Van élet a kütyükön túl is

Újabb hangfelvétel, további kulisszatitkokat fecsegett ki Tarr Zoltán – lengyel recept alapján jöhet a felforgatás és a balhé

Hegyi Zoltán
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Megjelent a vérhold, aztán elfogyott. Kereshetnénk analó­giát, találnánk is, de minek. Egyszerűen ez történt a hétvégén. Meg egy dupla Kötcse. Az egyik egy szánalmas provokáció, szóra sem érdemes, a másikon ismét láthattuk, hogy mi különbözteti meg az államférfit a politikustól. A miniszterelnök nagy ívű beszédéből (előadásából) persze nyilvánva­lóan kiragadták az „el lesz minden rendezve” kitételt, mert azt legalább felfogták. Talán.

A szöveg további részének filozófiáját, intellektuális töltetét, különös tekintettel a mandalaszerű, körkörös Európára vonatkozó tézisre, meg nyilván nem. Ahhoz olvasgatni és gondolkodni kellene, az meg nem megy. 

A pikniken természetesen sok szó esett a digitális polgári körökről, többek között arról is, hogy utálhatjuk a különféle virtuális tereket, és nekünk továbbra is a személyes találkozások jelenthetik az igazi közösséget, de nem fordíthatjuk el undorral a fejünket egy olyan terepről, ahová sajnos a politika nagy része is áttevődött. Nem véletlenül, de erről majd máskor. Most inkább egy kis reménysugarat villantanék fel azoknak, akik riadtan szemlélik, merre tart a világ és benne különösen jövőnk záloga, a szépséges ifjúság.

Magam úgy vagyok a nosztalgiával, hogy nem gondolnám, hogy régen minden jobb volt a kiflitől az időjárásig (ki az a hülye, aki visszavágyódik egy valódi diktatúrába?), a retró szótól a hideg kiráz, de tény, hogy akad jó néhány olyan személyes emlékem, amit több-kevesebb sikerrel örömmel próbálok felidézni. De létezik olyan nosztalgia is, amikor a delikvens egy olyan korba vágyódik vissza, amikor még nem is élt. Pompás példa erre az a korunk Párizsában játszódó remek Woody Allen-film, amelyben a szereplők a húszas években (előző évszázad) élnének inkább, ráadásul az akkoriak meg a századfordulón, a boldog békeidőkben.

Ezt a jelenséget nevezzük történelmi nosztalgiának. 

Azt gondolhatnánk, hogy ilyen érzések manapság már csak a hozzám hasonló boomerekben kavarognak, akik a telefont telefonálásra használják, elutasítják a mesterséges intelligencia használatát és ajnározását, csodálkozva nézik, hogy mi a francért kell mindent lefényképezni a levestől a cipőig, hogy aztán az „alkotó” soha többé ne nézze meg a művét, és egyáltalán, rosszul vannak a technikai forradalmak elidegenítő, romboló hatásaitól. Szóval az analóg csávók, akik inkább káposztát töltögetnek, mint filmeket és zenéket.

A legkevésbé azt vártam, hogy a Z generáció (1995 és 2009 között születettek) tagjai (legalábbis sokan közülük), akik már digitális bennszülöttként jöttek a világra, valamikor felismerik, hogy van élet a kütyükön túl is. Legalábbis elbizonytalanodtak kissé egy bizonytalan világban. Egy 2023-as kutatás szerint (forrás Index) viszont 80 százalékuk nyugtalan amiatt, hogy generációjuk túlságosan függ a technológiától, 75 százalékuk pedig a közösségi média mentális egészségre gyakorolt káros hatásai miatt is aggódik. Tegyük hozzá, teljes joggal, de hogy ezt fel is ismerték, az tiszteletet parancsoló. Nem valószínű hogy WHO-jelentéseket olvasgatnának, inkább arról lehet szó, hogy megcsömörlöttek, és valamilyen csoda folytán maguktól felismerték, esetleg a saját bőrükön tapasztalták az elváltozásokat.

Mindenesetre ezek a fiatal felnőttek vinillemezeket és CD-t vásárolnak, analóg fényképezőgépekkel szaladgálnak, nem teszik be az okostelefont a gyerekágyba, és olyat is láttam a saját szememmel, aki nyomtatott könyvet olvasott. 

Felettébb nyugodtnak tűnt. Ez lehet az egyik motivációs faktor, a nyugalom iránti vágy. Persze ne legyenek illúzióink! Lehet, hogy mindez csupán divat. Ám amennyiben nem gyorsan múló, akkor is örülhetünk neki. Az viszont máris bizonyos, hogy óriási üzlet van benne. A megvilágosodottak igényeinek kielégítésére komplett iparágak szerveződtek újjá, a kereskedők tapsolnak, és a digitális cuccról való lejövetel nem olcsó mulatság.

De alighanem megéri. A közösséginek nevezett hálózat nyújtotta lehetőségeknél jobb beszélgetni, a másik ember szemébe nézni és adott esetben azt mondani neki, hogy nem értek egyet veled. Vagy hogy egyetértek. Jobb egy mezőről nézni az elfogyó vérholdat, mint a neten hörögni, pláne ha az ember megállja, hogy ne vegzáljon senkit elmosódott képek küldözgetésével. Egyébként ez az egész kütyüzés olyan, mint az alkohol. Addig jó, amíg te használod őt és nem ő téged. És félreértés ne essék, most nagyon sok múlhat a használaton. Nagyon sok. Ha a homokba dugjuk a fejünket, mindent elveszíthetünk, amit kínkeservvel felépítettünk.

Huth Gergely
Kötcse: a nagystratégia működik

Novák Miklós
Froclizhatjuk-e Cristiano Ronaldót?

Szőcs László
Akik a politika ábécéjét sem ismerik

Sitkei Levente
A haza csillagos-sávos fénytörésben

Európai konzervatív reneszánsz

A globalista, posztmodern baloldali szövetség még az EU-ban is legyőzhető.

