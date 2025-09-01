Az EU-t be kell szántani és be kell hinteni sóval

Az Európai Uniónak vége van. Jogi, formai értelemben még funkcionál, de valójában már erkölcsi halottnak tekinthető. Ugyanis amit még csinál, az minden elemében kártékony Európa és az európai emberek számára. És ez már csak azért is így van, mert az unió elitje, az úgynevezett brüsszeli bürokrácia már régen nem az uniós országok és emberek érdekei védelmében lép fel, hanem globális körök érdekeit és „értékeit” védi és terjeszti.

Egy friss és megdöbbentő adat: Ukrajna három év alatt összesen 168,9 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól. Bődületes összegű pénz! Soha egy centet sem fogunk viszontlátni belőle. Ki hatalmazta fel erre az ukrán elnökkel ölelkező Ursula von der Leyent? Az Európai Bizottságot?

Egy háborúban álló országról van szó. Ehhez a háborúhoz az EU-nak semmi köze sincs. Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak. Mégis őrült tempóban folyik az EU pénzügyi kivéreztetése. Cui prodest? Kinek az érdeke, ami a hátunk mögött folyik?

A brüsszeli elitnek most már szinte minden lépése az uniós tagállamok és európai emberek ellen irányul, ezen belül pedig leginkább a szuverenista pártokkal, politikusokkal, kormányokkal szemben lépnek fel. Mi kell még, hogy ebből cakli-pakli elegünk legyen?

Vegyük sorra, mely lépések jellemzik Brüsszelt!

Háborúpártiság az orosz–ukrán viszonylatban. Ebben olyan eltökéltek, hogy gyakorlatilag szinte feláldozzák Európa megmaradt gazdasági és katonai potenciálját az ukrán érdekek védelmének oltárán. Nagyjából ennek köszönhető, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök Donald Trumppal egy olyan kereskedelmi és vámmegállapodást kötött, amely minden ízé­ben botrányos módon az európai érdekekkel szembe megy. A 15 százalékos vám, szemben a nullaszázalékos vámmal, a 750 milliárdos energiavásárlás, a 600 milliárdos beruházási kötelezettségvállalás, ezenkívül pedig brutális mértékű fegyvervásárlás Amerikától.

És akkor nem beszéltünk arról, hogy egy titkos záradéka van a paktumnak, amelynek tartalmáról nem tudunk még szinte semmit, de előbb-utóbb értesülni fogunk róla. A lényege sejthető: Ukrajna támogatása mindenáron, Oroszország legyőzése érdekében. Ebből fakadóan az Egyesült Államok háborúban tartása, mert nélkülük természetesen elképzelhetetlen – velük sem egyszerű! – az Oroszország felett aratandó győzelem. Ezért a további engedmények – ha tetszik, megalázkodás – Amerikának.

A 168,9 milliárd euró elégetése mellett itt érhető leginkább tetten az, hogy Brüsszel mások akaratát érvényesíti az európaiak érdeke helyett.

A globális elit az, amelyet kettős cél vezet: a már meghódított Ukrajna feletti gazdasági és politikai irányítás, ellenőrzés fenntartása, illetve ezen keresztül Oroszország meggyengítése, szétrombolása. (Russia must perish!)