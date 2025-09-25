Nincs vége, most kezdődik!

Alakul ez. És éppen erről beszéltem. Ha ezekből a vádakból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek és csatolt részeiknek -influenszerek, zenészek, újságírók, „tartalomkészítők”- bukniuk és takarodniuk kell.

Mert ezek mind gátlástalan, ocsmány, hazaáruló gazemberek.

Azok.

Erről beszéltem. És alakul ez. Ahogy az egyik ilyenekből álló pöcegödör, a 444 írja éppen ma, szeptember 25-én, miközben megpróbálják terelni a dolgot és szokásukhoz híven keverik a... keverik önmagukat:

„Nem állítottam, kérdeztem – lényegében ezzel érveltek azok a volt vagy jelenlegi politikusok, akiket megkérdeztünk arról, milyen információk alapján álltak bele a Semjén Zsolt elleni vádakba.”

Aha... Hirtelen mindenki csak kérdezett és nem állított, sejtetett, sugalmazott semmit. Micsoda gyáva, sunyi patkányok...

Amúgy ennek a 444-es cikknek ez a címe – figyelj!

„Minden összeállt, hogy nagyot üssön a Semjén elleni vád, és ezt a Fidesz is érzi”

Minden összeállt, mi? Milyen érdekes! És mennyi hazaáruló gazember melózott azon, hogy összeálljon? Vegyük is sorra az összeset, hogy ne kelljen majd sokáig keresgélni!

Kezdjük az elsővel, ezzel a Kuslits Gáborral meg a Válasz online nevű hazug bandával, akik elkészítik azt az „interjút”, amely így fejeződik be:

„– Keringenek információk szakmán belül arról, ki az, aki Juhászt védhette?

– Igen. Két nagyon magas rangú politikust emlegetnek. Az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat. Úgy tudjuk, hogy Juhász igazgatói irodájában konkrétan orgiák voltak, és volt egy bérelt ház is, nem messze a Szőlő utcai gyermekotthontól, ahol szintén orgiákat rendeztek. Juhász kinevezésével kapcsolatban a letartóztatása után előkerült annak a minisztériumi főosztályvezetőnek a neve, aki felterjesztette erre a posztra. Dudás Zolit, akiről úgy gondolom egyébként, hogy jóravaló, tisztességes ember, többen is óva intették attól, hogy Juhászt válassza a javító igazgatójának, de fentről valamiért nagyon akarták, hogy ő legyen. Hogy Dudás lojalitása kinek az irányába volt erősebb, a gyerekek vagy a hatalom irányába, az kiderült.