Donald Trump: Soros és pszichopatákból álló csoportja nagy károkat okozott az országunknak

Magyar Péter teljesen összeomlott a róla szóló könyv miatt

Már megint tele a pártelnöki pantalló, mert érkezik: Az áruló.

Pilhál Tamás
Fotó: Polyák Attila

Pániküzemmódba kapcsolt a Nemzet Lehallgatótisztje, miután hírét vette: könyv készül elmúlt másfél éves áldásos tevékenységéről (pontosabban: közéleti ámokfutásáról). Meg lehet érteni: tényleg van oka a pánikra. Süllyed a hajó.

Amióta megtudta, hogy jön Az áruló (ez lesz a könyv címe), úgy képzelem, folyamatosan egy irányba megy. Mint Tom macska, miután gereblyébe lép. Majd annyira földúlta magát, hogy klaviatúrát ragadott, és kiposztolta a Facebookra: 

Ha esteleg nem tudnátok, hogy a kórházak, az iskolák, a MÁV fejlesztése és a megélhetési válság kezelése helyett mire költi a pénzünket és mivel foglalkozik ez az aljas, korrupt hatalom, akkor íme egy példa. Az egykor szebb napokat látott Magyar Nemzet propagandistája például ilyen minőségi és hiánypótló munkát végez… Szeptembertől a NER által szétrabolt Libri boltjaiban lesz kapható a »mű«…

Majd alábiggyeszti pánikolása tárgyát, Az áruló című, szeptemberben megjelenő könyvem borítóját. Amit egyfelől köszönök szépen: nincs is jobb reklám, mint amikor maga az érintett posztol róla kétségbeesve, még megjelenése előtt. Puszi!

Másfelől: ingyenreklám ide vagy oda, azért jó lett volna végre egy iromány tőle, amelyben nem hazudozik összevissza, vízfolyásszerűen, ahogyan szokott. A könyvemben tudniillik a „hatalomnak” egyetlen árva petákja sincs. Magánkiadás. Tényleg nem értem, miért kell Magyar Péternek folyton, kényszeresen hazudoznia. Rááll a szája? Vagy miért?

 

Aztán van még egy kunkori hazugság a posztjában, amelyet – leginkább a saját érdekében – jobb lett volna kihagynia. A helyében nem birizgálnám a tinilányok szoknyája témakört. Ugyanis nem én szoktam 15-16 éves tinilányok szoknyája alatt betépve, lihegve táncikálni, kúszni-mászni, aztán idegeneket fölpofozni, telefont rabolni, azt a Dunába hajítani, majd furcsa színű nadrágban imbolyogni a pesti éjszakában. Hanem ő. 

És hiába írja le azt a hazugságot (amit azóta Dobrev és Czeglédy törölt, Rácz András pedig bocsánatot kért miatta), hogy e sorok írója bárkinek aláfotózott volna. Ilyen nem történt. (A fotós által készített illetlen képet, persze, nem illik megosztani sem. Ezért bocsánatot kértem.) 

Szóval egy poszt – két hazugság. Ez Magyar (Az áruló) Péter kora délutáni mérlege. És egy kis ingyenreklám a róla szóló könyvhöz. Annyit ígérhetek, hogy Az árulóból sokkal jobban megismerhetik Magyar Pétert, mint a csipkejózsikás Bódis Kriszta – szintén hamarosan megjelenő – píárkönyvéből.

Minden, amit emberünk az elmúlt másfél évben elkövetett. Na jó, nem minden, mert ahhoz a Háború és béke-terjedelem is kevés lenne. Majdnem minden. Hazugságtól hazugságig, fizikaitól a verbális bántalmazásig. A feleség elárulásától a haza elárulásáig. 

Nem csodálom, hogy Magyar Péternél (megint) tele a pantalló.

Szélhámosok a Tisza belső köreiben

Pogány Induló – ki szív eleget?

Ma a tűzijáték, holnap a légkondi

Hollandia aggasztó kormányozhatatlansága

