Vegytiszta nemzetárulás

Oldódjon fel a magyar szuverenitás egy emberellenes államszövetségben?

2025. 10. 04. 6:58
Fotó: Hegedüs Róbert

Egy szuverenitásában korlátozott, elnyomott közösség politikai érdekképviselete előtt alapvetően két lehetőség áll: behódolni, elfogadni fejlehajtva a történelmi kényszert, konfliktusmentességre törekedve keresni a megegyezést a fennálló hatalommal, vagy kihasználni és folyamatosan tágítani a rendelkezésre álló mozgásteret, vállalva a súrlódásokat, akár a nyílt konfrontációt is.

Az első politikai vonalvezetés, melyet bízvást nevezhetünk komprádorságnak, kényelmes, kockázatmentes, nem igényel sem bátorságot, sem rátermettséget, ugyanakkor anyagi haszonnal és magas pozíciókkal kecsegtet. A másodikhoz ezzel szemben nemcsak elhivatottság szükséges, hanem következetesség, kitartás, politikai tehetség, intuíció és megvásárolhatatlanság.

Mióta az Európai Unió teljes intézményrendszere a parlamenttől a bíróságokon át a bizottságig, feladva az államszövetség eredeti célját és filozófiáját, a woke-nak nevezett emberellenes ideológia gondolatrendőrségévé alakult, önkényesen visszatart jog szerint járó forrásokat, szankcionálja a jogszerű magatartást a migránsválság kezelésében, ismételten beleszólni igyekszik a tagállami hatáskörbe tartozó kérdésekbe, s még az egész intézményrendszer alapvető működési elvei közé tartozó vétójogot is meg kívánja szüntetni, úgy tűnik fel egy saját stratégiával, saját vízióval rendelkező, a magyar megmaradást és gyarapodást szolgáló politikai vezetés horizontján, mint egy elnyomó hatalom.

A magyar kormány mind Brüsszellel szemben, mind a szűken értelmezett nemzetpolitikában az említett két stratégia közül világosan és egyértelműen a másodikat követi, ezért áll össztűz alatt másfél évtizede. 

Ne feledjük, a támadássorozat nem a migránsválság idején kezdődött, hanem már az alaptörvény elfogadásakor, mely megelőlegezte szellemiségében az imént körvonalazott önelvű, magyar érdekek mentén megfogalmazott, a birodalmi törekvésekkel szembeálló politikát.

A nemzetpolitikában is el kell menni alkotmányos, békés eszközökkel minden téren addig, amíg csak lehet. Ennek jegyé­ben hirdette meg Orbán Viktor 1998-ban a határokon átívelő nemzetegyesítés programját, aminek közjogi alapja a magyar állampolgárság kiterjesztése volt. Az egyszerűsített honosítást bevezető jogszabály egyszerre szimbolikus jóvátétel, a nemzeti összetartozás kifejezése és a legszilárdabb bázisa a reintegrációs politikának.

A magukat balra soroló politikai erők nagy része mindig is szemben állt ezzel a szellemiséggel, ott igyekeznek több mint negyed évszázada szabotálni, feketíteni, hangulatot kelteni, ahol csak tudnak. Bauer Tamás, aki az SZDSZ-ből való 2007-es kilépését követően a később megalakuló DK-ban talált politikai otthonra, odáig jutott, hogy visszatérően puha irredentizmusnak nevezte ezt a helyzetteremtő politikát, nyilvánvaló megbélyegző szándékkal. Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy mögöttes célja az volt, hogy az e fogalomra és annak mögötteseire allergiás szomszéd államok politikai elitjét hergelje a magyar kormány ellen. 

A legharsányabb bírálója az össz­nemzeti politikai paradigmának a DK alapító elnöke, Gyurcsány Ferenc volt, Bauer egyik legjobb tanítványa, aki már a 2004. december 5.-i népszavazás idején is az elszakított magyarok ellen uszított hazugságok sorával, s a magyar szociális ellátórendszer megbénulásával riogatott. Jellemző adalék, hogy a magyar állampolgárság kiterjesztéséről szóló, 2010. május 26-án elfogadott 2010/XLIV. törvény ellen három képviselő szavazott: Gyurcsány Ferenc, Molnár Csaba és Szanyi Tibor.

Gyurcsány Ferenc idén májusban eltűnt a közéletből, de itt maradt velünk a volt felesége a gyászos emlékű SZDSZ első számú szellemi örökösének számító DK élén. Dobrev Klára, mint arról a nemzeti oldal sajtóorgánumai részletesen beszámoltak, ez idő tájt fizetett hirdetésekben kampányol az elszakított magyarok választójoga ellen.

De nem áll itt meg. Dobrevék hatályon kívül helyeznék az alaptörvényt is, melynek egyik legfontosabb erénye, amint azt az Alkotmánybíróság is megállapította, hogy „ablakot nyit közjogunk történeti dimenziójára”. Emlékezetes, hogy Gyurcsány Ferenc Angela Merkel 2007-es látogatásakor elmondta a kancellár asszonynak, hogy „mélyen ellenzi” a Szent Koronának a parlamentben való elhelyezését, fenntartásait később blogbejegyzésben is kifejtette. Meg is dicsérhetnénk, hogy szellemi elődeivel ellentétben legalább nem nevezte a magyar történelmi alkotmányt szimbolizáló ereklyét micisapkának vagy tökfödőnek. Magyarországon mindemellett az Egyesült Európai Államok legharsányabb híve a DK. (Legharsányabb, mondom, mert kétségünk ne legyen, annak az útnak, mely ama „pici szuverenitásfeladással” kezdődik, amibe Magyar Péterék felvállaltan beleegyeznének, a vége ugyanott van.)

A kép teljesen egyértelmű: számoljunk le évezredes múltunk szimbolikus fogalmaival, oldódjon fel a magyar szuverenitás egy emberellenes államszövetségben, álljon be Magyarország is azon országok sorába, melyekben gőzerővel zajlik a lakosságcsere és az iszlám térhódítás, vegyük el az elszakított magyarok szavazati jogát, hódoljunk be Brüsszelnek mindenben.

Joggal óvnak sokan attól, hogy a túl gyakori használattól inflálódik a nemzetáruló jelző, de akkor is meg kell kérdeznem tisztelettel: mit nevezhetünk vegytiszta nemzetárulásnak, ha nem ezt?

