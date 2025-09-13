idezojelek
Vélemény

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

Bánó Attila avatarja
Bánó Attila
Cikk kép: undefined
halálDonald Trumpcharlie kirkháborúUrsula von der LeyenManfred Weber 2025. 09. 13. 12:00
Fotó: FREDERICK FLORIN

Jól jegyezzük meg a szerdai napot, 2025. szeptember 10-ét, mert ekkor történt egy tragikus és egy lehangoló esemény. Ezen a napon a világ közvéleményének jobbik felét megrázta, hogy az amerikai Utah Valley Egyetem campusán agyonlőtték Charlie Kirk konzervatív aktivistát, Donald Trump elnök közeli támogatóját, a Turning Point USA nevű tekintélyes konzervatív diákszervezet társalapítóját. Ami pedig sokakat lehangolt: 

a gyilkos merénylet elkövetésének napján hangzott el Strasbourgban, az Európai Parlamentben Ursula von der Leyen EB-elnök évértékelő beszéde. A politikai gyilkosság és a beszéd sok mindent elárul korunk rákfenéjéről, a balliberális globalisták antidemokratikus, szélsőséges, agresszív felfogásáról és magatartásáról.

Miközben az amerikai merénylő meghúzta fegyvere ravaszát, a brüsszeli bizottság elnök asszonya kijelentette, hogy „Európa harcban áll”. Szerinte a harc egy egységes kontinensért, a demokráciáért és a szabadságért folyik. Megjegyezte, hogy nagyobb nyomást kell gyakorolni Oroszországra és még több szankcióra van szükség. Arról nem beszélt, hogy mekkora szerepet játszott a Nyugat az ukrajnai háború előkészítésében, kiprovokálásában és elnyújtásában, hogy a háborúpárti politika hány millió fegyver elsütését okozta.

Igen, Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van. Az elnök asszony hiába szőtte mondandójába a gonosz oroszok által elrabolt gyerek megható történetét, ezzel nem tudja feledtetni annak a sok százezer embernek a halálát és nyomorúságát, akik az ő álságos, ostoba és könyörtelen politikájának az áldozatai.

 Mert az éremnek két oldala van, de a brüsszeli bürokrata, aki egyre népszerűtlenebb, mindig csak az oroszok felelősségéről beszél, a Nyugatéról és a sajátjáról soha. Pedig volna mit mondani.

Senki számára nem lehet kétséges: az unió vezetői lábbal tiporják az európai demokrácia legfőbb értékeit, amelyekre egykor büszkék voltak és amelyekre ma is hivatkoznak. Ugyanakkor válságjelek is mutatkoznak náluk. Erre lehet következtetni 

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke felszólalásából. Magyar Péter patrónusa az évértékelőhöz kapcsolódó vitában kibillent az egyensúlyából, amikor tagadta a nemzeti szuverenitás létjogosultságát, továbbá megengedhetetlennek tartotta, hogy „Orbán és a bolond Fico egy őrült szervezetté alakítsák az Európai Uniót”.

Weber szavaiból az következne, hogy az EU ma egy normális szervezet. Eszerint a normalitás ismérve például a háborúpártiság, az illegális migráció támogatása, az oroszgyűlölet, a keresztény- és nemzetellenesség, a másként gondolkodókkal szembeni agresszió stb. Vagyis az unióra a békepárti Orbán Viktor, Robert Fico és patrióta társaik jelentik a veszélyt, legalábbis az antidemokratikus német politikus eltorzult észjárása szerint.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az évértékelőt hallgató tiszások – a néppárti elnök kedvencei – annyira el voltak ragadtatva Von der Leyen har­cias beszédétől, hogy felállva tapsolták a szónokot. 

Az EP harmadik legnagyobb képviselőcsoportja, a Patrióták Európáért viszont nem tapsolt, hanem összegyűjtötte a szükséges számú aláírást, hogy bizalmatlansági indítványt nyújthasson be Von der Leyen ellen.

Charlie Kirköt világszerte gyászolják a jóérzésű emberek. Lelövésének másnapján a Liberty University hallgatói közösen imádkoztak érte és családjáért. Donald Trump méltatta a mártír aktivistát és bejelentette, hogy posztumusz kitünteti az elnöki szabadságérdemrenddel. Hisszük, hogy Kirk halála nem volt hiábavaló, s a patrióták nemes küzdelmét előbb-utóbb siker koronázza.

A szerző író, újságíró

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekgyilkosság

Mit tehetnénk a gyűlölködők ellen?

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekIndia

Eurázsiától Eurázsiáig

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekSzlovák

A románozás baloldali örökség

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekKötcse

Kötcse: a nagystratégia működik

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekRuszin-Szendi

Volt helyettese szerint Ruszin-Szendi nepotista szélhámos

Magyar Nemzet avatarja

Pintér Ferenc ezredes súlyos vádakat fogalmazott meg a Klikk TV-ben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu