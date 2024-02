Ungváry országdarabolós fantáziája Kelet-Magyarországot sem kíméli

Ha egyrészt felismernénk azt, hogy ez a Trianon, bármennyire is rettenetes, tönkretette egy ország lakosságának nagyon jelentős részét, korántsem annyira szörnyű, mint amennyire ez be lett állítva. Ad egy: sokkal rosszabb is lehetett volna. Ad kettő: Trianonnak nem az a baja, hogy elvették az erdeinket és bányáinkat meg a hegyeinket, mert azok nem a mieink, hanem azoké, akik ott éltek.