Nógrádi György: Sehol nem csökkenő feszültségek

Huszonnégy évvel ezelőtt történt az Egyesült Államokban a történelem egyik legvéresebb merényletsorozata, szeptember 11-én, többek között New Yorkban, a Világkereskedelmi Központ ikertornyai ellen.

A merényletek következményeként elkezdődött a terrorizmus elleni harc új korszaka. Sokan beszéltek fordulatról, új korszakhatárról, de a valóság prózai maradt. Minden ment tovább, és az USA az iraki és az afganisztáni háborúk kudarcai után rájött arra, hogy egy háborút elkezdeni – minden nehézség ellenére – sokkal könnyebb, mint sikeresen befejezni.

A Vietnám-szindróma újra hatott. Az „arab tavasz” óriási propagandahadjárat után mindenütt megbukott. Korszakok átlépése és a történelem megerőszakolása lehetetlennek bizonyult. Jövőre, a negyedszázados évfordulóra a világ remélhetőleg jobban fog felkészülni.

Franciaországban a kormány kilenc hónap után megbukott. A Nemzetgyűlésben részt vevő három politikai erő képtelen az összefogásra. Most a miniszterelnök saját pártja is a kormánnyal szembeni bizalmatlansági indítványt támogatta. Az ország adósságállománya ötven év óta folyamatosan növekszik, jelenleg a GDP 114 százaléka körül van. Ezzel csak a franciák által lenézett olasz kormányok hasonlíthatók össze. A harmadik leginkább eladósodott EU-s tagállam Belgium.

Macron elnök népszerűsége 15 százalék körül van: katasztrofális. Új választások kiírására vagy a visszavonulásra mégsem hajlandó. Várt külpolitikai sikerei elmaradtak. Az új kormányfő az eddigi védelmi miniszter, Macron bizalmasa sem lesz képes igazi áttörés elérésére.

A Közel-Keleten, ahol 1948 óta valós béke sohasem volt, izzanak a kedélyek. Izrael szétbombázta Katarban a Hamász központját. A szépséghiba, hogy itt található a térségben a legnagyobb amerikai bázis, és Katar a Ha­mász tevékenységét az USA és Izrael nyomására engedélyezte. Most a katonai akcióban, amelyet az USA jóváhagyott, hat fő halt meg, de a Hamász mindkét ott élő vezetője életben maradt. A világ – ezen belül az ENSZ és az Európai Unió – óriási arányban ítélte el a zsidó államot. A világ kétállami megoldást akar: egy zsidó és egy palesztin államot. A kétállami megoldás számos kérdést vet fel. De az, hogy évtizedek óta nincs béke, még a Nyugat-barát és Izrael létét tudomásul vevő arab országoknak is elfogadhatatlan.

Izrael kihasználja, hogy a republikánus amerikai vezetés mögötte áll, és így tudja politikáját folytatni. Célja, hogy a gázai térségből elüldözze a palesztinokat, cserébe pénzt és lehetőségeket kínálva fel nekik.

Az USA és Izrael hiszi, hogy a gázai háború után a térségben üdülőparadicsomot lesznek képesek kialakítani. A tervezetet a palesztinok egyetlen szervezete sem fogadta el, és az arab és a muzulmán világ egységesen tiltakozik.