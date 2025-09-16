Tehetetlen düh: tombol a baloldali terrorizmus

Ne kerteljünk, az amerikai elnököt támogató, az USA legnépszerűbb politikai influenszere, Charlie Kirk nyilvános kivégzése annak a folyamatos hergelésnek az eredménye, amelyet a baloldal követ az egész világon. Ez a radikalizmus ma már szinte normává tette a gyűlöletkeltést, az alpári hangnemet; politikusaik, aktivistáik minden emberi, civilizációs normát sutba dobva beszélnek a politikai ellenfelekről. E brutalitással is a jobboldal által védelmezett normális világgal próbálnak leszámolni.

A Charlie Kirköt vagy a tavaly Donald Trumpot célkeresztbe helyező merénylők bizonyosan úgy gondolhatták, hogy parancsot teljesítenek, hiszen a számukra zsinórmértéket jelentő baloldali képviselők, megmondóemberek, rocksztárok, színészek másról sem beszéltek, mint hogy a jobboldal náci, fasiszta, illetve hogy Trump egyenlő Hitlerrel. Így tehát a történelem is arra tanít, hogy az elnököt és az elveit osztó embereket is nyugodtan likvidálni lehet. A radikális balos nyilatkozatok azt is sugallták, hogy a patrióta politikusok, gondolkodók eltüntetése világkatasztrófától menti meg a bolygót, jobboldali diktatúrától pedig az országukat.

A baloldal stratégiája, az érzelmek maximális fokozása aljas politikai számításból ered. Azt gondolják, hogy a politikusok és közéleti emberek elleni merényletek, a folyamatos fenyegetőzés a jobboldali szavazókat elbizonytalanítja, megfélemlíti. Mint ahogy a tavaly novemberi amerikai választási eredmények is mutatják, ez óriási tévedés.

A valóság ebben is szembemegy a balos narratívával, a patrióta szavazók mellett a jobboldal mellett el nem kötelezett, bizonytalan réteget is aktivizálja a balos káoszpolitizálással szemben.