Az emberiség mint illúzió

Az ember címszó alatt igen hosszú értekezéseket találunk a különböző lexikonokban, ám az emberiség címszónál többnyire csak annyit, hogy a Földön élő emberek összességét emberiségnek nevezzük. Azért lenne érdemes egy kicsit elidőzni ennél az összefüggésnél, még ha elsőre talán feleslegesnek is látszik, mert a világhatalmi rendszer civilizatorikus átrendeződése olyan kérdéseket is a felszínre hoz, amelyekre csak úgy születhetnek válaszok, ha az emberiség értelmezésének látszólag elvont problémájával is szembe nézünk.

Például azzal, amiről Francis Fukuyama japán származású amerikai stratégiai elemző írt, amikor a nyolcvanas évek végén egy nagy vitát kiváltó tanulmányt jelentetett meg a Foreign Affairsben A történelem vége címmel. E cikkben nem kevesebbet állít, mint hogy a nyugatias modernizáció, vagyis valójában a felvilágosodás filozófiai elveire épülő liberális demokrácia és szabad piacgazdaság kombinációja azért jelenti a történelem végét, mert ennél jobb berendezkedés sem elvileg, sem a gyakorlatban nincs és nem is lehet az emberiség számára. Néhány évvel később Samuel Huntington, aki a Yale Egyetemen tanára és mentora volt Fukuyamának, könyv formájában megjelentetett munkájában szembefordult volt tanítványával, és könyvének azt a címet adta, hogy a Civilizációk összeütközése. Míg Fukuyama úgy vélte, hogy a liberális demokrácia és szabad piacgazdaság az örök béke és jólét korszakát hozza el az egész emberiség számára, ezért is lehet a „történelem vége”, addig Huntington azt állítja, hogy ez a feltételezés csak a Nyugat létszemléletét tükrözi és a Nyugaton kívüli „világ-térben” létező civilizációk ezt nem így, esetenként nagyon nem így látják.

Ha megpróbáljuk elfogulatlanul szemügyre venni az elmúlt évtizedek történetét, akkor aligha kell bizonygatni, hogy megalapozottabbnak látszik Huntington feltételezése, miszerint a „nem-Nyugat” egyre nyilvánvalóbbá teszi, hogy eddig is legfeljebb csak a rá nehezedő nyugati nyomás következményeként viselte el a liberális demokrácia és szabad piacgazdaság ideológia kényszerzubbonyát, és ez a változás világ számára nemcsak hogy nem hozza el az örök békét és jólétet, hanem éppen ellenkezőleg: minden eddiginél drámaibb összecsapások kezdődnek el a civilizációk között.