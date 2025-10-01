Kormányváltást követelő, unatkozó ifjak figyelmébe!

Hallom innen-onnan, hogy a fiatalok jelentős része azért nem szimpatizál a jelenlegi kormánnyal, mert már unja, hogy a Fidesz–KDNP kormányzati erőként folyamatosan a negyedik ciklusát tölti a Parlamentben. Bizonyára vannak unatkozó fia­taljaink, akik úgy érzik, unalomból is érdemes kormányt váltani, és vannak, akik vevők a kormányellenes gyűlöletkampányra, de óvnám őket attól, hogy tavasszal efféle életérzésekkel vonuljanak az urnákhoz.

A választások közeledtével durvul a kampány, a politikai ellenfelek egyre keményebben támadják egymást, elég, ha a mostani gusztustalan, állítólagos pedofilüggyel kapcsolatos, „Zsolti bácsi” című, aljas híresztelésekre gondolunk. Rémisztő történetek, elképesztő állítások hangzanak el.

Többségükről hamar kiderül, hogy csupán az ellenfél lejáratását célzó rágalmak, ezért érdemes helyi értékükön kezelni ezeket.

Az ellenzék részéről sokat szidott Orbán Viktor olykor beleáll a vitákba, de nem gyűlölködik. Inkább a reálbérek növekedéséről, a családok és a nyugdíjasok további támogatásáról beszél. Sikeresnek nevezi az Otthon start programot és a fix 3 százalékos lakáshitelt, bár elismeri, hogy e téren van még tennivaló. Olyanokat mond, hogy a kormány adót csökkent, megduplázza a családi adókedvezményeket, az szja-mentességet pedig kiterjeszti a két- és háromgyermekes anyákra.

Azt is mondja, hogy Magyarország a béke pártján áll, és nem érdeke, hogy részt vegyen Ukrajna mértéktelen támogatásában, a háború folytatásának finanszírozásában. Hozzáteszi, hogy Ukrajna uniós csatlakozása komoly veszélyeket jelentene Magyarország számára.

– Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és amit mondtunk, azt megcsináltuk – jelentette ki nemrég, és aki csak kicsit is ismeri a Fidesz–KDNP kormányzati tevékenységének megvalósult eredményeit (leválás az IMF-ről, az illegális migráció távoltartása, családtámogatás, rezsi- és adócsökkentés, 13. havi nyugdíj stb.), az pontosan tudja, hogy a miniszterelnök nem véletlenül tölti ötödik ciklusát a bársonyszékben.

Jövőre lesz harminc esztendeje, hogy a Nyugati Magyarság havilap számára egész oldalas interjút készítettem Orbán Viktorral, a Fidesz–Magyar Polgári Párt elnökével. Az interjú Lakájdiplomácia címmel jelent meg, s abban a fiatal Orbán Viktor előrevetítette a Horn-kormány bukását. Úgy vélte, hogy a kormány két és fél év alatt képtelen volt az emberek számára elfogadható gazdaságpolitikát megvalósítani, ezért 1998-ban valószínűleg nem fogja megnyerni a választást.