonyabban biztosított, mint az Európai Unióban. Európával ellentétben az Egyesült Államokban mára már egy megbecsült szakmának számít a lobbizás, de ehhez szükséges volt egy szigorú és tüzetes szabályrendszer létrehozása. Az Egyesült Államok példája bizonyította, hogy a lobbizás átláthatóbbá tételével nemcsak a közintézményekbe vetett bizalom tud nőni, hanem a lobbizás kifehérítésével egy társadalmilag megbecsült, normákkal és etikai szabályrendszerrel bíró hivatás is létrejöhet. Megjegyzendő, hogy a fő különbség az USA és az EU lobbiszabályozásait tekintve az, hogy Amerikában aligha tudnának olyan szabadon, jogi kiskapukat kihasználva politikai befolyást szerezni idegen ügynökként működő NGO-k és egyéb politikai aktorok, mint ahogyan azt Brüsszelben teszik.