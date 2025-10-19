idezojelek
Köpönyeggel a migránsválság ellen

LANGY ESŐK JÖNNEK – A tálib kormányzattal kezdett tárgyalásokat Németország.

Sitkei Levente
migránsválság Európa köpönyeg 2025. 10. 19.
Németország eső után felvette a köpönyegét, egy elég jó, vízhatlan alkotmányt, és az esernyőjét is kinyitotta, dacára annak, hogy addigra már csurom víz volt az egész Vaterland. Berlin határtalan bölcsességében ugyanis tárgyalásokat kezdett bizonyos érintett országokkal, hogyan tudná visszatoloncolni a hozzá érkezett migránsokat. 

Egyik ilyen állam Afganisztán. A közép-ázsiai országot a győzedelmes tálibok irányítják, amely kormányt Németország nem ismeri el, nem is meglepő módon, hiszen az iszlamista, a Koránt betű szerint értelmező, középkorias erkölcsiségű, határozottan szélsőséges csoport sehol se népszerű, senki se támogatja őket. De győztek a legutóbbi háborúban, és de facto ők az urak Afganisztánban. Nemrég rendeztek is egy közösségi kivégzést egy stadionban, ahol agyonlőtték a bűnöst, néhány lövést az áldozatok rokonai adtak le. Afganisztánban a lányok csak általános iskolába járhatnak, utána otthon kell maradniuk, vagyis igazi szigor uralkodik a sokat szenvedett országban. Ezzel a tálib kormányzattal kezdett tárgyalásokat Németország. A tisztviselők el is utaztak Kabulba, ott fogadták őket a tálib kollégáik, és arról egyeztettek, miként tudnák visszatoloncolni az afgánokat szülőhazájukba. Hogy a migránsok megfelelő konzuli védelmet kapjanak, Németország engedélyezte, hogy két tálib diplomata elfoglalja a helyét a berlini afgán nagykövetségen és a bonni főkonzulátuson.

A tálibok 2021-ben győztek a háborúban, a németek akkor állították le a visszaküldéseket, igaz, az soha nem volt túl hatékony, épp a jogi procedúrák miatt. Az európai nézet szerint nem szabad oda visszaküldeni senkit, ahonnan azért menekült el, mert veszélybe került az élete. Természetesen minden sztorinak két oldala van, rengeteg migráns töltötte a nyarat a halálos szülőhazában, hogy utána visszatérjen Németországba rettegni. 

De Afganisztán emberi jogi bizonyítványa egyáltalán nem javult, sőt drasztikusan romlott, amióta a tálibok stabilan kézben tartják a hatalmat. Németország ebbe az Afganisztánba küldi vissza azokat az embereket, akiket öt-tíz éve még azért fogadott be biankó csekkel, beszámoló alapján, hogy kihasználja a jóemberkedés adta előnyöket. 

Egyúttal bunkósbottal üsse Magyarországot, amiért nem hajlandó elhinni a messziről jött emberek által előadott szívszorító történeteket.

Végül Németország a két szék között a földre zuhant, ugyanis hiába okozta Angela Merkel akkori német kancellár öngyilkos politikája az Európát alapjaiban megrengető és megtépázó migránsválságot, a németek jelenlegi tevékenysége egyáltalán nem hatékony és nem is különösebben népszerű. Az ENSZ menekültügyi főbiztossága is jelezte, hogy Afganisztán nem biztonságos hely, oda visszaküldeni embereket cseppet sem veszélytelen. De nemcsak róluk van szó, hanem azokról a gombamód szaporodó civil szervezetekről is, amelyek abból élnek, hogy a migrációt menedzselik, és mindenben a bevándorlók érdekeit képviselik. 

Németország köpönyegének egyik részeként az összes olyan ember, aki hajlandó felszállni az Afganisztán felé tartó gépre, kap egy egyszeri ezereurós támogatást. Egy ilyen járat legutóbb 81 embert vitt Kabulba, ők mindannyian elítélt bűnözők voltak, akiket kiutasítottak az országból. Csakhogy korábban a német kormány vállalta, hogy 45 ezer afgánt befogad, azokat, akiket üldöznek a hazájukban. Az illegális csatornákon érkezettek számát nehéz megbecsülni, de a német statisztikák arról írnak, körülbelül négyszázezer afgán élhet Németországban, vagyis a visszaküldési program csak csepp a tengerben. 

Németország ugyanolyan terveket fontolgat, mint tíz éve, vagyis azt javasolja, hogy az európai országok közösen intézzék a visszaküldést, ne egy-egy súlyosabban érintett nemzet feladata legyen a hazautaztatás, szerintük ugyanis ez nem fair a befogadóországokra nézve. 

Valaha ez épp a migrációs hullám befogadásával kapcsolatban merült fel, és szorgalmazták a németek a migránsok szétterítését egész Európára, most a hazaküldés felelősségét osztanák meg az uniós tagországokkal, enyhítve saját bűntudatukat a katasztrófához vezető politika miatt. 

Szintén sajátos terv az olyan visszaküldő központok létrehozása, ahol azokat a migránsokat gyűjtenék össze, akiket kiutasítottak az EU-ból. A migránstámogató NGO-k szerint ezek valódi koncentrációs táborok, ahol a várakozók nem abban reménykednek, hogy befogadják őket, hanem a kudarcot – és a bűncselekményeket – követően a jól ismert veszély felé tartanak, ez pedig nem tesz jót a lelki egészségnek. Így aztán Németország könnyen válhat migránsgyilkos páriává a nemzetközi közösség szemében úgy, hogy az utcáin tömegével vannak veszélyes, ismeretlen személyazonosságú migránsok, akiket soha nem fognak tudni kitoloncolni.

Köpönyeggel a migránsválság ellen

