Luther szelleme a tiltakozó európai gazdák fölött

Luther Mártonra napjainkban elsősorban a protestáns reformáció kirobbantójaként emlékeznek, kevésbé van benne a köztudatban A gyilkos, tolvaj paraszthordák ellen című írása, ami válasz volt az akkoriban zajló német parasztháborúra, a Szent Római Birodalomban széles körben elterjedt népfelkelésre, amelyben a parasztok és az alsóbb osztályok gazdasági és társadalmi reformokat követeltek, amelyeket nagyrészt a reformáció inspirált.

Történészként és a társadalmi mozgalmak megfigyelőjeként lehetetlen nem észrevenni a parasztháború és a jelenleg Európa-szerte zajló gazdatüntetések közötti feltűnő párhuzamokat.

Luther korában a német parasztháború nem csupán elszigetelt felkelések sorozata volt, hanem egy széles körű mozgalom, amelyet az igaz­ságtalanság érzése és a méltányosabb társadalmi rend iránti vágy táplált.

A mozgalom nem hivatalos kiáltványa – a Fekete-erdő tizenkét cikkelye, vagy egyszerűen a Tizenkét cikkely – megfogalmazta a paraszti osztályok sérelmeit és követeléseit, gazdasági, társadalmi és vallási reformokat szorgalmazva. A legfontosabb követelések közé tartozott például a jobbágyság eltörlése, a lelkészválasztás joga, valamint a túlzott terhek és adók csökkentése. A dokumentum hangsúlyozta továbbá a parasztok vágyát a Biblia szerinti méltányos bánásmód iránt, ami az emberi jogok és az egyenlőség iránti korai igényként is felfogható.

A gyakorlatban ezek a követelések felhívást jelentettek a fennálló politikai rend felszámolására. A német parasztháború a parasztokat a földhöz és uraikhoz kötő feudális rendszer megdöntésére törekedett, amelyet a protestantizmus új társadalmi erői hajtottak, közvetlenebb kapcsolatot ígérve a lelkésszel, s egyúttal megkerülve a fennálló egyházat. A német arisztokrácia, amely a szent római császárnak felelt, hatalmát az isteni jogból vezette le – abból az ideológiából, miszerint az egyház által megkoronázott uralkodók közvetlenül Istentől kapták hatalmukat, és az ő szent nevében uralkodtak. Ezért az uralkodói hatalom elleni minden támadás egyben a katolikus egyház és isten akarata elleni támadás is volt.

Ezért olyan figyelemreméltó, hogy Luther írta A gyilkos, tolvaj paraszthordák ellen című művet; a parasztháború, amely ellen Luther hevesen tiltakozott, maga is az általa kirobbantott vallási és ideológiai forradalom következménye volt. Ezenfelül a nyomda, amely lehetővé tette, hogy az eszmék a hagyományos kapuőrök ellenőrzésén kívül is elterjedjenek, nagyban hozzájárult Luther protestáns eszméi­nek gyors elterjesztéséhez. Az, hogy ugyanezt a technológiát aztán a német parasztháború forradalmi üzeneteinek terjesztésére is felhasználták, sokkolta őt és más arisztokratákkal szövetséges korai protestáns vezetőket; nem ez volt az, amit ők elképzeltek a társadalom megreformálásával kapcsolatban.

Egyértelműen hasonló reakciót láthatunk sok mai európai vezető részéről, amikor szembesülnek a kontinensszerte megnövekedett gazdatüntetésekkel. Ezek a tiltakozások ugyanis, amelyek a közösségi médiának köszönhetően a kontinens egész területén zajlanak, nem az elégedetlenség elszigetelt esetei, sokkal inkább a hivatalban lévő politikusok uralkodó politikájával szembeni ellenállás szélesebb körű hullámának tünetei.

Ahogyan a parasztháború rávilágított az 1500-as évek német alsóbb rétegeinek a feudális rendszerrel szembeni elkeseredettségére, úgy a kortárs mezőgazdasági tiltakozások is az európaiak frusztrációjának jelzői: minden demokratikus rendszerben a választóknak – beleértve a gazdákat is – joguk van ahhoz, hogy meghallgassák őket, és hogy a nézőpontjaik a politikai folyamat szerves részét képezzék.

Ez a frusztráció, ha nem egyenesen a düh áll a tüntetések középpontjában. A gazdák konkrétan ellenzik az Európai Unió zöldmegállapodásának célkitűzéseit, amelyek 2030-ra az üvegházhatású gázok kibocsátásának 55 százalékos csökkentését célozzák az 1990-es szinthez viszonyítva. Bár ezek az ambíciók dicséretesek a környezetvédelmi előrelátásuk miatt, közvetlenül ellentétesek az EU közös agrárpolitikájával, amely hosszú időn keresztül támogatásokkal és szabályozásokkal védte az európai gazdákat. Egyszerűen nem lehet azt kérni a gazdáktól, hogy tartsák fenn valahogyan a stabil termelést, miközben húsz százalékkal csökkentik a műtrágyák használatát és a felére csökkentik a növényvédő szerek és antimikrobiális szerek használatát. A bolygó megmentését célzó környezetvédelmi politikák valójában tarthatatlan terhet rónak a mezőgazdasági ágazatra, amely Európa gazdaságának és életmódjának egyik sarokköve.