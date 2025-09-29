Nógrádi György: Mire a levelek lehullanak…

1914 nyarán, az első világháború kezdetén a legenda szerint Ferenc József, valójában II. Vilmos német császár bejelentette, hogy őszre, mire a levelek lehullanak, a katonák hazatérnek, befejeződik a háború. Négy évet tévedett. Ezt az osztrák császár, egyben magyar és cseh király meg sem érte, és azt sem, hogy a Monarchia részekre szakadt, s Ausztria Európa meghatározó birodalmából egy kis állammá zsugorodott.

Három és fél évvel ezelőtt elkezdődött az orosz–ukrán háború. Azt is lehet mondani, hogy a 2014-es krími háború folytatódott. Az oroszok azt jelezték a világnak, hogy néhány napon belül győznek. A nyugati hatalmak előrejelzése ugyanez volt. Tévedtek. Európában csak a britek számoltak azzal, hogy elhúzódó háború lesz.

A háború a maga borzalmaival folytatódott és folytatódik. Emberek százezrei pusztulnak el, értelmetlenül. A sebesültek és eltűntek számát csak becsülni lehet. Ukrajna létrejötte, 1991 óta elveszítette a lakossága mintegy felét. A háború vége az amerikai–orosz alkuknak lesz a következménye.

Eddig 69 fogolycsere volt, az esetek jelentős részében az Öböl-menti államok közvetítésével, és ez hétezer ember szabadon bocsátását eredményezte.

Zelenszkij ukrán államfő, miután minden létező és nem létező delegációval leült tárgyalni, az ENSZ Közgyűlésén megtartotta beszédét. A delegátusok nagy része azonban elhagyta a termet. Erre eddig, a háború kezdete óta soha nem került sor. A nyugati sajtó elkezdte bírálni az ukrán vezetést.

Ez is újdonság. Zelenszkij bejelentette, hogy a háborút követő fegyverszünet vagy béke után kiírják a választásokat és azokon ő már nem akar elindulni. Meglátjuk.

Amikor az amerikai elnök váratlanul bejelentette, hogy Ukrajna képes a háborút megnyerni és valamennyi, oroszok által elfoglalt területet – beleértve a Krím félszigetet – visszaszerezni, Lavrov orosz külügyminiszter azonnal találkozott, szintén az ENSZ Közgyűlése keretében, amerikai kollégájával, Rubióval.

Trump az ENSZ-ben elmondott beszédében ostorozta a világszervezet működését. Egyben bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok 2026-ban kétmilliárd dollárral csökkenti hozzájárulását a szervezet működéséhez.