Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Jól jegyezzük meg a szerdai napot, 2025. szeptember 10-ét, mert ekkor történt egy tragikus és egy lehangoló esemény. Ezen a napon a világ közvéleményének jobbik felét megrázta, hogy az amerikai Utah Valley Egyetem campusán agyonlőtték Charlie Kirk konzervatív aktivistát, Donald Trump elnök közeli támogatóját, a Turning Point USA nevű tekintélyes konzervatív diákszervezet társalapítóját. Ami pedig sokakat lehangolt:

a gyilkos merénylet elkövetésének napján hangzott el Strasbourgban, az Európai Parlamentben Ursula von der Leyen EB-elnök évértékelő beszéde. A politikai gyilkosság és a beszéd sok mindent elárul korunk rákfenéjéről, a balliberális globalisták antidemokratikus, szélsőséges, agresszív felfogásáról és magatartásáról.

Miközben az amerikai merénylő meghúzta fegyvere ravaszát, a brüsszeli bizottság elnök asszonya kijelentette, hogy „Európa harcban áll”. Szerinte a harc egy egységes kontinensért, a demokráciáért és a szabadságért folyik. Megjegyezte, hogy nagyobb nyomást kell gyakorolni Oroszországra és még több szankcióra van szükség. Arról nem beszélt, hogy mekkora szerepet játszott a Nyugat az ukrajnai háború előkészítésében, kiprovokálásában és elnyújtásában, hogy a háborúpárti politika hány millió fegyver elsütését okozta.

Igen, Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van. Az elnök asszony hiába szőtte mondandójába a gonosz oroszok által elrabolt gyerek megható történetét, ezzel nem tudja feledtetni annak a sok százezer embernek a halálát és nyomorúságát, akik az ő álságos, ostoba és könyörtelen politikájának az áldozatai.

Mert az éremnek két oldala van, de a brüsszeli bürokrata, aki egyre népszerűtlenebb, mindig csak az oroszok felelősségéről beszél, a Nyugatéról és a sajátjáról soha. Pedig volna mit mondani.

Senki számára nem lehet kétséges: az unió vezetői lábbal tiporják az európai demokrácia legfőbb értékeit, amelyekre egykor büszkék voltak és amelyekre ma is hivatkoznak. Ugyanakkor válságjelek is mutatkoznak náluk. Erre lehet következtetni

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke felszólalásából. Magyar Péter patrónusa az évértékelőhöz kapcsolódó vitában kibillent az egyensúlyából, amikor tagadta a nemzeti szuverenitás létjogosultságát, továbbá megengedhetetlennek tartotta, hogy „Orbán és a bolond Fico egy őrült szervezetté alakítsák az Európai Uniót”.

Weber szavaiból az következne, hogy az EU ma egy normális szervezet. Eszerint a normalitás ismérve például a háborúpártiság, az illegális migráció támogatása, az oroszgyűlölet, a keresztény- és nemzetellenesség, a másként gondolkodókkal szembeni agresszió stb. Vagyis az unióra a békepárti Orbán Viktor, Robert Fico és patrióta társaik jelentik a veszélyt, legalábbis az antidemokratikus német politikus eltorzult észjárása szerint.