idezojelek
Vélemény

Kormányváltást követelő, unatkozó ifjak figyelmébe!

Orbán Viktor harminc évvel ezelőtti megállapításai tökéletesen illenek a mai balliberális ellenzékre.

Bánó Attila avatarja
Bánó Attila
Cikk kép: undefined
európai unióOrbán Viktorvilágellenzék 2025. 10. 01. 5:38
Fotó: Havran Zoltán

Hallom innen-onnan, hogy a fiatalok jelentős része azért nem szimpatizál a jelenlegi kormánnyal, mert már unja, hogy a Fidesz–KDNP kormányzati erőként folyamatosan a negyedik ciklusát tölti a Parlamentben. Bizonyára vannak unatkozó fia­taljaink, akik úgy érzik, unalomból is érdemes kormányt váltani, és vannak, akik vevők a kormányellenes gyűlöletkampányra, de óvnám őket attól, hogy tavasszal efféle életérzésekkel vonuljanak az urnákhoz.

A választások közeledtével durvul a kampány, a politikai ellenfelek egyre keményebben támadják egymást, elég, ha a mostani gusztustalan, állítólagos pedofilüggyel kapcsolatos, „Zsolti bácsi” című, aljas híresztelésekre gondolunk. Rémisztő történetek, elképesztő állítások hangzanak el. 

Többségükről hamar kiderül, hogy csupán az ellenfél lejáratását célzó rágalmak, ezért érdemes helyi értékükön kezelni ezeket.

Az ellenzék részéről sokat szidott Orbán Viktor olykor beleáll a vitákba, de nem gyűlölködik. Inkább a reálbérek növekedéséről, a családok és a nyugdíjasok további támogatásáról beszél. Sikeresnek nevezi az Otthon start programot és a fix 3 százalékos lakáshitelt, bár elismeri, hogy e téren van még tennivaló. Olyanokat mond, hogy a kormány adót csökkent, megduplázza a családi adókedvezményeket, az szja-mentességet pedig kiterjeszti a két- és háromgyermekes anyákra.

Azt is mondja, hogy Magyarország a béke pártján áll, és nem érdeke, hogy részt vegyen Ukrajna mértéktelen támogatásában, a háború folytatásának finanszírozásában. Hozzáteszi, hogy Ukrajna uniós csatlakozása komoly veszélyeket jelentene Magyarország számára.

– Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és amit mondtunk, azt megcsináltuk – jelentette ki nemrég, és aki csak kicsit is ismeri a Fidesz–KDNP kormányzati tevékenységének megvalósult eredményeit (leválás az IMF-ről, az illegális migráció távoltartása, családtámogatás, rezsi- és adócsökkentés, 13. havi nyugdíj stb.), az pontosan tudja, hogy a miniszterelnök nem véletlenül tölti ötödik ciklusát a bársonyszékben.

Jövőre lesz harminc esztendeje, hogy a Nyugati Magyarság havilap számára egész oldalas interjút készítettem Orbán Viktorral, a Fidesz–Magyar Polgári Párt elnökével. Az interjú Lakájdiplomácia címmel jelent meg, s abban a fiatal Orbán Viktor előrevetítette a Horn-kormány bukását. Úgy vélte, hogy a kormány két és fél év alatt képtelen volt az emberek számára elfogadható gazdaságpolitikát megvalósítani, ezért 1998-ban valószínűleg nem fogja megnyerni a választást.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tudjuk, a Horn-kormány 1998-ban valóban megbukott, s erről is eszünkbe juthat, hogy Orbán Viktor jóslatai rendre beválnak. Az elmúlt hetekben hallhattuk, miként vélekedett az Európai Unió jövőjéről. Elmondta, hogy a pénzügyi válság éve 2008–2009 volt. Amikor valaki 2008-ban ránézett a világgazdaságra, akkor azt látta, hogy a világ teljes gazdasági teljesítményének csaknem 23 százalékát az Egyesült Államok, 25,4 százalékát pedig az Európai Unió adta. Ezzel szemben 2024–25-ben a világ összteljesítményének 26,8 százalékát az USA adja, az EU pedig csak a 17,6 százalékát. 

Vagyis az amerikaiak a világgazdaságban való részvételüket megnövelték négy százalékkal, mi pedig elveszítettünk nyolc százalékot. A rossz vezetés következtében az unió a szétfeslés, a széttagolódás állapotába lépett – állapította meg Orbán Viktor −, holott a terv az volt, hogy létrehozzuk a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét, Lisszabontól Vlagyivosztokig. Ebből semmi nem lett, mert az unió vezetése a nagy kihívásokra rossz válaszokat adott. Nagy gond például, hogy miközben az uniónak van közös pénze, az euró, azonközben nincs közös költségvetése.

Orbán rámutatott: ha sikerül elfogadni a következő, 2028-tól 2035-ig tartó időszak költségvetését, de minden így folytatódik, akkor ez lesz az EU utolsó hétéves költségvetése. 

A magyar miniszterelnök a kiutat az unió gyökeres átszervezésében, a patrióta erők térfoglalásában látja. Lehet, hogy egyes fiatalok számára mindez unalmas, de érdemes figyelni a miniszterelnökre, mert a szavainak súlya van.

A Nyugati Magyarság fent említett interjújában a fiatal pártelnök a baloldali kormány külpolitikájáról, diplomáciá­járól is beszélt. Úgy vélte, hogy a Horn-kormány rendre a könnyebb ellenállás irányába mozdul, és ha úgy látja, hogy erősödik valamilyen nyugati igény, akkor annak sietve eleget tesz. Ezt lakájdiplomáciának nevezte.

Orbán Viktor harminc évvel ezelőtti megállapításai tökéletesen illenek a mai balliberális ellenzékre, élén az ukránbarát Tisza Párttal.

A lakájmentalitású, kormányzati hatalom után ácsingózó társaságnak ma ugyanúgy nincsenek kivitelezhető tervei és céljai, ahogyan épkézláb jövőképe sincs. Nem is nyeri meg a választásokat 2026-ban.

A szerző író, újságíró

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekbéke

Forgolódás az erőszak örvényében

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekgyűlöletkeltés

A gyűlöletkeltés kiskátéja – avagy Magyar Bálint koholmánya

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekusa

Trumpról – kicsit másképp

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekpropaganda

Aljas szintre süllyedt a magyar nyilvánosság

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős...

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu