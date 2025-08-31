Egy hét hordaléka nyolc pontban

A fellebbviteli bíróság döntése ellenére azonban legalább 13 önkormányzat fontolgatja, hogy jogi lépéseket tesz a területén lévő szállodák menedékkérők elhelyezésére való felhasználása ellen – írja a The Times. Szombaton több városban is tüntetések és ellentüntetések voltak, többek között Braintree-ben, Lutonban, Nottinghamben, Portsmouthban, Stockportban és Barryben. A helyi fellebbviteli bíróság három bírája pénteken úgy ítélte meg, hogy a bíróság ideiglenes végzése „elvileg komoly hibákat tartalmazott”, ezért kimondták: a szálloda továbbra is használható migránsok elszállásolására. A konzervatívok vezetője, Kemi Badenoch ugyanakkor arra buzdította a migránsszállodákkal szemben hasonló végzéseket kérő tory képviselőket, hogy a döntés ellenére is „folytassák a harcot”.

A helyi közösségeknek nem kell megfizetniük a Munkáspárt teljes kudarcának árát az illegális bevándorlás terén – jelentette ki Kemi Badenoch. Szerinte Keir Starmer bebizonyította, hogy az illegális bevándorlók jogait a brit emberek jogai elé helyezi, miközben azok csak biztonságban szeretnének élni városaikban és közösségeikben.

A Reform UK vezetője, Nigel Farage szintén bírálta a döntést, azt állítva:

Starmer alatt az illegális bevándorlóknak több joguk van, mint a brit embereknek.

Minden tiszta és világos. Lásd, mint fent. És még egy fontos kijelentés kívánkozik ide: ideje kimondani végre, hogy elég volt a „független és sérthetetlen bírói hatalom” szent tehenéből. Ugyanis ezek a bíróságok nem függetlenek és sérthetetlenek, hanem aljas és szemét politikai aktorok, amelyek a degenerált és mindent elpusztító, önmaga szörnyű paródiájává vált liberalizmus, és púpos, gonosz gnóm szörnyszülöttei, a woke, a cancel culture, a gender és az LMBTQ és a pusztító migráció elvtelen kiszolgálói.

6. Vonat elé löktek egy tizenhat éves lányt Németországban, azonnal életét vesztette.

Két héttel egy 16 éves lány tragikus halála után, akit egy tehervonat ütött el a németországi Friedland állomásán, fordulatot vett az ügy: a rendőrség letartóztatott egy 31 éves iraki férfit, akinek DNS-nyomait megtalálták az áldozat testén. A gyanú szerint a férfi szándékosan lökte a vonat elé a fiatalt.

Minden tiszta és világos. Lásd, mint fent. Amúgy mire tippelnek? Elutasították ennek a mocskos állatnak a menedékkérelmét? Igen. Önök szerint akadt egy bíróság, amely kimondta, hogy mégis maradhat? Igen, akadt.

Kell még valamit mondanom, Ildikó?

7. Megtámadták és brutálisan megverték a volt lengyel minisztert.

A két elkövető arcul ütötte, majd a földön megrugdosta.

Két férfi megtámadta és bántalmazta Adam Niedzielski volt lengyel egészségügyi minisztert a kelet-lengyelországi Siedlcében – erősítette meg csütörtökön a helyi ügyészség a korábbi rendőrségi jelentést.

Minden tiszta és világos.

Szerte Európában magukat antifának, kommunistának, anarchistának valló gyáva és beteg és nyomorult gazemberek fenyegetnek, bántalmaznak, brutálisan összevernek nekik nem tetsző politikusokat, közszereplőket Madridtól Budapestig, ha pedig elfogják és lecsukják ezeket a szemétládákat, akkor vagy elindulnak az Európai Parlament választásán és az elvtársaik bejuttatják őket,

majd a mentelmi joguk mögé bújva pofáznak és fertőzik létezésükkel a világot, vagy éhségsztrájkba kezdenek a börtönben, az elvtársaik meg a hozzájuk megszólalásig hasonló sajtójuk melléjük áll és mosdatja őket.

A Telex a biztonság kedvéért most is „megindokola” a támadást:

„A lengyel kormány már 18 nappal az országban azonosított első eset után szigorította a járványügyi intézkedéseket – a maszkviselést például még a WHO ajánlása előtt kötelezővé tették. Sokan bírálták, hogy a friss levegőn való mozgást is tiltották, de azt is, hogy a védőfelszerelésekért kirívóan magas árat fizettek, sokszor a kormányhoz köthető vagy gyanús cégeknek, ami felvetette a korrupció gyanúját is.

2022–2023 körül a lengyel lakosság átoltottsága csupán 60 százalék körül volt, ami elmaradt az EU átlagtól. A lezárások ellen – főleg a határ menti ingázók – tüntetéseket is szerveztek, sok bolt pedig a bírságok ellenére is kinyitott.”

Hát persze…

8. Halomra lőtte a katolikus gyermekeket a transznemű Robin/Robert Westman Minneapolisban.

Ismét tragédia rázta meg Amerikát. Egy tansznemű gyilkos halomra lőtte a diákokat, amikor gyermekekre nyitott tüzet Minneapolis egyik katolikus templomában mise közben. A mészárlás két kisdiák életét követelte, és további 17 gyereket sebesített meg. Halomra lőtte az ártatlan gyermekeket a transznemű gyilkos Brian O’Hara rendőrfőnök elmondta a riportereknek: ez egy szándékos erőszakos cselekmény volt ártatlan gyermekek és más imádkozó emberek ellen. Az, hogy valaki egy gyermekekkel teli templomba lő, abszolút felfoghatatlan kegyetlenség és gyávaság – tette hozzá. A támadót, aki a helyszínen öngyilkos lett, a rendőrség Robin Westmanként azonosította. Robert Westmanként született, később transzneműnek nyilvánítatta magát és nőként szerepel a hivatalos iratokban.

Itt és most elfogynak a szavak. S nem marad más, csak a bosszúvágy és az iszonyodás. Mindkettő érthető, és nem kell szégyellni. Sőt…