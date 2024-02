Július elsején mi jövünk (II. rész)

2024 nemcsak a június 9-i európai parlamenti választások miatt lesz izgalmas számunkra, hanem azért is, mert júliustól hazánk veszi át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét. Az erre az időszakra történő felkészülésünk jól halad, és meghatároztuk a magyar elnökség főbb fókuszpontjait is. Fontos, az állampolgárok mindennapjait érintő témák szerepelnek az általunk meghatározott célok között. Vegyük most górcső alá az EU versenyképességének javítása, a demográ­fiai kihívások kezelése, az illegális migráció elleni küzdelem és a védelempolitika uniós szintű erősítése kérdésköreit.

Az Európai Unió az utóbbi évtizedekben folyamatosan veszít versenyképességéből. Harminc éve Európa a világ GDP-jének több mint húsz százalékát állította elő, ma kevesebb mint 15 százalékát. A versenyképesség évtizedek óta tartó gyengülésének orvoslására hosszú távú stratégiai megoldást szükséges találnunk. A mikro-, kis- és középvállalkozások kulcsszerepet játszanak Európa gazdasági teljesítőképességének előmozdításában, emellett jelentős munkahelyteremtő potenciáljuk van. A soros elnökségünk adta keretek között fokozni kívánjuk a termelékenységet, többek között a belső piac meglévő akadályainak leépítésével és újak létesítésének megakadályozásával, az egyenlő versenyfeltételek fenntartásával, a kis- és középvállalkozások válságállóságának megerősítésével, valamint az adminisztratív terhek csökkentésével.