Magyar Péter teljesen összeomlott a róla szóló könyv miatt

Pániküzemmódba kapcsolt a Nemzet Lehallgatótisztje, miután hírét vette: könyv készül elmúlt másfél éves áldásos tevékenységéről (pontosabban: közéleti ámokfutásáról). Meg lehet érteni: tényleg van oka a pánikra. Süllyed a hajó.

Amióta megtudta, hogy jön Az áruló (ez lesz a könyv címe), úgy képzelem, folyamatosan egy irányba megy. Mint Tom macska, miután gereblyébe lép. Majd annyira földúlta magát, hogy klaviatúrát ragadott, és kiposztolta a Facebookra:

Ha esteleg nem tudnátok, hogy a kórházak, az iskolák, a MÁV fejlesztése és a megélhetési válság kezelése helyett mire költi a pénzünket és mivel foglalkozik ez az aljas, korrupt hatalom, akkor íme egy példa. Az egykor szebb napokat látott Magyar Nemzet propagandistája például ilyen minőségi és hiánypótló munkát végez… Szeptembertől a NER által szétrabolt Libri boltjaiban lesz kapható a »mű«…

Majd alábiggyeszti pánikolása tárgyát, Az áruló című, szeptemberben megjelenő könyvem borítóját. Amit egyfelől köszönök szépen: nincs is jobb reklám, mint amikor maga az érintett posztol róla kétségbeesve, még megjelenése előtt. Puszi!

Másfelől: ingyenreklám ide vagy oda, azért jó lett volna végre egy iromány tőle, amelyben nem hazudozik összevissza, vízfolyásszerűen, ahogyan szokott. A könyvemben tudniillik a „hatalomnak” egyetlen árva petákja sincs. Magánkiadás. Tényleg nem értem, miért kell Magyar Péternek folyton, kényszeresen hazudoznia. Rááll a szája? Vagy miért?

Aztán van még egy kunkori hazugság a posztjában, amelyet – leginkább a saját érdekében – jobb lett volna kihagynia. A helyében nem birizgálnám a tinilányok szoknyája témakört. Ugyanis nem én szoktam 15-16 éves tinilányok szoknyája alatt betépve, lihegve táncikálni, kúszni-mászni, aztán idegeneket fölpofozni, telefont rabolni, azt a Dunába hajítani, majd furcsa színű nadrágban imbolyogni a pesti éjszakában. Hanem ő.

És hiába írja le azt a hazugságot (amit azóta Dobrev és Czeglédy törölt, Rácz András pedig bocsánatot kért miatta), hogy e sorok írója bárkinek aláfotózott volna. Ilyen nem történt. (A fotós által készített illetlen képet, persze, nem illik megosztani sem. Ezért bocsánatot kértem.)