Beszélgetés John Lennonnal

Felpattantam az időkerékre, visszatértem 1980. december 7-re, és megkerestem New Yorkban John Lennont. Ott találtam egy városi padon, és miután tisztáztuk, hogy 2025-ből érkeztem, de 1970-ben születtem, leültem mellé, beszélgetni kezdtünk.

John – furcsa módon – nem azzal kezdte, hogy mi a helyzet a világbékével, még csak az sem foglalkoztatta, ki nyerte a hidegháborút, inkább az új lemeztervéről mesélt. Miközben hallgattam, arra gondoltam, maradt volna egyszerű liverpooli rock and roll srác, hogy – ahogyan Erdős Péter fogalmazott – kizárólag a közönségét szórakoztassa.

A Beatles kezdeti éveiben remekül működött, hogy a négy fiú játszik szépen, egyszerre meghajol, aztán elhagyja a színpadot.

John most leginkább naivnak és esetlennek tűnt, ahogyan görcsösen igyekezett valami újat nyújtani – zenében, tartalomban, látványban, mindegy, csak beszéljenek róla. Csakhogy az ő élete egy nappal a halála előtt már réges-régen nem a szórakoztatásról szólt.

Ezt el is mondtam neki, amikor szóhoz jutottam. Tágra nyílt szemmel nézett, és megkérdezte, mi a bajom azzal, hogy a gondolatait közvetíti, ösztökéli az embereket, hogy magukban bízzanak, ne a hazában vagy Istenben? Mi a probléma azzal, hogy felrázza, helyes ösvényre vezeti őket, megváltja a közös bűnöktől, a múlt mocskától, az előítéletektől a haladó gondolkodókat? Az a bajom, mondtam csendesen, hogy amit leírtál és hirdettél, abból semmi nem vált be. Micsoda? – kérdezte, és láttam, hogy váratlanul megfeszül, valahogy úgy, ahogyan azok szokták, akik valójában nem bíznak magukban, és rettenetesen bánkódnak, amikor melléfognak.

Emlékeztettem, hogy elkövetett már elég ostoba dalszöveget, a világ pedig szépen elhitte, hogy ezek az állítások valamilyen módon jeleznek valamit, nem pedig lázálmok. Hogy népszerűbbek vagytok Jézus Krisztusnál, Isten pedig csak fogalom, amellyel a fájdalmunkat mérjük, s hogy a nő a „világ niggere”, illetőleg vannak szegény munkások, akik azért éhesek és fáradtak, mert a kapitalisták kegyetlenkednek velük – hadd ne soroljam. (Ez utóbbi dalról egyébként így nyilatkoztál, idézem: „Szerintem ez egy forradalmi dal – igazán forradalmi. Szerintem a koncepciója forradalmi. Remélem, munkásoknak szól, nem pedig prostituáltaknak és buziknak” – hát, tényleg gratulálok, remek gondolkodó voltál.)