Köpönyeggel a migránsválság ellen

Németország eső után felvette a köpönyegét, egy elég jó, vízhatlan alkotmányt, és az esernyőjét is kinyitotta, dacára annak, hogy addigra már csurom víz volt az egész Vaterland. Berlin határtalan bölcsességében ugyanis tárgyalásokat kezdett bizonyos érintett országokkal, hogyan tudná visszatoloncolni a hozzá érkezett migránsokat.

Egyik ilyen állam Afganisztán. A közép-ázsiai országot a győzedelmes tálibok irányítják, amely kormányt Németország nem ismeri el, nem is meglepő módon, hiszen az iszlamista, a Koránt betű szerint értelmező, középkorias erkölcsiségű, határozottan szélsőséges csoport sehol se népszerű, senki se támogatja őket. De győztek a legutóbbi háborúban, és de facto ők az urak Afganisztánban. Nemrég rendeztek is egy közösségi kivégzést egy stadionban, ahol agyonlőtték a bűnöst, néhány lövést az áldozatok rokonai adtak le. Afganisztánban a lányok csak általános iskolába járhatnak, utána otthon kell maradniuk, vagyis igazi szigor uralkodik a sokat szenvedett országban. Ezzel a tálib kormányzattal kezdett tárgyalásokat Németország. A tisztviselők el is utaztak Kabulba, ott fogadták őket a tálib kollégáik, és arról egyeztettek, miként tudnák visszatoloncolni az afgánokat szülőhazájukba. Hogy a migránsok megfelelő konzuli védelmet kapjanak, Németország engedélyezte, hogy két tálib diplomata elfoglalja a helyét a berlini afgán nagykövetségen és a bonni főkonzulátuson.

A tálibok 2021-ben győztek a háborúban, a németek akkor állították le a visszaküldéseket, igaz, az soha nem volt túl hatékony, épp a jogi procedúrák miatt. Az európai nézet szerint nem szabad oda visszaküldeni senkit, ahonnan azért menekült el, mert veszélybe került az élete. Természetesen minden sztorinak két oldala van, rengeteg migráns töltötte a nyarat a halálos szülőhazában, hogy utána visszatérjen Németországba rettegni.

De Afganisztán emberi jogi bizonyítványa egyáltalán nem javult, sőt drasztikusan romlott, amióta a tálibok stabilan kézben tartják a hatalmat. Németország ebbe az Afganisztánba küldi vissza azokat az embereket, akiket öt-tíz éve még azért fogadott be biankó csekkel, beszámoló alapján, hogy kihasználja a jóemberkedés adta előnyöket.

Egyúttal bunkósbottal üsse Magyarországot, amiért nem hajlandó elhinni a messziről jött emberek által előadott szívszorító történeteket.