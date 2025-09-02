A tanév rendben elkezdődött

Elkezdődött az új tanév. Ez a mondat a lehető legtermészetesebb kellene legyen így szeptember elején, ám hazánkban ez sem úgy van, ahogy normális helyeken megszokott. Mivel az Orbán-fóbiás választópolgárok százezreit nemcsak az egészségügy, hanem a közoktatás összeomlásával is riogatja Brüsszel legújabb kiszemelt bábja, így ez a máskor békés terület is a politikai csatározások terepévé vált.

Sokan reménykedtek abban, lesz valami balhé, nem érkeznek meg a tankönyvek mindenhová, nem lesz mindenhol elég tanár, esetleg otthagyja az Oktatási Hivatalt az összes alulfizetett dolgozó. De nem így történt, ez viszont nem jelenti azt, hogy a zavarkeltés eredménytelen lett volna. Egészen döbbenetes volt hallani, amikor a „Mocskos Fidesz!”-t skandáló tömeg egyik tagja magasabb szintű oktatást követelt a nyáron, miután megkérdezték, mi baja is van tulajdonképpen a regnáló hatalommal. Ismerve valamelyest a közoktatásban részt vevők életkori sajátosságait, alapos bennem a gyanú, hogy ez a mondat nem egy tizenéves agyszüleménye, hanem a balliberális propagandából átvett lózung. Érdemes tehát megvizsgálni, miként hazudoznak erről a területről is a tudományos mindenszarizmus hamis prófétái.

Előrebocsátom, egyáltalán nem gondolom, hogy minden a legnagyobb rendben lenne a közoktatásban. Még a kilencven előtti diktatúra pusztítását sem hevertük ki igazán, hiszen az aktív pedagógustársadalom egy jelentős részét még a szocialista embertípus nevelésére képezték ki. Kilencven után pedig a liberálisok és a posztkommunisták szállták meg az egész ágazatot az oktatásirányítástól a pedagógusképzésig.

Egy modern Nemzeti alaptantervet sem lehetett összeállítani anélkül, hogy ne ugrasszák össze, ne fordítsák egymás ellen a magyar társadalom különböző rétegeit. Mindenki a kötelező olvasmányok szakértőjévé vált, mindenki nagyon tudta, mi a túl hosszú, melyik mű érthetetlen nyelvezetű, mit kellene végleg elfelejteni. Ezekben a vitákban általában a nemzeti oldal kényszerült elvtelen kompromisszumokra, mert a globalisták a saját gondolkodásukat a progresszió kizárólagos megnyilvánulásának állították be, mindent és mindenkit mucsai bunkónak titulálva, aki más értékrendet képviselt.