Rendkívüli

Magyar Péter ki fog akadni, itt van a tiszás Tarr Zoltán újabb megdöbbentő vallomása + videó

idezojelek
Vélemény

A németek belerokkantak a merkeli „Wir schaffen das”-ba

A menekültek 44 százaléka, az ukránok majdnem 60 százaléka Bürgergeldből (állami támogatásból) él.

Kiss Károly avatarja
Kiss Károly
Cikk kép: undefined
merkelmigrációköltségvetésnémet 2025. 09. 01. 5:51
Fotó: Havran Zoltán

2015 augusztusának utolsó napjaiban hangzott el Angela Merkel szájából az emlékezetes mondat: Megcsináljuk; megbirkózunk vele! Megnyitották a határokat, és rövid időn belül több millió menekült áramlott be Németországba (köztük azok, akik a Keleti pályaudvarról gyalog indultak el az osztrák határ felé). 

A következő nagy hullám az orosz–ukrán háború kitörése után érkezett; körülbelül 1,3 millió ukrán menekült él Németországban.

A következőkben azt vizsgáljuk, hogy mi történt a 3,5 millió menekülttel, hogyan sikerült a németeknek megbirkózniuk a feladattal. A Németországban élő migrációs hátterű lakosság száma sokkal nagyobb, körülbelül 25 millió, melynek nagyjából a fele vette fel a német állampolgárságot. Írásunkban tehát azokról van szó, akik az elmúlt tíz évben „menekültként” érkeztek, nem hivatalos eljárás során fogadták be őket, és befogadási kérelmüket csak Németországba érkezésük után nyújtották be.

A nyolc éve vagy annál régebben Németországban tartózkodó munkaképes korú menekülteknek a kétharmada dolgozik (ebbe beleszámít a részmunkaidőben vagy bármennyire is rövid időben, de rendszeresen foglalkoztatottak száma). A férfiak esetében 86, a nőknél csak 33 százalék ez az arány. A nők esetében hátráltatja az elhelyezkedést a családi-társadalmi szerepvállalásukra vonatkozó, magukkal hozott kulturális hagyomány, de a bölcsődei-óvodai férőhelyek szűkössége is. Ha pedig az öt éve érkezetteket nézzük: a foglalkoztatási rátájuk nem éri el az 50 százalékot (a férfiaknál 60, a nőknél egyharmad az arány). Munkába állításuk – a nyelvtudási, képzettségi és egyéb okok miatt – igen lassan halad. 

A 2014–2016 között Németországba érkezett felnőtt menekültek 45 százalékának (!) semmilyen iskolai végzettsége nem volt. Nyolcvannégy százalék nem rendelkezett szakképzettséggel és csak 12 százaléknak volt főiskolai végzettsége. 

Vannak viszont képzési integrációs eredmények is: a fent említett 84 százalék 69-re csökkent, a 12 pedig 20-ra nőtt.

Tehát: a már öt éve Németországban élőknek még mindig csak a fele dolgozik. Jövedelmük alig haladja meg a minimálbér szintjét. Közrejátszik az integrálódás nem kielégítő folyamatában, hogy a német állampolgárság megadása lassú, bürokratikus – német állampolgárként ugyanis könnyebb lenne elhelyezkedni, és a közismert német bürokrácia. Eltartásuk ­óriási anyagi terhet jelent a német államnak.

A szövetségi kormány 2016 óta évente 13–17 milliárd ­eurót költ a menekültekre. Ehhez jönnek még a tartományok és települések kiadásai. A menekültek 44 százaléka, az ukránok majdnem 60 százaléka Bürgergeldből (állami támogatásból) él. Ez a munkanélküli-segélyen, a lakástámogatáson és a gyerekek utáni családi pótlékon felül (!) járó további segély, mely Németországot a menekültek paradicsomává teszi és igen megterheli az állami költségvetést. 

A Bürgergeld összege felnőttek esetében havi 450–560 euró, családi állapottól függően, fiatalkorúaknak és gyerekeknek pedig koruktól függően 360–470 euró jár. A jogosultságot a helyi jobcenterek bírálják el. Csoda hát, hogy a fél világ – lehetőleg munka nélkül – Németországban szeretne élni?

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Nyilvánvaló, hogy a menekültek gyermekei első generációjának integrációja a német oktatási rendszerbe nem sikerült” – ezt az a balliberális Spiegel írja, amelyik a bevándorlás fő támogatója volt. A nagyszámú ukrán menekült gyermekeinek oktatása tovább nehezítette a helyzetet. Külön oktatási típust létesítettek a menekülthátterű gyerekeknek, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a német nyelv elsajátítására. A tanulással párhuzamosan mesterséget is tanító iskolák (tanonciskolák) azonban nem hozták meg a várt eredményeket. A német alapfokú oktatás legfőbb baja a tanárhiány. Ez viszont éppen azért állt elő, mert az általános iskolákban a tanulók fele már migrációs hátterű, nem beszélik jól a német nyelvet, és a tanárok nem szívesen küszködnek velük. De a német oktatási rendszer már a bevándorlók és menekültek gyerekei nélkül is súlyos válságban lenne.

A menekültek lakáshelyzetét a nagy hiány jellemzi, és nincs kilátásban a javulás. Csak most fejlesztettek ki egy olyan algoritmust, mely ötvenféle szempont alapján osztályozza a bevándorlókat (képzettség, egészségi állapot, kor, gyermekek száma stb.), és megpróbálja összeegyeztetni a befogadó közösségek lehetőségeivel és szükségleteivel.

Az egyik legkényesebb probléma a romló biztonsági helyzet, a fiatal muzulmán migránsok által végrehajtott terrortámadások. Nem lehet eltagadni, hogy a külföldiek számarányukhoz képest felülreprezentáltak a bűnözési statisztikákban, háromszor annyi erőszakos bűncselekményt követnek el, mint az átlag. 

A legtöbbet az afgánok, irakiak, marokkóiak és szírek. De részben magyarázza a tényeket, hogy a menekültek 80 százaléka 16–29 év közötti fiatalember. A fiatal muzulmán férfiak terrortetteit a Közel-Keleten lejátszódó események is motiválják. Ez tavaly 68 százalékkal növelte a bűncselekményeket!

2015. januári felmérések szerint akkor a németek 30 százaléka gondolta úgy, hogy még több menekült befogadására van szükség. Egyes városok, közösségek önként jelentkeztek, hogy szívesen látnak menekülteket. Ma ez három százalék. Az akkori 21 százalékkal szemben pedig ma kétharmaduk, 68 százalék gondolja úgy, hogy kevesebbre. Őket tartja a balliberális média a demokráciára nézve veszélyesnek.

Cikkem megírásához elsősorban a Der Spiegel augusztus 1-jei számát használtam fel, melynek ez a címlaptémája. A helyzet bemutatása kritikus, és ez figyelemre méltó egy echte balliberális folyóirat részéről, mely eddig erősen migránspárti volt. 

Ha azt kérdezzük – így a Spiegel – , hogy 2015 óta sikerült-e egy toleráns, multikulturális, harmonikus társadalmat kiépítenünk, a válasz nem.

 (Különösen, amiért a fajgyűlölő, jobboldali pártnak tartott AfD az idei februári választásokon 20,8 százalékot kapott.) De elegendő lenne a barátságos együttélés, a kölcsönös megértés is a bevándorlókkal. Tegyük hozzá, ez nem a németeken múlik.

Az új kormány által bevezetett szigorú határellenőrzés és egyes esetekben a visszatoloncolás, a családegyesítések megszüntetése egybeesik a megváltozott közhangulattal. Németország nincs felkészülve a migránsok évi százezres tömegének befogadására. Az ilyen nagyságú migráció olyan hatalmas kihívásokkal jár, hogy sokan elvesztették optimizmusukat. Mutti – azaz Angela Merkel – viszont továbbra is jó döntésnek tartja a menekültek 2015-ös beengedését.

A szerző közgazdász és társadalomkutató

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekUkrajna

Az EU-t be kell szántani és be kell hinteni sóval

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekpolitika

A hazug ember örökké hazug marad

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekIrán

A kontinens lejtőre került

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekAusztria

A magyar ellenállás diadala

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMSZP

Tisza Párt: MSZP–SZDSZ újratöltve

Pindroch Tamás avatarja

A globalista, megszorításpárti erőközpont, a posztkommunista-liberális hálózat beállt Magyar Péter mögé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu