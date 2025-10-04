idezojelek
Vélemény

Értekezés a rágalmazásról

A RÉGI JOBB VOLT – Az emberi aljasság örök és megváltoztathatatlan, egyidős a Homo sapiensszel.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
Orbán Viktorgyűlöletmédia 2025. 10. 04. 5:42

Új sípot fújnak most a rágalmazók, a suttogók, a röhögve az életedbe mászók, az egyre nehezebben és egyre feleslegesebben elviselhetők. Áldozati pózba vágták magukat, és ujjal mutogatnak felénk, hogy fogjuk be a szánkat, hiszen eddig mi rágalmaztunk, akkor most ne csodálkozzunk és főleg ne háborodjunk fel.

Akkor készítsünk leltárt. Aztán akasszuk ki a falra, és ehhez tartsuk magunkat ezentúl.

Nézzük előbb hevenyészve végig, mit hordtak össze eddig a miniszterelnökről, nyíltan, kevésbé nyíltan vagy csak suttogva, röhögve, összekacsintva – ez a kedvencük. S bár pontosan tudom, hogy az emlékezet arrafelé 20-25 percet képes számontartani, azért most visszaugrunk egészen a Fidesz első ciklusáig, 1998–2002 tájára, mert akkor kezdődött, mert ezek akkor döntöttek úgy, hogy teljesen mindegy, hogyan, miképpen, miféle hazugságok, rágalmak, suttogó propagandák és lejáratókampányok segítségével, de Orbánt leváltják, eltüntetik, lehetőleg örökre. 

Lásd még: mi kapartunk ki benneteket a szemétből, és mi is fogunk oda visszadobni titeket – mondá annak idején Gádor Iván, összefoglalva a teljes baloldali-liberális „értelmiség”, „médiaelit” és politikus közösség haragját, amelyet azzal sikerült kivívnunk, hogy nem álltunk bele a Demokratikus Charta nevű, Farkasházy-féle komcsiátmentő gazemberségbe, amelyet azzal az indokkal hoztak össze, hogy nyakunkon a nácik („barna eső esik”), a valódi cél pedig az volt, hogy rehabilitálják az előző rendszer itt maradt nagyágyúit, és előkészítsék a terepet az MSZP–SZDSZ-koalícióhoz.

Nos tehát, akkor lássuk, mit hordtak össze Orbánról!

Orbán, miután balesetet szenvedett a szolgálati autója, „elmenekült”, ám a kocsiban hagyta a gyerekét.

Orbán rendszeresen veri a feleségét. És a suttogó propaganda mindig hozott egy-egy új „koronatanút”, aki elmondta, a megvert asszonyt melyik kórházban ápolják, természetesen titokban.

Orbánt egy ausztriai klinikán ápolják idegösszeomlással. (Annyit ápolták odaát, hogy valójában nem is nagyon volt idehaza, ha mégis hazaugrott a klinikáról, csak azért, hogy megverje a feleségét.)

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

És igen, akkor kezdték el terjeszteni, miszerint Orbán „fogott ember”, ugyanis Moszkvában őrizgetnek róla kompromittáló iratokat.
Orbánnak Svájcban van titkos bankszámlája, ott tartja a milliárdjait. (Amit természetesen lopott, már akkor állandóan lopott, már persze a fennmaradó időben, amikor nem a feleségét verte vagy Ausztriában ápolták.)

Orbánnak eltitkolt, törvénytelen gyereke(i) vannak. (Ezt már akkor elkezdték, és abba sem hagyták.)

Hát ez volt a kezdet. S persze ezeket azóta is elő-előveszik, a változás csak annyi, hogy azóta kivirágzott a „szósöl média”, így eddig soha nem látott mértékűvé vált az emberi aljasság. Hiszen tudjuk, az emberi aljasság örök és megváltoztathatatlan, egyidős a Homo sapiensszel.

Csak annyi változott, hogy most ezek névtelenül, igazi gyáva patkányként beírják ezeket a Facebookra, és öt perc múlva milliók olvassák. És adják tovább, és elhiszik, fokozzák és habosítják, ugyanis se agyuk, se lelkiismeretük, se józan ítélőképességük sincs. Ők a tömeg. A salak. S ezeket szolgálja ki a baloldali és liberális „értelmiség”, a „médiaelit” és az egyre romló minőségű ballibsi politikusi garnitúra, már ha van még ilyen egyáltalán. Ezek találnak újra és újra egymásra, csak most van nekik ördögtől kapott fegyverük, a „szósöl média”.

Nézzük tovább!

Most azt is a szemünkre vetik, hogy mi lebuziztuk szegény Vona Gábort – s „szegény” Vona Gábor mindjárt meg is szólalt, s ezt bírta mondani: „A nemi identitásomat megkérdőjelező cikkek és kormánypárti megszólalások azért voltak különösen alattomosak, mert ezeket jól tudták bulvárosítani, az pedig érdekli az embereket.”

Nagy igazság. És ne menjünk el a tény mellett, Vona homokosságáról egy azóta elhunyt, Terry Black „művésznevű” transzvesztita vagy mi a rosseb kezdett beszélni. S aztán hatalmas felháborodás lett ebből, a teljes baloldali-liberális „értelmiség”, „médiaelit” és politikum nyilvános idegrohamot kapott, és szörnyülködött, hogy hová is jutottunk, s micsoda rettenetes támadás érte szegény Vonát.

Vona addigra már átesett a beavatási szertartáson, maga Rangos Katalin beszélgetett vele, Vona átment a túloldalra (átment a tű fokán), s mint minden ócska köpönyegforgató senkinek, neki is minden meg lett bocsátva. Ha még a régi, antiszemita és „náci” Vonát buzizták volna le, egyetértő, cinkos röhögés és összekacsintás lett volna a reakció.

Hogy ezt honnan lehet tudni? Hát könyörgöm! Vona előtt nem sokkal Ungár Klára buzizta le Kocsis Mátét. Volt felháborodás? Őrjöngés? Nyilvános idegroham? Semmi ilyen nem volt. Egyetértő, cinkos röhögés és összekacsintás volt.

És ami a legszebb: Kocsis Máté bíróságra vitte az ügyet, a független magyar bíróság pedig a jogerős ítéletében kimondta: azzal senkit sem lehet megsérteni, ha homoszexuálisnak nevezik, különben is Kocsis Máté közszereplő, akinek ezt tűrnie kell.

Aztán Vona is bíróságra vitte az ügyet, a független magyar bíróság pedig jogerős ítéleté­ben kimondta: az, hogy Vonát homoszexuálisnak állították be, olyan fokú sértés, amit közszereplőként sem köteles eltűrni, ezért ötmillió forint sérelemdíj illeti meg.

Jó, mi?

S még ennél is jobb lenne, ha végre valaki elmagyarázná, ez miképpen lehetséges. Mondjuk R. Kiss Kornélia a Magyar Hangtól. Vagy a Lukács ugyanonnan, ő pláne ért hozzá…

És akkor nézzük a legizgalmasabb, legtöbb kérdést felvető ügyet, amelyet most igyekeznek a nyakunkba varrni. Ez pedig nem más, mint Jámbor András „lepedofilozása”.

Mindenekelőtt nézzük meg az előzményeket:

„Minden, amit az antifás pedofilügyről tudni lehet

[…]

Február elején négy helyszínen nyolc békés járókelőt támadtak meg és vertek össze brutálisan szélsőbaloldali elkövetők. Szabályos embervadászat zajlott Budapest utcáin. A bűncselekményekkel összefüggésben a hatóságok látóterébe került egy magyar nő is, egy bizonyos D. Krisztina, aki a Szikra Mozgalom tagja. Az aktivistanő ellen nem volt elegendő bizonyíték, így szabadlábra helyezték, majd megszüntették a nyomozást ellene.

Jámbor András D. Krisztinát még a Parlamentbe is bevitte, és arra szólította fel a fideszes országgyűlési képviselőket, hogy kérjenek tőle bocsánatot, amiért ártatlanul vádolták meg. Ugyan a nyomozás valóban azt állapította meg, hogy D. Krisztinának nem volt köze az Antifa-támadásokhoz, azonban az alibit az élettársa nyújtotta számára, akinek a laptopján pedig a házkutatások során pedofil tartalmakat találtak.

A nő lakásán csaknem háromszáz olyan felvételre bukkantak a nyomozók, amelyeken tizenkét év alatti, köztük két-három éves gyermekek szexuális sanyargatása, megerőszakolása látható. A lefoglalt adathordozókon pedig hetvenezer olyan pornográf felvételt tároltak, amelyeken láthatóan tizennyolc év alattiak szerepelnek. A férfi, a laptop tulajdonosa a kihallgatása előtt felakasztotta magát.

A Metropol információi szerint a D. Krisztinának alibit szolgáltató férfi hosszabb időt töltött külföldön és dolgozott egy olyan kávézóban, amit az osztrák belügyi szervek évek óta az osztrák–német Antifa-aktivisták gyülekezőhelyekén tartanak számon.

Ugyan a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté a politikai felelősséget firtatta az ügyben, de Jámbor András még csak vizsgálatot sem akar indítani a Szikra Mozgalmon belül. A politikus a Mediaworksnek azt mondta még júniusban, hogy neki akkor sem lenne felelőssége, ha kiderülne, hogy ehhez az ügyhöz köze van a Szikra Mozgalomnak.”

Ez egy pontos és korrekt összefoglalása a tényeknek. Ismételjük meg: a Szikra Mozgalom egyik tagjánál és aktivistájánál, akit bizonyítékok hiányában engedtek ki az előzetesből a budapesti Antifa-emberverésekkel összefüggésben, szóval ennek a nőnek a lakásán „csaknem háromszáz olyan felvételre bukkantak a nyomozók, amelyeken tizenkét év alatti, köztük két-három éves gyermekek szexuális sanyargatása, megerőszakolása látható”.

Azért csak felmerül a kérdés: hogyan lehet valakinek a lakásán háromszáz ilyen iszonyatos felvétel úgy, hogy ő nem tud róla? Továbbá ennek a nőnek volt egy élettársa, akinek a laptopján „hetvenezer olyan pornográf felvételt tároltak, amelyeken láthatóan tizennyolc év alattiak szerepelnek”. És természetesen a nő – akit Jámbor még a Parlamentbe is bevitt magával – erről sem tudott semmit.

Azért mindez elég érdekes, és elég sok kérdést vet fel. S a kérdések nagy részét az a rohadt patkány tudta volna megmagyarázni, aki a kihallgatása előtt felkötötte magát – nagyon helyesen. Amúgy az öngyilkosság helyszínén egy kövekkel körberakott, félig elégetett játék babára bukkantak a helyszínelők, ami a pedofil állat sátánista kötődésére is utal(hat).

Na már most: a kegyelmi ügy óta a teljes baloldali és liberális „értelmiség”, az ugyanilyen „médiaelit”, továbbá a politikum önfeledten „pedofideszezik”, értsd: aki fideszes, az mind pedofil. És ez ellen senkinek semmi kifogása nincs, ez magától értetődő és természetes, mi ezzel a baj, ha egyszer kegyelmet kapott egy ember, aki amúgy nem pedofíliá­ért, hanem egy ilyen elítélt segítéséért volt elítélve, akkor egy egész politikai közösség pedofil, „hát nekünk is ép­pen annyi jogunk van rá, mint a papoknak, hogy mindenféle hasznos jelképeket talál­junk ki, amiket aztán a parasztok majd szó szerint vesznek”.

Ám ha Jámbor András egyik közeli munkatársának lakásán háromszáz ilyen kép akad, az élettársának laptopján pedig hetvenezer, Jámbor Andrásnak „akkor sem lenne felelőssége, ha kiderülne, hogy ehhez az ügyhöz köze van a Szikra Mozgalomnak”.

Nyilván így is lehet élni. És nyilván ezt is remekül meg lehet magyarázni. Várjuk R. Kiss Kornélia higgadt és haladó megfejtését. Csak hogy el tudjam mondani a nyolcvanhárom éves, fideszes anyámnak, hogy akkor ő most miért lett hirtelen pedofil.

És akkor el is érkeztünk az utolsó esethez, amelyről beszélni szeretnék. Ez pedig a Kósa Lajos és családja elleni mélységesen felháborító kampány.
Talán kezdjük a legilletékesebb szerző idézésével, aki nem más, mint a „régi”, kóserpecsétes Index Dull Szabolcsa:

„Aki a magyar politikai életnek csak egy kicsit is közelébe jutott, biztosan találkozott már ezzel a bizonyos pletykával, szóbeszéddel, legendával, vagy hogy is nevezzük. A főszereplő egy befolyásos vidéki polgármester, aki sikert sikerre halmoz városában, ám családi élete egy csődtömeg: a felesége leszbikus lett, és egy olimpiai bajnokkal csalja.

A dolgot a polgármester emberei persze próbálják eltitkolni minden erővel, lássuk be, tényleg nem vonzza a szavazatokat, kellemetlen kampányfegyver lehet az ellenfél kezében egy leszbikus feleség. Pláne ha az leplezni sem nagyon próbálja a kapcsolatot. És így lassan az egész város és az egész ország suttog a nem mindennapi liezonról, hiá­ba nem ír a sajtó az ilyen magánügyekről. Idő kérdése volt csak, mikor dolgozza fel az évek óta kitartóan pletykált sztorit egy művész a saját eszközeivel. Pintér Béla Puccini A köpeny című operáját hallgatva kapott ihletet, hogy dramatizálja és színpadra vigye a történetet. A Katona József Színházban most bemutatott A bajnok című színdarabnak így az operához nem sok köze van, a régóta pletykált polgármester–leszbikus feleség–sportolónő szerelmi háromszög magas színvonalú, szórakoztató megelevenítése lett.

[…]

Az elképzelt szerelmi háromszögről szóló darabot az teszi élvezhetővé és nagyon modernné, hogy Pintér csupa olyan szituá­ciót írt bele, amely nagyon valóságosnak hat 2016-ban. Például nagyon is elképzelhető mostanság, hogy egy tévéstáb részeg technikusa beszól a nőknek, hogy csak a háztartás vezetésére valók, »takarítóállatok«. Majd nem is érti, ez miért probléma. Vagy az is elég valószerűnek hat, amikor megtudjuk, hogy a polgármesternek a politika előtti időkben még nem voltak annyira szigorú elvei, és Hollandiában két meleg sráccal beszíva a városából is »kis Hollandiát« akart csinálni. De a legvalóságosabb szereplő a nagy machinátor kampányfőnök, aki a polgármester és Julcsi vitája és verekedése után is rögtön arra gondol, hogyan takarítsa el a nyomokat, hogyan kerülje el a botrányt.

De eközben ő maga hoz a főnökének »kólát«, amit a feszült polgármester úr fel tud szívni az orrába.”

És így tovább…

Mennyire gusztusos, mennyire liberális, mennyire olyan, amilyenek ezek mind.

Közben Kósáéknál otthon három kisgyerek…

És a „pletykából” haladó színházi előadás lesz, a sz…rember Pintér Béla tollából és rendezésében, a libsi Mekkában, a Katonában, és odajár röhögni meg összekacsintani a baloldali és liberális „értelmiség”, az ugyanilyen „médiaelit” meg a hasonszőrű politikum. A „szósöl médiában” pedig hadra kelnek a retkes, feleslegesen létező prolik.

És vessünk egy pillantást ide is, ez a prolipöce legalja – a Tumblr. Itt mutathatja meg legjobban a világnak minden patkány az elállatiasodott lelkivilágát, és természetesen ezt ünnepli ma demokráciának a végképp elhülyült világ.

 Tessék:

„Kósa Lajos felesége összeköltözött Risztov Évával

Amikor tavaly Risztov Éva és Kósa felesége összejöttek, Debrecen első embere úgy megverte a nejét, hogy kórházba került. Azóta a két nő együtt él. Azt viszont nem tudom, hogy Orbán felesége, Lévai Anikó miért nem volt a választás éjszakáján a színpadon. Bezzeg a Lázár helyén tartja az asszonyt, nem úgy, mint ezek a szerencsétlenek. Ott azóta kuss van, hogy behozta a feleségét törött állkapoccsal a szegedi klinikára.”

Hát persze. Változnak az idők. Csak a rettenetes tömeg ugyanolyan. Meg akik kiszolgálják őket.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Értekezés a rágalmazásról

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekkormány

Tisza: se program, se jelölt nincs

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekönbecsülés

Függetlenség és önbecsülés

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekbéke

Forgolódás az erőszak örvényében

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMagyarország

Szőlő utca: gyújtópont az anarchiához

Pindroch Tamás avatarja

A szuverén Magyarország súlyos támadás alatt áll.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu