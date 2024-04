Több bölcsőde, több családbarát település

A lakóhely közelében elérhető, korszerű, biztonságos bölcsődei szolgáltatások biztosítása érdekében jelenleg is csaknem tízezer új bölcsődei férőhely épül, ami a foglalkoztatás szintjének javítása mellett a fiatal családok helyben maradását is lehetővé teszi. Ezt a célt szolgálják az otthonteremtő támogatások, a falusi csok és a 2024 januárja óta elérhető csok plusz is.