Tehetetlen düh: tombol a baloldali terrorizmus

A balliberális radikalizmus ma már normává tette a gyűlöletkeltést, az alpári hangnemet.

Pindroch Tamás
Cikk kép: undefined
2025. 09. 16. 6:01
Fotó: BENJAMIN HANSON

Ne kerteljünk, az amerikai elnököt támogató, az USA legnépszerűbb politikai influenszere, Charlie Kirk nyilvános kivégzése annak a folyamatos hergelésnek az eredménye, amelyet a baloldal követ az egész világon. Ez a radikalizmus ma már szinte normává tette a gyűlöletkeltést, az alpári hangnemet; politikusaik, aktivistáik minden emberi, civilizációs normát sutba dobva beszélnek a politikai ellenfelekről. E brutalitással is a jobboldal által védelmezett normális világgal próbálnak leszámolni.

A Charlie Kirköt vagy a tavaly Donald Trumpot célkeresztbe helyező merénylők bizonyosan úgy gondolhatták, hogy parancsot teljesítenek, hiszen a számukra zsinórmértéket jelentő baloldali képviselők, megmondóemberek, rocksztárok, színészek másról sem beszéltek, mint hogy a jobboldal náci, fasiszta, illetve hogy Trump egyenlő Hitlerrel. Így tehát a történelem is arra tanít, hogy az elnököt és az elveit osztó embereket is nyugodtan likvidálni lehet. A radikális balos nyilatkozatok azt is sugallták, hogy a patrióta politikusok, gondolkodók eltüntetése világkatasztrófától menti meg a bolygót, jobboldali diktatúrától pedig az országukat.

A baloldal stratégiája, az érzelmek maximális fokozása aljas politikai számításból ered. Azt gondolják, hogy a politikusok és közéleti emberek elleni merényletek, a folyamatos fenyegetőzés a jobboldali szavazókat elbizonytalanítja, megfélemlíti. Mint ahogy a tavaly novemberi amerikai választási eredmények is mutatják, ez óriási tévedés. 

A valóság ebben is szembemegy a balos narratívával, a patrióta szavazók mellett a jobboldal mellett el nem kötelezett, bizonytalan réteget is aktivizálja a balos káoszpolitizálással szemben.

A rendetlenség, bizonytalanság, zűrzavar és a politikai ellenfelet ellenségként beállító politika nem épp vonzó ajánlat tehát a szavazók döntő hányadának. És az sem, ami egyenes következménye ennek a sehova sem vezető ideológiának. A baloldali politikai terrorizmus a XX. században jelen volt Nyugat-Európában: Németországban a Vörös Hadsereg Frakció és Olaszországban a Vörös Brigádok miatt. A jobboldali politikusok, kormányzati vezetők, bankok elleni merényletek mindennaposak voltak, ezeknek a terrorsejteknek is ugyanaz volt a céljuk, mint az most a szellemi örököseiknek. A hetvenes évekhez képest nem változott semmi: a félelem, a fizikai létbizonytalanság elterjesztése, a társadalmi káosz kialakulását, illetve a hatalom erőszakos megdöntését akarták és akarják elérni a balos terroristák. 

Most annyi a különbség, hogy a merényletek mögött nem látszik a szervezettség, mintha magányos elkövetők lennének az elkövetők, nem aktivistasejtek. De ez köszönhető digitális korszakunknak, az internet korában már nem kell összeállni, szerveződni. 

Automatikusan megy minden, hiszen az uszítás mindennapos a közösségi oldalakon, internetes hír- és véleményoldalakon, de a immár az amerikai egyetemi campusokon és a könnyűzenei koncerteken, fesztiválokon is. Ezek után már csak fegyvert kell vásárolni, felmenni egy ház tetejére, majd meghúzni a ravaszt…

De miért is ilyen hatékony ez a balos ízlésterror, a média- és véleménymonopólium? A neomarxista ideológia, amely Antonio Gramscihoz köthető, mára tökéletesen meghódította Nyugat-Európát és az Egyesült Államokat is. Különös, hogy az olasz kommunista gondolkodó Gramsci épp azért alkotta meg elméletét a múlt század húszas éveiben, mert úgy látta, hogy a nyugati társadalmakban nem lehet erőszakkal megdönteni a kapitalizmust. Ezért hatékonyabbnak látta a lassabb, de célravezetőbb utat, a „puha hadviselést” célul kitűzni. A véleményformálás totális elfoglalásában látta a siker kulcsát. 

Tehát az oktatást, a sajtót, a művészeteket, a színházat, a mozit kell leuralnia baloldalnak, így lehet szép lassan átnevelni a társadalmat, kiirtani a vallásosságot, a nemzeti öntudatot. Szerinte erre háromgenerációnyi idő elég kell hogy legyen. Sajnos igaza lett, Nyugat-Európában mindenképp, de a republikánusok tavalyi választási sikere ellenére az USA-ban is rendkívül veszélyes a helyzet. Ehhez a baloldali ideológiai sikerhez kellett természetesen a liberális globális hálózatok hozzájárulása is.

Csakhogy a korábban mindent elborító baloldali radikalizmus, a woke az USA-ban mára kifulladt, defenzívába került. Épp ennek a légüres térnek köszönhető az imént kifejtett erőszakpolitika. A politikai bosszú, a mondanivaló hiánya, és a totálisan leszerepelt Demokrata Párt kormányzati eredménytelensége után beköszöntött baloldali nihil veszélyes elegyet alkot. És ez az állapot kihat az európai „társutasokra”, a hosszú éveken keresztül pénzelt európai baloldalra és csatolt részeire is.

Ezért az őrültek felhatalmazva érzik magukat a cselekvésre, a merényletek elkövetésére is. Ahogy a már emlegetett totalitárius rendszerekben sem lehetett ellenvéleményt megfogalmazni, mert jött a fekete autó, az Andrássy út 60. vagy a koncentrációs tábor, úgy a szellemi örökösök sem tűrik a másféle hangot. Az ő álláspontjukon kívül nem létezik más, a politikai ellenfelet egy mondattal intézik el. A fasisztázással, diktátorozással rögtön bele is tolják a patriótákat a vitaképtelen pozícióba, akikkel szóba se kell állni. Erre a kommenthadsere­geik rögtön ugranak is, ők értik a vezényszót. 

Magyarországon is simán pestisesek, patkányok és véglények a nemzeti oldal szavazói,

a popelőadók mindennapos színpadi eleme lett a Orbán Viktor miniszterelnök kivégzésére utalgatni.

De mégis van ellenszer: a csendes többség szava mindenhol a világon a választásokon a legerősebb, ezért törnek előre a patrióták Európában is. Mi nyugalmat akarunk, és biztonságot, és az erőszak minden formáját elutasítjuk. 

Lételemünk a béke és a nyugalom; ez sokkal nagyobb erő, mint a düh és a frusztráltságból eredő bosszúvágy. Bár Magyarországon is kemény hónapok elé nézünk a kampányban, jövő tavasszal minden és mindenki a megfelelő helyére kerül.

A szerző az Alapjogokért Központ vezető elemzője

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

