Felelősséggel vállalt lét

„Ha valaki komolyan veszi és teljes felelősséggel vállalja a létet, abban mindig van némi bizonytalanság, ami éberségre sarkallja.” (1)

Igen. A bizonytalanság a gondolkodó, olvasó ember egyik legfontosabb tulajdonsága. Ám mi – ismét, vagy még mindig? – „olyan korban élünk, amely remek képességet érez a megvalósításhoz, de nem tudja, mit valósítson meg. Mindenen uralkodik, de nem ura önmagának. Úgy érzi, saját gazdagságának foglya. Az a helyzet, hogy a világnak sosem volt még ennyi eszköze, tudása, technikája, most mégis olyan szerencsétlenül halad, mint még soha: épp csak sodródik.” (2)

Igen. Sodródunk. De legalább teljes felelőtlenséggel és a legcsekélyebb bizonytalanság nélkül, igazi, lenyűgöző és fékezhetetlen proletár öntudattal. Tehát a lefegyverző ostobaság zajos, üvöltő és gyilkolni is mindig kész magabiztosságával.

„Rómában azt követelte meg a szabályzat a légió őrétől, hogy az ajkán tartsa a mutatóujját, hogy el ne aludjon, hogy éber maradjon. Nem is olyan rossz ez a mozdulat, láthatóan csenddel fokozza az éjszaka csendjét, hadd hallatsszék a jövő titokzatos sarjadása.” (3)

Igen. Ajakra tett mutatóujjal kellene őrködnie mindenkinek s hallgatni a jövő titokzatos sarjadását, leginkább a reggeltől éjjelig üvöltő lumpenproliknak, a színpadokon üvöltő ugyanazoknak, s az ebből a közegből kinövő, teljes felelőtlenséggel és a legcsekélyebb bizonytalanság nélkül üvöltöző és hazudozó médiának, és az ördög legkedvesebb barátjának, az úgynevezett szociális médiának.

Csak az a baj, hogy a jövő titokzatos sarjadása iszonytató.

S ennél is nagyobb baj, hogy „a nagyvonalú jövőimádat leple alatt a haladás híve mit sem törődik a jövővel; meggyőződése, hogy nincs a jövőben semmi meglepetés vagy titok, se lényeges zökkenő vagy újdonság, biztos benne, hogy a világ mostantól fogva kitérők és hátrálás nélkül, egyenesen halad, ezért nem aggódik többé a jövő miatt, hanem végérvényesen lehorgonyoz a jelenben. Nem meglepő, hogy a világ ma láthatóan híján van tervnek, kezdeményezésnek, eszménynek. Senki sem vette a fáradtságot, hogy előkészítse őket. Hát ilyen mértékű lett a vezető kisebbség dezertálása, ami mindig a tömegek lázadásának másik oldala.” (4)

Igen. Miféle titok, zökkenő vagy újdonság lehetne abban a jövőben, amelyben a férfiak szülhetnek gyereket. Ha a férfiak szülhetnek gyereket, akkor öt perc múlva leteszi valaki az asztalra az örök élet elixírjét, gyerünk vissza a jelenbe, a mába, carpe diem – kár, hogy sehogy sem sikerül…

Így csapódott rá a folyton üvöltő rettenetes tömegre és az ő nyilvánosságára a jelen múlt- és jövőrezisztens ajtaja, mely nem ereszt át semmi csöndet, a vezető kisebbség pedig röhögve kiveti magából és gyűlöli azt, aki képes némi távlatos gondolkodásra, akinek szellemi horizontja nem a Politico holnapi vezércikkéig terjed, hanem esetleg képes befogadni és átölelni tíz-húsz-harminc, Uram bocsá’ ötven évet, akár visszafelé, a múltba, akár előre, a vezető kisebbség és az üvöltő tömeg számára nem is létező jövőbe.