Szőlő utca: gyújtópont az anarchiához

A szuverén Magyarország súlyos támadás alatt áll.

Pindroch Tamás
2025. 10. 04. 6:54

Sokan gondolhatják úgy a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán, hogy ennél már nincs lejjebb az ellenzék eszköztárában, de sajnos folyton csalódnunk kell. A hazai baloldalnak – ahogy ebből a fake news halmazból is kiderül – ugyanis semmi sem drága, hogy hatalomra kerüljön.

Nem véletlenül került napirendre a Szőlő utca most; az ellenzéki spin doctorok megérezhették, hogy valami „nagy gurításra” van szüksége a Tisza Pártnak. Augusztus vége, szep­tember eleje óta beragadtak, elveszett a lendület, nincs témájuk, kevesen vesznek részt a Magyar Péter-féle országjáráson, egyértelműen védekezésbe szorultak. Az Indexen augusztus utolsó napjaiban jelent meg a Tisza adóemelési tervezete, a háromkulcsos szja-elképzelésükről szóló feljegyzés. (A Fővárosi Törvényszék a napokban első fokon hitelesnek tartotta a cikket, hiszen elutasította az azzal kapcsolatban tett tiszás helyreigazítási kérelmet.)

Magyar Péter ezután óriási csapkodásba kezdett, lehazugozta az Indexet, és rögtön előállt az adócsökkentési tervével. Az egyszerű választópolgár értetlenül nézte a kapkodást, hiszen a baloldali szakértők, volt MSZP–SZDSZ-kormánytagok, akik most mind ott sorakoznak Magyar mögött, az egykulcsos adó bevezetése óta hevesen ellenzik ezt a rendszert. 

De az is megfejthetetlennek tűnt a tiszás pártelnök kommunikációját látva, hogy amennyiben valóban nem adóemelés, hanem -csökkentés a célja, a márciusi pártszavazása óta ­miért nem beszélt erről egy büdös szót sem. Csak akkor lett forró a téma, amikor egy belső adóemelési feljegyzés napvilágra került. De az is feltűnő volt, hogy a Nemzet hangja konzultációban állítólag az egységes, kilencszázalékos kulcsot szavazták meg a Tisza szimpatizánsai nyolcvanszázalékos többséggel. Viszont akkor néhány hónap múlva miért csak az átlagbér alatt keresők kilencszázalékos kulcsának bevezetéséről kezdett beszélni Magyar Péter?

Aztán minderre egy nappal jött az igazi mélyütés, a sakk-matt: Magyar alelnöke, bizalmasa, Tarr Zoltán és pénzügyi tanácsadója, Dálnoki Áron maximálisan hiteltelenítette a főnökét. A bennfentes fölényeskedéssel megtartott etyeki fórumukon nem az állítólagos adócsökkentési tervek – amelyet nekik azért minimum ismerniük kellene –, hanem épp ellenkezőleg, a progresszív adózás mellett kampányoltak. Ahogy az Etyeken megjelent tiszások nyolcvan-kilencven százaléka sem az egy, hanem a több kulcs mellett szavazott. Ezzel nemcsak a pártelnök, hanem a már idézett tavaszi pártszavazás eredményének hitelességét is megkérdőjelezték. „Az inkább nem mondunk semmit a választóknak a terveinkről” tiszás programot ismertető Tarr „a választások után majd mindent lehet” mondattal képes volt gyurcsányi erkölcsi szintre süllyeszteni pártját. Az ilyen hazugságokért 2006-ban egyszer már utcára mentek az emberek.

A Tisza ezek után két hétre teljesen lefagyott, képtelen volt bármilyen életjelet produkálni. Nagy nehezen kezdtek kapcsolni az ellenzéki kampányszakértők, és feltehetően egy előre betárazott ügyhöz nyúltak. 

Nem volt idő a gondolkodásra, a szálak csekkolására, csak az számított, hogy minél nagyobbat üssön a történet. Ezért kezdték nagyon gyorsan felépíteni a sztorit, ami a valóságban légvár volt, és néhány nap alatt össze is omlott.

A Tiszában a 2024. tavaszi kegyelmi ügyből arra a következtetésre jutottak, hogy egy hasonló botrányt kell valahogy összedrótozni. A közösségi oldalak bugyraiban a jól bevált suttogó propaganda bolsevik módszere segítségével kezdték terjeszteni két kormánytagról az aljas, minden alapot nélkülöző pedofilvádakat. Aztán a holdudvarukhoz tartozó influenszerek, szakértők, újságírók egy szinttel feljebb játszották a történetet. Ezt jelentette az a lépcsőfok, amikor a politika szürke zónájában legyeskedő „bennfentesek” megnevezték az állítólag érintett politikusokat. 

Ezzel a hazugság, a Szőlő utcai minden alapot nélkülöző rágalmazás egyre szélesebb nyilvánosságban kezdett elterjedni. Azzal szemben, amit több influenszer is „hallomás alapján” terjesztett, az óbudai, Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának büntetőeljárásában nem követtek el kiskorúak sérelmére bűncselekményt, nem volt egyetlen politikus sem az érintettje a bűnügynek. Viszont a rágalmazásnak van, és Semjén Zsolt, illetve Rogán Antal, valamint a kormány meg is teszi a feljelentéseket nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt.

A kormányoldal nem habozott, beleállt a történetbe, Semjén Zsolt parlamenti felszólalásában tett kemény cáfolata láthatóan meglepte az ellenzéket. Ezután az igazságügyi miniszter részletesen bemutatta a hazugságáradatot, és a teljes kormányoldal átfogó ellentámadásba lendült. Az offenzíva hiteltelenített minden ellenzéki hazugságot, jogi következményekkel kell számolniuk az álhírterjesztőknek. 

Emellett politikai értelemben biztos, hogy visszaüt majd az ellenzéki akció, hiszen az a biztos szavazói keménymagon kívül nem szül szimpátiát, hogy ilyen szörnyű bűncselekménnyel alaptalanul vádolnak meg kormánytagokat. A szélsőségességgel, a hatalom ilyen áron való akarásával biztosan nem lehet választást nyerni.

A cél egyértelműen Magyarország destabilizálása, a kormány megbuktatása, egy politikai puccs volt. Az okok nem bonyolultak, a patrióta Orbán-adminisztráció minden rendelkezésre álló eszközzel akadályozza Ukrajna uniós csatlakozását, uniós felfegyverzését, és a háború eszkalációja ellen küzd. A nyugati érdekekkel szembemenő kormányzatot tehát minden lehetséges eszközzel el akarják távolítani. Ha választáson nem sikerül, utcai zavargásokkal, koholt vádak alapján kitalált botrányok is elképzelhetők. Egy ilyen ügy akár utcai zavargások gyújtópontja is lehetett volna, ne legyen kétségünk, az ellenzék és külföldi gazdáik ezzel is számolhattak. Olyan véletlen ugyanis nem létezik, hogy a közösségi oldalán Semjént és Rogánt nevesítő Káncz Csaba „geopolitikai elemző”, több lap külsős munkatársa egy brit titkosszolgálati fedőcégnek dolgozott, korábban pedig éveken keresztül a brit nagykövetség munkatársa volt. Nagy-Britannia Ukrajna legfőbb atlantista támogatója, felfegyverzője. Káncz korábban Márki-Zay Péter csapatában is feltűnt, most pedig Magyar Péter szekerét tolja. 

Ne legyen kétségünk, számtalan ilyen alak lehet még az ellenzéki holdudvarban és a külföldi zsoldban álló orgánumok szerzői között. Ezért feltételezhetjük, hogy az ellenzék nemcsak külföldi finanszírozástól, hanem a titkos­szolgálatoktól is függhet.

A Szőlő utcai fake news botrány csak a jéghegy csúcsa; ez az ügy azt mutatja meg, hogy a szuverén Magyarország súlyos támadás alatt áll, a külföldi, globalista érdekeket kiszolgáló szereplőket bármikor bevethetik a kormány megbuktatásáért. A rossz hír az, hogy 2026 tavaszán egy rossz döntéssel épp azok kerülnének hatalomra, akik minden erejükkel a független Magyarország léte ellen küzdenek.

A szerző az Alapjogokért Központ vezető elemzője

