Nincs vége, most kezdődik!

Ha ezekből a vádakból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek és csatolt részeiknek -influenszerek, zenészek, újságírók, „tartalomkészítők”- bukniuk és takarodniuk kell.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
Káncz CsabaFideszKuslits Gábor 2025. 09. 25. 10:20
Fotó: Facebook

Alakul ez. És éppen erről beszéltem. Ha ezekből a vádakból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek és csatolt részeiknek -influenszerek, zenészek, újságírók, „tartalomkészítők”- bukniuk és takarodniuk kell.

Mert ezek mind gátlástalan, ocsmány, hazaáruló gazemberek.

Azok.

Erről beszéltem. És alakul ez. Ahogy az egyik ilyenekből álló pöcegödör, a 444 írja éppen ma, szeptember 25-én, miközben megpróbálják terelni a dolgot és szokásukhoz híven keverik a... keverik önmagukat:

„Nem állítottam, kérdeztem – lényegében ezzel érveltek azok a volt vagy jelenlegi politikusok, akiket megkérdeztünk arról, milyen információk alapján álltak bele a Semjén Zsolt elleni vádakba.”

Aha... Hirtelen mindenki csak kérdezett és nem állított, sejtetett, sugalmazott semmit. Micsoda gyáva, sunyi patkányok...

Amúgy ennek a 444-es cikknek ez a címe – figyelj!

 „Minden összeállt, hogy nagyot üssön a Semjén elleni vád, és ezt a Fidesz is érzi”

Minden összeállt, mi? Milyen érdekes! És mennyi hazaáruló gazember melózott azon, hogy összeálljon? Vegyük is sorra az összeset, hogy ne kelljen majd sokáig keresgélni!

Kezdjük az elsővel, ezzel a Kuslits Gáborral meg a Válasz online nevű hazug bandával, akik elkészítik azt az „interjút”, amely így fejeződik be:

„– Keringenek információk szakmán belül arról, ki az, aki Juhászt védhette?
– Igen. Két nagyon magas rangú politikust emlegetnek. Az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat. Úgy tudjuk, hogy Juhász igazgatói irodájában konkrétan orgiák voltak, és volt egy bérelt ház is, nem messze a Szőlő utcai gyermekotthontól, ahol szintén orgiákat rendeztek. Juhász kinevezésével kapcsolatban a letartóztatása után előkerült annak a minisztériumi főosztályvezetőnek a neve, aki felterjesztette erre a posztra. Dudás Zolit, akiről úgy gondolom egyébként, hogy jóravaló, tisztességes ember, többen is óva intették attól, hogy Juhászt válassza a javító igazgatójának, de fentről valamiért nagyon akarták, hogy ő legyen. Hogy Dudás lojalitása kinek az irányába volt erősebb, a gyerekek vagy a hatalom irányába, az kiderült.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Azt mondják, Juhász Péter Pál a vele szemben felhozott vádakért alsó hangon 20-20 évet kaphat, ha bűnösnek találják, ha tehát nem kap életfogytiglant, biztosan tudható, hogy valaki megint alányúlt. Ön mit gondol, hány évet fog kapni? 
– Maximum hatot. Ha azok a pletykák, amiket a szakmában beszélnek, igazak, akkor Juhász Péter Pál kézben tartja az egész kormányt.

– Ön szerint mi kellene ahhoz, hogy feladja azokat, akik védik?
– Ha életveszélyben érzi magát, akkor beszélni fog.”

Az interjú készítője bizonyos Sashegyi Zsófia, jegyezzük meg a nevét ennek is. Két nappal később pedig már ezt írja:

„Hajtóvadászat a gyermekvédelmi szakember ellen – feljelentették a hétfői interjúnk miatt.Beismeréssel felérő egész pályás letámadásba kezdett a gyermekvédelmi hatóság interjúalanyunkkal, Kuslits Gáborral szemben. Ahelyett, hogy belső vizsgálatot indított volna a fővárosi Tegyesz volt vezetőjének súlyos állításai nyomán, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) inkább feljelentést tett Kuslits ellen a Budapesti Rendőr-főkapitányságon. A vád rágalmazás, valamint a gyermekvédelmi jelzési kötelezettség elmulasztása.”

Tehát ezek szeptember 10-én még ott tartanak, hogy a rágalmazás miatti feljelentés nem más, mint „beismerés”. Amúgy pedig: ha Kuslits tudott erről, akkor miképpen fordulhatott elő, hogy nem tett azonnal feljelentést?

Felesleges amúgy értelmes kérdéseket feltenni. Hiszen ma már szeptember 25-e van, és ma már „nem állítottam, kérdeztem – lényegében ezzel érveltek azok a volt vagy jelenlegi politikusok, akiket megkérdeztünk arról, milyen információk alapján álltak bele a Semjén Zsolt elleni vádakba.”

Hát persze...

Amúgy a minisztériumi jelentés egyik felettébb fontos részlete így szól:

„A Szőlő utcai javítóintézetben kizárólag fiúk vannak, tehát a lányok szállításáról szóló vádak eleve hamisak.”

Vajon ez a Kuslits ezt nem tudta? Már csak azért, mert a kihallgatásán ezt vallotta: 

„Kuslits Gábor „[...] kifejtette, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét ő sehol és semmikor nem mondta. Elmondása szerint az állítását szóbeszédre alapozta.”

De érdekes. Szóbeszédre alapozta... Tessék mondani, ha én holnap leírom, hogy Kuslits Gábor az elmúlt húsz évben az összes gyerekvédelmi intézményben, ahol megfordult, kiskorú lányokkal és kiskorú fiúkkal fajtalankodott, akkor mi van? Majd azzal védekezek, hogy az egészet „szóbeszédre alapoztam”. Ha pedig a Kuslits felháborodik, tagad, majd feljelent, akkor kiderül, hogy ezzel beismerte a tettét. Mert ez így működik, ugye, válasz online-os, 444-es, 24-es, magyarhangos és HVG-s pedofilok? (Persze, hogy ti mind pedofilok vagytok, az csak szóbeszéd!)

De hát ezek csak kérdeznek...

Mutatom, hogyan!

Lássuk a következő szemét hazaárulót, Káncz Csabát, aki a Válasz online-ban megjelent „interjú” -inkább volt az kormánybuktatás céljából megrendelt akció- után ezt írta ki a facebookjára:   

„A fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) korábbi vezetője, Kuslits Gábor a Válasz Online-nak azt mondta: a pletykák szerint magas rangú politikusok is érintettek lehetnek az ügyben – egyiküknek kisfiúkat, másikuknak kislányokat szállítottak.

https://nepszava.hu/3294224_demokratikus-koalicio...

Megjegyzés: értesülésem szerint a kislányokat a polgári titkosszolgálatok első számú vezetőjéhez, Rogán Antalhoz, a kisfiúkat a miniszterelnök-helyetteshez, Semjén Zsolthoz szállították.”

Remélem, kezdi végre mindenki megérteni: így kell „csak kérdezni”. Így kérdez egy aljas, szemét hazaáruló, aki egy külföldi titkosszolgálathoz van beütve. Remélem, börtönben fog rohadni ez a patkány, ahol majd jó sokat kérdeznek tőle, míg a kübli szélébe kapaszkodik.

Amúgy a vizsgálati jelentésből ezt tudhatjuk meg:

“Káncz Csaba tanúkihallgatása során azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, honnan van információja azt válaszolta, hogy egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagja mondta ezt neki. Arra hivatkozva, hogy a privátbankár újságírója, a nevet nem volt hajlandó elmondani. Tette ezt annak ellenére, hogy Facebook bejegyzését nyilvánvalóan nem újságírói minőségében, hanem magánszemélyként tette.”

Nagyon helyes, hogy ehhez már ki is ment a rendőrség. Ideje a számítógépe után őt magát is bevinni, és büntetőjogi felelősségére figyelmeztetve kötelezni arra, hogy nevezze meg azt a befolyásos politikai családot, de pánikszerű fürgeséggel!

Amúgy a 444 -az egyik elsőszámú bűnsegéd ebben az ocsmányságban- természetesen tovább keveri a... keveri önmagát, és leírja ezt:

Szalay-Bobrovniczky és Habony cégének is dolgozott a brit kémnek beállított Káncz Csaba

LinkedIn-profilja szerint a 2008 májusától már az adriai befektetésekkel foglalkozó Adriatiq Islands Groupnál vezetett egy tanácsadói csapatot. Ez a cég ekkoriban az Orbán családdal távoli rokonságban álló Vitézy Tamás érdekeltségébe tartozott, az ügyvezetői 2010-ig pedig Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Habony Árpád voltak. Káncz az Adriatiq Islands Group után a Magyar Pályázatkészítő Iroda (Mapi) Zrt. kormányzati kapcsolati igazgatója lett.”

Jó mi? 2008-ban, amikor nevezettek magánemberek voltak, akkor a magáncégükben dolgozott ez a gazember. Mi köze ennek ehhez az egészhez? Semmi. De a kérdést a 444-es Czinkóczi Sándor nevű soros-ügynöknek tegyék fel, hátha ő tud rá valami magyarázatot.

De nézzük tovább!

Következzék a sorban az antifa-kommunista-anarchista Jámbor András, aki alaposan kivette a részét a „kérdezésből”. Miképpen a jelentésből kiderül, a józsefvárosi lenin-fiú már az „interjú” megjelenésének napján erről posztol, majd heteken át minden nap ezzel foglalkozik, s többek között parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi, amelyre Dobrev Klára azonnal ráveti magát, mint (gyöngy)tyúk a takonyra.

Á, nincs itt semmiféle összeesküvés, államellenes bűncselekmény, ugyan, ezek csak kérdeznek...

S persze nem maradhat ki a sorból a legundorítóbb „tartalomkészítő”, a NoÁr, aki azonnal elkezd „kérdezni”, s aki Semjén Zsolt parlamenti felszólalása után szintúgy arról pofázik a maga tenyérbemászó modorában, hogy Semjén ezzel beismerte a dolgot.

Amúgy NoÁr hosszú évek óta kiskutyákkal fajtalankodik.

Ja, ez szóbeszéd. Arra alapoztam. Úgyhogy nincs itt semmi látnivaló, s ha NoÁr felháborodik, akkor beismerte...

És emlékezzünk meg erről a Vályi Istvánról is, ahogy kedves barátja, a Bochkor Gábor szokta köszönteni reggelenként a rádióban, a „vályipista”, aki autós „újságíróként” „Szlovákiának túl jó volt”, úgyhogy ide ette a rosseb, és mit tesz Isten, szükségét érzi, hogy ő is beleálljon ebbe a szemét rágalomhadjáratba.

Amúgy, ha már, emlékeznek erre a hírre?

„Több mint 20 autóval fajtalankodott egy férfi Pécsen – számolt be az RTL Klub Híradója. Az egyik esetről videó is készült, amit egy szerviz biztonsági kamerája rögzített még 2017-ben. A tulajdonos éppen azért szerelte fel a kamerát, mert korábban tucatnyi autó tanksapkáját rongálta meg így valaki.

A riport szerint a mechanofíliás férfi inkább a kisebb, nőiesebb darabokat részesítette előnyben.”

Na, úgy tudom, ez a Vályi Pista volt. Szóbeszédre alapozom az állításomat. És ha esetleg felháborodik és feljelent, akkor nyilván beismerte az egészet...

És jött még persze Rokker Zsolti (ő az anyukájával szokott, szóbeszéd!) meg a Dániel Péter, bár legyünk őszinték, ez a magyar igazságszolgáltatás elől Izraelbe menekülő kerti budi nem számít. S befut a „kérdezők” sorába Vass Béla mezőtúri tiszás barom és a párbeszédes Barabás Ricsike.

Ezek mind-mind csak kérdeznek.

Ahogy a pszichopata barom, a magyarpeti is.

Ez tűrhetetlen, és nincs is semmi okunk eltűrni, elviselni ezeket a gazembereket.

Akik közül majd kiemelten kell foglalkoznunk a Juhász Péter nevű rágalmazó, hazudozó „tartalomkészítővel”, aki éppen most vesztett el egy pert, erről is beszámolok hamarosan.

Igaza van Kocsis Máténak:

Ez „olyan előre megtervezett támadás a magyar államszervezet ellen, amit a legbrutálisabban kell megtorolni. Tehát az, ami történt, az politikailag és jogi értelemben is nemcsak személyekkel, hanem magával az államszervezettel szembeni támadásként is értelmezhető. A magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie. Ha nem számolják fel az aljas módon felépített támadás mögötti hálózatot, akkor az a politikus szerint „olyan zavargásokat, indulatokat és forrongást kelt az országban, amit lehet, hogy nem tudunk egy idő után kezelni.”

Ne reménykedjetek, rohadékok. Nincs vége!

