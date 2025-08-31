Egy hét hordaléka nyolc pontban

Mondom újra, pedig már sokszor mondtam, de úgy tűnik, nem lehet elégszer mondani: mi nem így képzeltük a szabadságot, nem így képzeltük a rendet, amikor itt ücsörögtünk a hajdani fal rosszabbik oldalán, és minden illúziónk a Nyugat volt.
Harmincöt év telt el, s kiderült, a szabadság egy nyálfolyató, idült idióta, s amit szült, nem más, mint egy púpos, szörnyarcú, gonosz gnóm.
Csak egy hét hordaléka – íme, halott illúzióink egykori otthona, a Nyugat:
1. A bizottság szerint nyugodtan lőhetik az ukránok a Barátság kőolajvezetéket, hiszen van még tartalékunk.
Megérkezett a bizottság válasza Szijjártó Péter levelére, amiben a magyar külügyminiszter arra szólította fel Von der Leyent és elvtársait, hogy tegyenek eleget a vállalásaiknak, védjék meg Magyarország és Szlovákia energiaellátását az ukrán akcióktól. A levél pont azokat a cinikus vállvonogatásokat tartalmazta, amire számított a magyar fél: minden renden van, hiszen még van olajunk tartalékban. „A bizottság roppant kreatívan arra helyezte a hangsúlyt, hogy az EU ellátása nincs veszélyben attól, hogy Magyarország és Szlovákia kőolaj nélkül marad. Ettől még az EU ellátása stabil marad. Arra is kitértek azért, hogy adott esetben, ha nafta nélkül maradunk, azt régiós együttműködés keretében majd megoldjuk. Hogy hogyan, arra nem adtak választ, de megerősítették, hogy figyelemmel kísérik a helyzetet, és ha kell, az olajkoordinációs csoporton keresztül rendkívüli ülést is összehívnak.”
Minden tiszta és világos.
A nemzetállamokat eltörölni akaró brüsszelita pszeudobirodalom idióta és eltakarítandó vezetői ebben is és most is bosszút állnak a nemzeti létüket és szuverenitásukat védő tagállamokon. A bennünket ért legegyértelműbb és legaljasabb támadás sem számít.
Ha feladnánk nemzeti identitásunkat, minden hagyományunkat, a múltunkat, és szakítanánk végre a normalitással, akkor segítenének. De akkor már nem kellene segítség. Hiszen megszűnnének a támadások is. Ugye, világos?
2. Az önrendelkezési törvény (Selbstbestimmungsgesetz) alapján – amely még 2024 novemberében lépett hatályba az Ampel-kormány (SPD–FDP–Zöldek) idején – fennáll annak a lehetősége, hogy a szélsőjobboldali, neonáci múltú Sven Liebich női büntetési-végrehajtási intézetben töltse le szabadságvesztését.
Liebich – aki az 1990-es évektől a keletnémet neonáci színtér meghatározó alakjának számított – hosszú időn keresztül homofób és transzfób kijelentéseivel keltett közfelháborodást. 2023-ban a bíróság számos bűncselekmény – többek között népellenes uszítás és rágalmazás – miatt 18 hónap szabadságvesztésre ítélte. Az ítélet 2023 végén jogerőre emelkedett, a büntetés-végrehajtás előkészítése azonban csak 2025-ben vált időszerűvé.