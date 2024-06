Amerika a szakadék szélén

A globalista baloldal egyre görcsösebben kapaszkodik a hatalomba és egyre alattomosabb fegyverekkel támadja a politikai ellenfeleit. A liberálisok számtalanszor éltek vissza öncé­lúan a joggal – erről az EU kapcsán mi, magyarok mesélhetnénk a legtöbbet. Politikai riválisaikat megpróbálták anyagilag ellehetetleníteni – gondoljunk arra, amikor Nigel Farage-t kitiltották saját bankjából, vagy amikor Justin Trudeau az ellene tüntető kanadai kamionosok folyószámláit fagyasztotta be törvénytelenül. Matteo Salvinit mondvacsinált vádakkal bíróság elé citálták. A szélsőbaloldalt is magában foglaló új lengyel kormány azzal kezdte regnálását, hogy a rendőrei berontottak az elnöki palotába, ahol letartóztattak két ellenzéki politikust. Mindezek a vészjósló fejlemények mégis eltörpülnek amellett, ami a múlt héten New Yorkban történt.

A liberális hatalom politikai indíttatású koncepciós perben elítéltette a republikánusok de facto elnökjelöltjét, Donald Trumpot.

Az ügy meglehetősen pikáns, hiszen fókuszában az áll, hogy Donald Trump állítólag jelentős összeget fizetett egy pornószínésznőnek azért, hogy ne beszéljen kettejük „kapcsolatáról”. Azonban, a demokraták nagy bánatára, a hasonló titoktartási szerződések teljesen legálisak. Az illetékes New York-i ügyész, Alvin Bragg – az ő személyére még visszatérünk – végül kreatív könyveléssel vádolta meg az amerikai ellenzék vezérét, illetve azzal, hogy tettét politikai céllal követte el, tehát kampányfinanszírozási visszaélés is történt. Ám az ügyletet a szövetségi hatóságok már vizsgálták és szabályosnak találták. Az amerikai igazságügyi minisztérium, illetve a szövetségi ügyészek nem is kívántak vádat emelni. Ráadásul a Trumpnak inkriminált cselekmény alapesetben csupán szabálysértésnek minősült, amely el is évült. Annak érdekében, hogy büntethetőnek minősítse, Bragg előállt egy elmélettel, amely szerint a volt elnök „más bűncselekményeket” kívánt elrejteni tette által, bár azt nem árulta el, hogy ezek miben állhatnak.

A vád alaptalansága és a per koncepciós jellege olyannyira nyilvánvaló, hogy több világhírű – jobboldali elfogultsággal aligha vádolható – amerikai közszereplő is elítélte. „Kétlem, hogy a New York-i vádat bárki más ellen benyújtották volna, akit nem Donald Trumpnak hívnak” – mondta Fareed Zakaria, a CNN világhírű újságírója.

A baloldali, szélsőségesen Trump-ellenes hírtelevízió korábbi arca, ­Chris Cuomo – aki nem mellesleg az egykori New York-i liberális polgármester, Andrew Cuomo fivére – szerint „ennek az ügynek semmi keresnivalója a bíróság előtt, rossz indokkal került oda”. A konzervatív véleményformálók és vezető politikusok kiálltak a republikánus elnökjelölt mellett, és a New York-i pert Amerika szégyenének tartják.

Mind az ügyész és a bíró személye, mind a tárgyalás helyszíne a kirakatper megrendezett voltáról árulkodik. Szövetségi ügyész már azért sem emelt vádat, mert ilyen esetben a helyszínt és az esküdteket egészen más módon választják ki. Nagyon kevés helyen lehet olyan esküdtszéket találni, amely az amerikai ellenzék vezérét az abszurd vádpontokban bűnösnek találta volna.

Még a liberális New York államban is kevés ilyen kerület van, ám Manhattan szigetén – ahol a per lezajlott – a lakosok több mint 85 százaléka Donald Trump ellen szavazott 2016-ban és 2020-ban is. Az ítélethozatal előtt egy héttel az országosan igen befolyásos New York Young Republican Club elnökével, Gavin Waxszel beszélgettem, aki elárulta, hogy tisztességes verdiktre aligha számíthattunk, hiszen legfeljebb két olyan esküdt lehetett a tizenkettőből, aki nem volt eleve elfogult Trump ellen. A védelem természetesen a tárgyalás áthelyezését kérelmezte, ami ilyen körülmények között magától értetődő lett volna, ám az ügyben eljáró bíró, Juan Merchan ezt megtagadta.

Vélhetőleg azért, mert Merchant szoros szálak fűzik a demokraták szélsőbaloldali szárnyához, és a per során több alkalommal is képtelen volt palástolni Trumppal szembeni ellenszenvét. A migránshátterű bíró Kolumbiá­ban született, szülei hatéves korában vitték magukkal az Egyesült Államokba, ahol Harlemben találtak maguknak új otthont. A bíró lánya egy olyan szélsőbaloldali politikai tanácsadócég vezetője, amely rendszeresen üzletel a Demokrata Párttal is.

A manhattani ügyész, Alvin Bragg személye is sokatmondó. Az USA-ban a kerületi ügyész – mint a legtöbb helyen – Manhattanben választott tisztség.

A Trump elleni koholt vádakat támasztó aktivista/ügyész a 2020-as kampányában rendszeresen hangoztatta, hogy pályája során számos eljárásban vett részt Donald Trump és cégei ellen. Többször nyilvánosan is utalt rá, hogy vádat kíván emelni, sőt több híradás szerint zárt körű adománygyűjtő rendezvényeken egyenesen azt ígérte, hogy börtönbe küldi az elnököt.

Az is nyílt titok, hogy Soros György – aki Amerikában közismert arról, hogy kerületi ügyészi választásokat vásárol meg – egy politikai akciócsoporton keresztül Bragg kampányát is támogatta.

A fentiek mellett számos további jel utal arra, hogy az amerikai baloldal kitervelt, alattomos politikai támadásáról van szó Donald Trump ellen, ám száz szónak is egy a vége: ami idén májusban lejátszódott New York város leggazdagabb negyedében, az nem volt más, mint az USA első kirakatpere – ezt a jelenséget mi, magyarok jól ismerjük a kommunista időkből. Bár a közvetlen célpont a Republikánus Párt elnökjelöltje, az amerikai ellenzék karizmatikus vezetője, e csapás nem elsősorban Trumpot sújtja, hanem az amerikai köztársaságot.

A történelemből jól ismert jelenség az, amikor a hazugságainak és baklövéseinek lelepleződésétől rettegő elit a jogot fegyverként veti be politikai kihívóival szemben. Nekünk a kommunista elnyomás jut eszünkbe elsőre, az amerikaiaknak talán a Római Köztársaság válsága, de a következtetés elkerülhetetlen: az USA borzasztóan nehéz időszak elé néz.

Van a Trump elleni koncepciós pernek egy még pesszimistább olvasata is. Beleillik ugyanis az események egy igen baljós sorába. A több százezres békemenetet követő napon a Facebook átmenetileg letiltotta Orbán Viktor beszédének híradós felvételét, amely nem csupán a magyarokhoz szólt, de a háború végére – és az eszkaláció elkerülésére – vágyó európai választók millióihoz is.

Korábban Trumpot üldözték el a közösségi hálókról, most pedig a magyar kormányfőt fenyegetik. Annak tükrében, hogy Magyar Péter EP-listájának második helyén a META londoni központjának meghatározó munkatársát találjuk, ez komoly kérdéseket vet fel.

Brüsszel ismét a magyar szavazati jog megvonásával fenyegetőzik. Szlovákiában az ország békepárti miniszterelnöke ellen nemrégiben egy szélsőséges, agymosott, liberális, a háborút fanatikusan támogató személy merényletet hajtott végre. A Biden-rezsim egy kirakatperben elítélteti azt a Donald Trumpot, aki első számú elnöki feladatának tartja a háború lezárását, ha ismét bizalmat kap a választóktól. Eközben az európai és amerikai uszítók tovább verik a háborúba hívó sámándobjaikat.

Komoly feladat áll most az európai választók előtt: meg kell akadályozniuk, hogy a liberális elit világégésbe taszítsa civilizációnkat.

A szerző az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője