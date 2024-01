Július elsején mi jövünk

Elnökségünk további kiemelt témái között a demográfia és a migráció is szerepel. Magyarország keresztény, demokratikus állam, ahol a kormány családpolitikai intézkedéseket vezetett be a népességcsökkenés megállítása érdekében. A hazai családtámogatási rendszer egyedülálló, mi a gyermekek születésében vagyunk érdekeltek, nem pedig idegen népek betelepítésében, az illegális migráció támogatásában. Az illegális bevándorlókat kiutasító határozatok végrehajtása európai szinten továbbra is alacsony, Brüsszelben a jogalkotási dömping helyett valódi megoldásokra van szükség, fókuszban a külső határok megerősítésével.