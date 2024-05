A kakaófák nem nőnek az égig

Miközben a családok szerte a Nyugaton összegyűltek húsvét alkalmából, hogy együtt ünnepeljék Krisztus feltámadását és a nagyböjt végét, az ünnep egyik legédesebb hagyományára árnyék vetült. A kényeztetés és a kényelem közkedvelt szimbóluma, vagyis a csokoládé ugyanis most fájdalmasan drága: a kakaó ára tonnánként tízezer dollár fölött mozog.

Ez azt jelenti, hogy a csokoládé készítéséhez használt alapanyag ma már értékesebb, mint a réz és más kulcsfontosságú ásványi anyagok. Ipari szakértők szerint ez az emelkedés ráadásul folytatódni fog, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a csokoládégyártók a fogyasztókra hárítják a költségeket. Az emberek világszerte kellemetlen kilátásokkal szembesülnek: a végéhez közeledik a megfizethető csokoládé korszaka.

A megfizethető csokoládé jelenlegi szűkös készletei különösen jól tükrözik azt a bizonytalan helyzetet, amellyel a világ vezetői ma szembesülnek; a csoki ugyanis egy sokrétű kérdés, ami érinti az éghajlatváltozást, a geopolitikát, valamint a befektetés és a megtérülés gazdasági elveit.

A történet pedig, hogy hogyan jutottunk el ehhez a fordulóponthoz, éppoly összetett, mint amilyen lenyűgöző, ugyanis egy olyan világot fest le, ahol az élet édessége a tét. Először is, nézzünk azokra a mezőkre, ahol a szelíd kakaófák nőnek. Ezek a fák, amelyek gyümölcse minden csokoládétermék alapját képezi, kényes teremtmények, és csak az Egyenlítő körül, egy szűk sávban található különleges körülmények között élnek jól.

Ezt a kényes egyensúlyt az éghajlatváltozás felborítja. Az emelkedő hőmérséklet és a változó csapadékviszonyok pusztítást végeznek a kakaótermesztésben, és a tanulmányok szerint 2050-re jelentősen csökken a kakaótermesztésre alkalmas területek nagysága. E változások hatása nem pusztán elméleti; már most is érezhető a gazdák számára, akiknek meg kell küzdeniük az aszályok gyakoribbá válásával, valamint a melegebb körülmények között jól fejlődő növénybetegségek és kártevők elszaporodásával.

Az éghajlatváltozás azonban csak egy darabja a kirakós játéknak. A kakaótermelés geo­politikája egy újabb összetett réteget jelent. Bár a kakaófák eredetileg Dél-Amerikából származnak, napjainkban a világ kakaótermelésének több mint hatvan százalékát mindössze két afrikai országban termesztik: Elefántcsontparton és Ghánában.

A termelésnek ez a koncentrációja egy geopolitikailag instabil régióban hihetetlenül sebezhetővé teszi a globális csokoládé-ellátási láncot, amit a csokoládétermelés kemény és ijesztő gazdasági viszonyai tovább rontanak. A kakaóiparra jellemző a széttagoltság, a termelés nagy részét kistermelők milliói adják. Ezek a gazdák gyakran jelentős pénzügyi akadályokba ütköznek, ha beruházni akarnak a termelésükbe, legyen szó akár az aszály elleni küzdelemhez szükséges jobb öntözőrendszerekről, akár ellenállóbb kakaófajtákról.

A fenntartható kakaótermesztésbe történő beruházások hiánya nemcsak az ellátási lánc éghajlatváltozással szembeni sebezhetőségét fokozza, hanem hozzájárul a gazdák körében a szegénység ördögi körforgásához is, ami még inkább veszélyezteti a kakaótermesztés jövőjét. Ez pedig siralmas munkavégzési gyakorlatokat okoz; becslések szerint mintegy másfél millió gyermek dolgozik illegálisan ezeken a farmokon, akik közül jó néhányan emberkereskedelem áldozatai.

Bizonyos értelemben az olcsó csokoládét, amelyet már régóta természetesnek veszünk, a nyugat-afrikai gyermekmunka kizsákmányolásával támogatják. A fenntarthatóbb és etikusabb módon előállított kakaó biztosítására irányuló erőfeszítések folynak, de látszik, hogy ezek nem feltétlenül fogják csökkenteni a költségeket. Vannak más problémák is: a pusztító illegális aranybányászat tönkreteszi a farmokat és szegénységbe taszítja a gazdálkodó családokat, a politikai korrupció és még sok más.

Ezen problémák ellenére a csokoládé iránti globális kereslet továbbra is növekszik, amit az emelkedő jövedelmek és a feltörekvő piacok növekvő csokoládééhsége hajt. Ez a szüntelenül növekvő kereslet a fenyegetett kínálat hátterével szemben megteremti a feltételeket az árak emelkedéséhez. Emiatt a csokoládé ismét azzá válhat, ami egy évszázaddal ezelőtt volt: csak az elit számára elérhető luxustermékké.

Ennek mélyreható következményei vannak nemcsak a fogyasztók milliói számára, akik hozzászoktak a megfizethető csokoládéhoz, hanem – ami még fontosabb – a kakaótól függő kistermelők millióinak megélhetésére nézve is. Mivel a csokoládé olyan luxussá válik, amelyet kevesen engedhetnek meg maguknak, a kereslet csökkenhet, ami tovább súlyosbítja e termelők gazdasági kiszolgáltatottságát.

Mit lehet tenni ennek a baljós forgatókönyvnek az elkerüléséért? A probléma az, hogy nincsenek egyszerű vagy olcsó megoldások. Bár lehet tenni néhány dolgot az átmeneti enyhülés érdekében, a kiváltó okok kezelése – bár erkölcsileg elengedhetetlen – sajátos kihívásokat és kellemetlen igazságokat rejt magában. A csokoládéipar – esetleg állami támogatással – befektethetne a kutatás-fejlesztésbe, hogy olyan kakaónövényeket nemesítsen, amelyek ellenállnak a változó éghajlatnak és a betegségeknek.

Az ilyen tudományos előrelépéseknek, valamint a fenntartható gazdálkodási gyakorlatok irányába történő elmozdulásoknak azonban komoly ára van. Ezek a költségek valószínűleg az ellátási láncon keresztül a fogyasztókhoz is eljutnának, tovább növelve a csokoládé árát. Egy olyan iparágban, ahol a végtermék megfizethetősége már most is veszélyben van, a fenntarthatóbb gyakorlatokra való áttérés azzal járna, hogy az „etikus csokoládé” prémium termékké válna, amely az átlagfogyasztó számára elérhetetlen.

Ráadásul a fenntarthatóbb és tisztességesebb kakaókereskedelem támogatásához szükséges infrastrukturális fejlesztések – nem is beszélve azoknak a nyugat-afrikai államoknak a fejlődéséhez és stabilizálásához való hozzájárulásról, ahol a világ kakaótermelésének nagy része folyik – szintén jelentős beruházásokat igényelnének. A jobb utak és a hatékonyabb ellátási láncok mind sok pénzbe kerülnek. Az e célok iránt elkötelezett vállalatoknak a befektetés nem csupán a társadalmi felelősségvállalás, hanem üzleti modelljük életképességére tett hosszú távú fogadás. Ezek a költségek azonban a csokoládétermékek kiskereskedelmi árának emelkedéséhez is hozzájárulnak.

Végül a méltányos kereskedelemre való törekvés, bár etikailag helyes, tovább bonyolítja a megfizethetőségi egyenletet. A gazdáknak tisztességes bért fizetni kétségtelenül igazságos, de ez magasabb termelési költségeket is jelent. Egy olyan piacon, amelyet hagyományosan a költségek alacsonyan tartása vezérel – gyakran az ellátási lánc legelején állók kárára –, a méltányosság és a fenntarthatóság irányába történő kiigazítás a végtermék árában is tükröződne.

A keserű valóság az, hogy a csokoládétermelés, -fogyasztás jövőjének biztosításához szükséges intézkedések – az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a politikai stabilitás biztosítása a kulcsfontosságú régiókban, az iparág hosszú távú jövőjébe való befektetés – bár nemes és fontos lépések, ezek miatt a csokoládé sokak számára nehezen megfizethető luxussá válik.

A megfizethető csokoládé végével szembesülve a világban való fenntartható élet szélesebb körű kihívásainak mikrokozmoszával találjuk szembe magunkat. Az előre vezető út nemcsak technológiai innovációt és politikai reformokat igényel, hanem kulturális változást is abban, ahogyan a Föld erőforrá­sait értékeljük és felhasználjuk. Az egykor természetesnek tartott csokoládé luxusát tudatos választássá, tudatos cselekedetté lehetne tenni, ami tükrözi elkötelezettségünket egy igazságosabb és fenntarthatóbb világ iránt. Ez az átmenet, bár a magasabb költségek kihívásával jár, végső soron a csokoládé mélyebb megbecsüléséhez vezethet, nem csupán mint élvezet, hanem mint egy összetett és egymáshoz kapcsolódó globális ökoszisztéma terméke.

A szerző a Danube Institute vendégkutatója