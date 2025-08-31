idezojelek
Vélemény

Egy hét hordaléka nyolc pontban

Harmincöt év telt el, s kiderült, a szabadság egy nyálfolyató, idült idióta, s amit szült, nem más, mint egy púpos, szörnyarcú, gonosz gnóm.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
NYUGAT ELHÜLYÜLÉSEEurópai UnióMagyarország 2025. 08. 31. 11:15
Fotó: Christopher Mark Juhn

Mondom újra, pedig már sokszor mondtam, de úgy tűnik, nem lehet elégszer mondani: mi nem így képzeltük a szabadságot, nem így képzeltük a rendet, amikor itt ücsörögtünk a hajdani fal rosszabbik oldalán, és minden illúziónk a Nyugat volt.

Harmincöt év telt el, s kiderült, a szabadság egy nyálfolyató, idült idióta, s amit szült, nem más, mint egy púpos, szörnyarcú, gonosz gnóm.

Csak egy hét hordaléka – íme, halott illúzióink egykori otthona, a Nyugat:

1. A bizottság szerint nyugodtan lőhetik az ukránok a Barátság kőolajvezetéket, hiszen van még tartalékunk.

Megérkezett a bizottság válasza Szijjártó Péter levelére, amiben a magyar külügyminiszter arra szólította fel Von der Leyent és elvtársait, hogy tegyenek eleget a vállalásaiknak, védjék meg Magyarország és Szlovákia energiaellátását az ukrán akcióktól. A levél pont azokat a cinikus vállvonogatásokat tartalmazta, amire számított a magyar fél: minden renden van, hiszen még van olajunk tartalékban. „A bizottság roppant kreatívan arra helyezte a hangsúlyt, hogy az EU ellátása nincs veszélyben attól, hogy Magyarország és Szlovákia kőolaj nélkül marad. Ettől még az EU ellátása stabil marad. Arra is kitértek azért, hogy adott esetben, ha nafta nélkül maradunk, azt régiós együttműködés keretében majd megoldjuk. Hogy hogyan, arra nem adtak választ, de megerősítették, hogy figyelemmel kísérik a helyzetet, és ha kell, az olajkoordinációs csoporton keresztül rendkívüli ülést is összehívnak.”

Minden tiszta és világos. 

A nemzetállamokat eltörölni akaró brüsszelita pszeudobirodalom idióta és eltakarítandó vezetői ebben is és most is bosszút állnak a nemzeti létüket és szuverenitásukat védő tagállamokon. A bennünket ért legegyértelműbb és legaljasabb támadás sem számít.

 Ha feladnánk nemzeti identitásunkat, minden hagyományunkat, a múltunkat, és szakítanánk végre a normalitással, akkor segítenének. De akkor már nem kellene segítség. Hiszen megszűnnének a támadások is. Ugye, világos?

2. Az önrendelkezési törvény (Selbstbestimmungsgesetz) alapján – amely még 2024 novemberében lépett hatályba az Ampel-kormány (SPD–FDP–Zöldek) idején – fennáll annak a lehetősége, hogy a szélsőjobboldali, neonáci múltú Sven Liebich női büntetési-végrehajtási intézetben töltse le szabadságvesztését.

 Liebich – aki az 1990-es évektől a keletnémet neonáci színtér meghatározó alakjának számított – hosszú időn keresztül homofób és transzfób kijelentéseivel keltett közfelháborodást. 2023-ban a bíróság számos bűncselekmény – többek között népellenes uszítás és rágalmazás – miatt 18 hónap szabadságvesztésre ítélte. Az ítélet 2023 végén jogerőre emelkedett, a büntetés-végrehajtás előkészítése azonban csak 2025-ben vált időszerűvé. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Időközben, 2024 év végén Liebich formálisan megváltoztatta nevét és nemét, „Marla-Svenja Liebich” néven nőként került bejegyzésre a személyi nyilvántartásba. Ennek alapján a hallei ügyészség a chemnitzi női büntetés-végrehajtási intézetbe (JVA Chemnitz) küldte ki a behívót a szabadságvesztés megkezdésére, mivel a német jog főszabály szerint az elítéltek elhelyezése a nyilvántartott nemhez igazodik. Ugyanakkor a végső döntés az adott büntetés-végrehajtási intézet hatáskörébe tartozik: a felvételi eljárás során mérlegelni kell mind a fogvatartott, mind a többi elítélt biztonsági érdekeit. Ez a körülmény különösen érzékeny, hiszen Liebich szélsőjobboldali múltja és ideológiai előélete komoly feszültséget és potenciális kockázatot jelenthet a női intézetben való elhelyezés esetén. 

Liebich a közösségi médiában már bejelentette, hogy 2025. augusztus 29-én, 22 órakor, közvetlenül a börtönbe vonulása előtt sajtótájékoztatót tart a börtön előtt. „Hívő zsidóként” Liebich kóser étkezést és rabbi általi lelkigondozást is követel a büntetés-végrehajtási intézetben. Az ügynek sajtójogi dimenziója is van: Liebich ideiglenes intézkedést kért, miután a Nius szerkesztője, Julian Reichelt nyilvánosan kijelentette, hogy „a neonáci Sven Liebich nem nő”. A berlini tartományi bíróság ugyan megállapította, hogy ez a kijelentés alkalmas lehet a személyiségi jogok sérelmére, végül azonban a véleménynyilvánítás szabadságának elsőbbséget biztosított, hivatkozással arra, hogy a kérdés a közvélemény szempontjából jelentős társadalmi vitát érint. A volt neonáci aktivista azt is bejelentette, hogy továbbra is feljelentést tesz mindenkivel szemben, aki azt állítja, hogy Liebich nem nő, hanem férfi.

Minden tiszta és világos. A börtönre ítélt kretén náci hirtelen nőnek vallja magát, és női börtönbe vonul, de a börtön kapujában hirtelen „hithű zsidó” is lesz belőle, s a minden identitását és a normalitás utolsó maradékait is elveszítő állam (német, illetve „német”) mindezt készpénznek veszi és „tiszteletben tartja”. A szabadság egy nyálfolyató, idült idióta, s amit szült, nem más, mint egy púpos, szörnyarcú, gonosz gnóm. El kell pusztítani mindkettőt, mielőtt elpusztítanak mindent és mindenkit…

3. Migráns késelt a drezdai villamoson.

Drezdában egy 21 éves amerikai állampolgár súlyosan megsérült egy késes támadásban. A férfi akkor lépett közbe, amikor női utasokat zaklattak a villamoson. A rendőrség egy szíriai migránst őrizetbe vett, egy másik feltételezett elkövető még szökésben van. Az eset körülményeit vizsgálják, a hatóságok tanúkat keresnek.

Egy 21 éves amerikai állampolgár vasárnap nem sokkal éjfél után súlyosan megsérült egy drezdai villamoson. A fiatal amerikai állítólag közbelépett, amikor női utasokat zaklattak a járaton. Az eset éjjel fél egy körül történt a 7-es villamoson, amely Weixdorfból Pennrich felé tartott. A híres Arany lovas (Goldener Reiter) megálló közelében a rendőrség szerint két migráns női utasokat zaklatott.

Luka Reumund rendőrségi szóvivő elmondta, hogy egy 21 éves amerikai állampolgár közbelépett, majd az ezt követő dulakodás során az egyik elkövető késsel megsebesítette. A két tettes ezután elmenekült a helyszínről. A súlyosan sérült amerikai mentővel került kórházba. Egy migránst elfogtak, egy még szökésben van.

Minden tiszta és világos. Az eddigiekből következik ez is. Amikor egy minden identitását elveszítő nyomorult, gyökértelen, saját jólétébe ájult elhülyült, lótuszevő tömegre ráeresztenek egy másik tömeget, amelyik vallási identitásában egyenesen bigott, amelynek nemzeti identitása másodlagos, mert még a középkorban él, s amelynek bigott és kikezdhetetlen vallási identitásából következően a nemi identitása is rendben van (az normális), akkor nem kérdés, melyik tömeg fogja legyőzni, leigázni, a maga képére formálni a másikat. „Wir schaffen das!” Hát egy lósz…rt, mama…

 4. Egyre több fiatal radikalizálódik, a közös ellenség a Nyugat.

 A Nyugat az iszlamista csoportok közös ellensége, miközben a közel-keleti konfliktusok átterjedése Európára és az online iszlamizmus erősödése komoly kihívásokat jelent a kontinens számára – ez derül ki a Dokumentationsstelle Politischer Islam éves jelentéséből. A fiatalok radikalizálódása és a transznacionális hálózatok terjedése fokozza a feszültségeket Európában.

Az iszlamista influenszerek és a „lifestyle-szalafisták” gyakran modernnek mutatják magukat. A szakértők figyelmeztetnek: Az extremizmus nem marginális téma – a társadalom szerves részét képezi –, mondja Ferdinand Haberl, az intézet helyettes igazgatója. A jelentés hangsúlyozza, hogy „az extremizmus, az ideológiák és a globális konfliktusok milyen erősen érintik országunkat”. Az éves jelentés rámutat: a vallási motivációjú szélsőségesség ma már a „transznacionális dinamikák” részévé vált. Mint írják, a szíriai és afganisztáni zavargások átterjednek Európára. Az online közösségek percek alatt terjesztik az eseményeket, és a konfliktusok hatással vannak a társadalmi életre. A jelentés rámutat, hogy a Nyugat és a szekuláris társadalom az összes iszlamista csoport közös ellenségképe. Lisa Fellhofer, a dokumentációs központ igazgatója hangsúlyozta: 

Különböző határokon átívelő ellenállás van a Nyugat ellen.

Emellett az online iszlamizmus is erősödik: „A radikális üzenetekkel rendelkező influenszerek elnyomják a differenciált hangokat” – mondja Haberl. Az egyes csatornák, például a Generation Islam, a Realität Islam vagy a Muslim Interaktiv egyszerű válaszokat kínálnak komplex kérdésekre, és a „lifestyle-szalafisták” egyre modernebbeknek tűnnek.

A jelentés szerint a radikalizálódó fiatalok egyre fiatalabbak, gyakran csak 13–14 évesek. „A német nyelvterületen több mint 100 tanszék foglalkozik a jobboldali szélsőségességgel, de egy sem az iszlamizmussal – állapítja meg a dokumentációs központ.”

Minden tiszta és világos. Lásd, mint fent. És ezek az idióta, önmagukat túlélt társadalmak ma be akarják tiltani a lenépszerűbb pártjukat (AfD), bírói segédlettel lehetetlenítik el legnépszerűbb politikusuk indulását a választásokon (Le Pen), mindenféle trükkökkel akadályozzák meg, hogy a választásokon győztes jobboldali erők ténylegesen hatalomra kerüljenek (Ausztria, Hollandia), vagy egyszerűen szintúgy bírói segédlettel érvénytelennek nyilvánítják a választásokat (Románia).

 S mindeközben félig már felzabálta őket az iszlám. 

Mint hajdan a dínók korában, amikor a Tyrannosaurus félig megette a Brontosaurust, de az még békésen legelt, mert a diónyi agya nem közvetítette az ingert. „A német nyelvterületen több mint 100 tanszék foglalkozik a jobboldali szélsőségességgel, de egy sem az iszlamizmussal”. Pontosan. És pontosan ezt is érdemlitek, ha nem lázadtok fel és nem csináltok rendet…

 5. Fellángolt a menekültbotrány Essexben: utcai erőszakba torkollt a tüntetés.

Három férfit vettek őrizetbe Essexben, miután erőszakossá vált egy tüntetés, amely a menedékkérők elszállásolása ellen irányult az eppingi Bell Hotelnél. Az essexi rendőrség közlése szerint pénteken erőszakos rendzavarás, rendőr elleni támadás és ittas vezetés gyanújával tartóztatták le a három férfit. A tiltakozás egybeesett annak a jogi eljárásnak az eredményével, amelynek nyomán a kormány sikeresen hatályon kívül helyeztette az ideiglenes végzést, ami megakadályozta volna, hogy menedékkérőket szállásoljanak el a hotelben. A belügyminisztérium szerint a bírósági döntés „megakadályozza a káoszt”. 

A fellebbviteli bíróság döntése ellenére azonban legalább 13 önkormányzat fontolgatja, hogy jogi lépéseket tesz a területén lévő szállodák menedékkérők elhelyezésére való felhasználása ellen – írja a The Times. Szombaton több városban is tüntetések és ellentüntetések voltak, többek között Braintree-ben, Lutonban, Nottinghamben, Portsmouthban, Stockportban és Barryben. A helyi fellebbviteli bíróság három bírája pénteken úgy ítélte meg, hogy a bíróság ideiglenes végzése „elvileg komoly hibákat tartalmazott”, ezért kimondták: a szálloda továbbra is használható migránsok elszállásolására. A konzervatívok vezetője, Kemi Badenoch ugyanakkor arra buzdította a migránsszállodákkal szemben hasonló végzéseket kérő tory képviselőket, hogy a döntés ellenére is „folytassák a harcot”.

A helyi közösségeknek nem kell megfizetniük a Munkáspárt teljes kudarcának árát az illegális bevándorlás terén – jelentette ki Kemi Badenoch. Szerinte Keir Starmer bebizonyította, hogy az illegális bevándorlók jogait a brit emberek jogai elé helyezi, miközben azok csak biztonságban szeretnének élni városaikban és közösségeikben.

A Reform UK vezetője, Nigel Farage szintén bírálta a döntést, azt állítva: 

Starmer alatt az illegális bevándorlóknak több joguk van, mint a brit embereknek.

Minden tiszta és világos. Lásd, mint fent. És még egy fontos kijelentés kívánkozik ide: ideje kimondani végre, hogy elég volt a „független és sérthetetlen bírói hatalom” szent tehenéből. Ugyanis ezek a bíróságok nem függetlenek és sérthetetlenek, hanem aljas és szemét politikai aktorok, amelyek a degenerált és mindent elpusztító, önmaga szörnyű paródiájává vált liberalizmus, és púpos, gonosz gnóm szörnyszülöttei, a woke, a cancel culture, a gender és az LMBTQ és a pusztító migráció elvtelen kiszolgálói.

 6. Vonat elé löktek egy tizenhat éves lányt Németországban, azonnal életét vesztette.

Két héttel egy 16 éves lány tragikus halála után, akit egy tehervonat ütött el a németországi Friedland állomásán, fordulatot vett az ügy: a rendőrség letartóztatott egy 31 éves iraki férfit, akinek DNS-nyomait megtalálták az áldozat testén. A gyanú szerint a férfi szándékosan lökte a vonat elé a fiatalt.

Minden tiszta és világos. Lásd, mint fent. Amúgy mire tippelnek? Elutasították ennek a mocskos állatnak a menedékkérelmét? Igen. Önök szerint akadt egy bíróság, amely kimondta, hogy mégis maradhat? Igen, akadt.

Kell még valamit mondanom, Ildikó?

7. Megtámadták és brutálisan megverték a volt lengyel minisztert.

A két elkövető arcul ütötte, majd a földön megrugdosta.

Két férfi megtámadta és bántalmazta Adam Niedzielski volt lengyel egészségügyi minisztert a kelet-lengyelországi Siedlcében – erősítette meg csütörtökön a helyi ügyészség a korábbi rendőrségi jelentést.

Minden tiszta és világos. 

Szerte Európában magukat antifának, kommunistának, anarchistának valló gyáva és beteg és nyomorult gazemberek fenyegetnek, bántalmaznak, brutálisan összevernek nekik nem tetsző politikusokat, közszereplőket Madridtól Budapestig, ha pedig elfogják és lecsukják ezeket a szemétládákat, akkor vagy elindulnak az Európai Parlament választásán és az elvtársaik bejuttatják őket,

 majd a mentelmi joguk mögé bújva pofáznak és fertőzik létezésükkel a világot, vagy éhségsztrájkba kezdenek a börtönben, az elvtársaik meg a hozzájuk megszólalásig hasonló sajtójuk melléjük áll és mosdatja őket.

A Telex a biztonság kedvéért most is „megindokola” a támadást:

„A lengyel kormány már 18 nappal az országban azonosított első eset után szigorította a járványügyi intézkedéseket – a maszkviselést például még a WHO ajánlása előtt kötelezővé tették. Sokan bírálták, hogy a friss levegőn való mozgást is tiltották, de azt is, hogy a védőfelszerelésekért kirívóan magas árat fizettek, sokszor a kormányhoz köthető vagy gyanús cégeknek, ami felvetette a korrupció gyanúját is.

2022–2023 körül a lengyel lakosság átoltottsága csupán 60 százalék körül volt, ami elmaradt az EU átlagtól. A lezárások ellen – főleg a határ menti ingázók – tüntetéseket is szerveztek, sok bolt pedig a bírságok ellenére is kinyitott.”

Hát persze…

8. Halomra lőtte a katolikus gyermekeket a transznemű Robin/Robert Westman Minneapolisban.

Ismét tragédia rázta meg Amerikát. Egy tansznemű gyilkos halomra lőtte a diákokat, amikor gyermekekre nyitott tüzet Minneapolis egyik katolikus templomában mise közben. A  mészárlás két kisdiák életét követelte, és további 17 gyereket sebesített meg. Halomra lőtte az ártatlan gyermekeket a transznemű gyilkos Brian O’Hara rendőrfőnök elmondta a riportereknek: ez egy szándékos erőszakos cselekmény volt ártatlan gyermekek és más imádkozó emberek ellen. Az, hogy valaki egy gyermekekkel teli templomba lő, abszolút felfoghatatlan kegyetlenség és gyávaság – tette hozzá. A támadót, aki a helyszínen öngyilkos lett, a rendőrség Robin Westmanként azonosította. Robert Westmanként született, később transzneműnek nyilvánítatta magát és nőként szerepel a hivatalos iratokban.

Itt és most elfogynak a szavak. S nem marad más, csak a bosszúvágy és az iszonyodás. Mindkettő érthető, és nem kell szégyellni. Sőt…

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekpolitika

A hazug ember örökké hazug marad

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekIrán

A kontinens lejtőre került

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekAusztria

A magyar ellenállás diadala

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekOrbán Viktor

A politikai képlet 1990 óta ugyanaz

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTarr

Mindent? Tényleg?

Bayer Zsolt avatarja

Tarr volt lelkész elvtárs halhatatlan mondatát ne feledjük soha.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu