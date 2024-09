Donald Trumpot lelövik, ugye?

Amerikában a titkosszolgálatnak nevezett szerv – e minőségében valójában a politikai testőrség – emberei jelenleg azt méricskélik, jól védhetők-e egyáltalán Donald Trump golfpályái, miután a volt (és reménybeli) elnök szeret hódolni kedvenc sportágának. Talán tessék-lássék teszik a dolgukat, ahogy a nyáron is, amikor a republikánus politikust egyszer már megsebesítették, mert nem sikerült megvédeniük egy tetőn megbúvó merénylőjétől, akit pedig szemtanúk is kiszúrtak. De talán legalább a mundér becsületének védelme munkál bennük, miután tíz amerikaiból hét felelőssé teszi a testőrséget azért, hogy egy merényletkísérlet ilyen módon egyáltalán megtörténhetett. Most, szeptemberben sem sokon múlhatott, hogy egy másik politikai orvvadász – aki viszont nem jutott el a lövésig – is eltalálja Trumpot.

Már a politika is látványosan kihátrál az egyik legkényesebb állami szerv mögül. Richard Blumenthal, a nyári merényletet vizsgáló ad hoc szenátusi albizottság elnöke azt mondta a titkosszolgákról:

egyes mulasztásaik annyira égbekiáltóak, hogy szinte hihetetlenek.

Blumenthal demokrata párti, akinek most novemberben nem is kell a mérlegre állnia: noha a szenátus egyharmadát ezúttal is (mint minden páros évben) újraválasztják, ő nincs soron, további négy évig még biztos a széke.

Szinte hihetetlen! – mondja tehát ez az illetékes. Mindig voltak ilyesféle hihetetlenek Amerikában. Sokan a mai napig nem hiszik el, hogy 1963-ban valóban olyan körülmények között ölték meg John F. Kennedy elnököt, ahogyan azt utóbb hivatalosan állították. (A hihetőségen nem javított, hogy a gyilkosság után két nappal magát a feltételezett merénylőt is megölték.) Mostanában pedig kezdenek megint elszaporodni a hihetetlenek. Így például

a polgárok egyharmada, köztük a republikánus szavazók kétharmada nem hitte és nem is hiszi el, hogy Joe Biden jogosan nyerte meg a 2020-as elnökválasztást. Úgy vélik, elcsalták azt, Trump kárára.

Vannak ennél is hihetetlenebbnek tűnő dolgok, annyira azok, hogy érdemes volt utánanézni, nem álhírről van-e szó. De nem, a Napolitan Institute/RMG Research honlapján ott szerepelnek annak a múlt heti – közvetlenül a Trump elleni második merénylet után készült – felmérésnek a részletes adatai, amely szerint

a demokrata párti szavazók 28 százaléka szerint Amerika azzal járt volna jól, ha lelövik Trumpot. Joe Biden 81 millió 2020-as szavazójából kiindulva ez több mint 22 millió ember! Egyúttal a demokrata szavazók több mint fele képtelen volt olyan választ adni, miszerint talán mégsem az a megoldás, ha meggyilkolják a fő politikai ellenfelüket.

Nem tudni, milyen erkölcsi mintát követnek az ilyen emberek, de hogy nem a tízparancsolatét, az látszik. Nemcsak egy politikai gyilkossághoz adnák a hangjukat – ha a nevüket nem is, ezerfős minta részeként nyilatkoztak a telefonos kérdezőbiztosnak –, hanem semmibe veszik azon tízmillióknak a véleményét is, akik novemberben Trumpra fognak szavazni.