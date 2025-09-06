Robert C. Castel: Ukrajna kicsúszik a Nyugat kezéből

A geopolitikai elemző munkája nagyban hasonlít a hírszerzési elemző munkájához. Mindkét szakmában nagyon fontos, hogy ne csak az „itt”-et és a „most”-ot elemezzük, hanem előre kijelöljünk magunk számára olyan botlatózsinórokat, amelyeket ha elérünk, akkor eleve eldöntjük, hogy reagálni fogunk rájuk. Ezeket nevezik a hírszerzési elemzők világában hírszerzési csapdáknak vagy hírszerzési riasztásoknak. Én, mint civil geopolitikai elemző, ezeket inkább botlatózsinór névvel szeretem emlegetni.

Amikor a napokban újra találkoztam az ukrán Flamingo cirkáló robotrepülőgép nevével, elhatároztam, hogy kijelölök magam előtt egy hasonló botlatózsinórt, és ha még egyszer valami hasonlóba botlok bele, akkor alaposabban utána fogok nézni a dolgoknak. Nem telt el 24 óra, és már meg is jelent a következő elemzés egy amerikai szaklapban az „ukrán KAB” siklóbombákról, amelyekkel Ukrajna az amerikai, illetve az orosz siklóbombák sikereit kívánja utánozni.

A kérdés, amit ezen a ponton feltettem magamnak, az volt: létezik-e egy olyan trend, amely arról szól, hogy Ukrajna egyre inkább önállósodik a hosszú hatótávolságú, stratégiai csapásmérő eszközök terén? És ha igen, mi ennek a fontossága, mi ennek a stratégiai következménye?

Ilyenkor, mielőtt nekiugrunk egy specifikus problémát feszegetni, érdemes feltenni először a kérdést: hol látunk hasonló jelenségeket a történelem folyamán, milyen történelmi mintázatokat vélünk felismerni, és mit lehet tanulni ezekből a korábbi esettanulmányokból?

Márpedig ilyen esettanulmányokból nincs hiány, és a belőlük kialakuló történelmi mintázat se okoz különösebb meglepetést senkinek. A gyengébb, rövid pórázon tartott proxy igyekszik függetleníteni magát a nagyhatalmi patrónusától, és önálló stratégiai csapásmérő képességekre tesz szert, amelyek aztán olyan fogkrémet képeznek, amit a nagyhatalmi patrónus már nem tud visszapréselni a tubusba. A klasszikus példák erre Izrael huncutabb fegyverprogramjai, amikről igen sokat cikkezik a nemzetközi sajtó, annak ellenére, hogy a zsidó állam ezeknek az eszközöknek a létét soha nem ismerte el. Ez a folyamat a 60-as évek elején érte el a kritikus fordulópontját, és Izrael a ’67-es háború előestéjén lépte át a Rubicont.