Csányi Vilmos, a diktatúra-szakértő

Így válik a Széchenyi-díjas etológusból pár mondat leforgása alatt mezei DK-s kommentelő. Tudósból asztalcsapkodó ösztönlény. Három-négy millió magyar a szellemi nyomorban? Nem kétséges, hogy a Kárpát-medencében is akad nem kevés hülye. No de hol itt a bizonyíték, hol vannak a statisztikai adatok a fél országra kiterjedő agyhalálra? Tessék már kézbe venni a legfrissebb PISA-felmérést, esetleg el is olvasni azt.