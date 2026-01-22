Ez így történt. De azóta már elmúlt

Régóta tudjuk, hogy a progresszívek és haladók a múltat mindig el akarják törölni. Ezt imádják. Nem nyugszanak, amíg valami kis múltat nem likvidálhatnak, nem változtathatnak meg. Valamit, ami eddig úgy volt, most ne toljanak át, hogy ne úgy legyen, hanem így. Ha másra nincs lehetőség, akkor azt állítják, hogy a kávésbögre a múlt héten nem ott volt – ahol pedig de –, s ez is egy kis elégtétel arra nézve, hogy még mindig vannak szegények és gazdagok, kicsik és nagyok, se az országok se az emberek nem egyenlők, és ez még egy jó darabig így is marad.

Egykoron az emberek az örök igazságokat keresték. Nem állítható, hogy mindig meg is találták, de legalább az lebegett a horizonton. Persze vannak jól hangzó igazságok, amik csak rózsaszín háttér előtt szedve hatásosak, mint mondjuk: „Hagyd, hogy a mosolyod megváltoztassa a világot, de ne hagyd, hogy a világ megváltoztassa a mosolyod!” „Aminek kezdete van, véget is ér egyszer.” „Mindegy, milyen nehéz volt a tegnap, ma mindent újrakezdhetsz.” Ezeket állítólag nem Coelho, hanem Buddha mondta, de ebbe inkább bele se megyek, mert a buddhizmus érzékeny dolog, úgy vélem, nem európai embernek való, az általam nagyra tartott Laár András is kissé megjárta vele, látjuk, de ez most nem ide tartozik.

Lényeg, hogy a jelen kor embere megelégszik az örök igazságok helyett a felszínes igazságokkal, a progresszív-haladók pedig egyenesen a mulandó igazságoknak a lelkes hívei.

Mindjárt elmondom, hogy mire is gondolok!

Mint azt olvastuk – az ember kénytelen sorsfordító időszakban baromságokkal is foglalkozni –, Magyar Péter, a Tisza Párt idegesítő hanghordozású elnöke január 15-én drámai hangvételű bejegyzést tett közzé, amelyben azt írta: „Megtámadták ma reggel Szimon Renáta Pest megyei jelöltünket.”

(Most az áldozati póz korszakát éli a telefonlopó úr, és az őt teljesen függetlenül támogató celeb- és influenszer-csürhe. Mindenkit körülöttük megtámadnak, mindenkit gyaláznak, sértegetnek, mindenkit fenyegetnek, mert az igaz úton jár, ezért mindenki a köreikben fél, retteg, epedve várja a felszabadulást, de közben azért #nemfélünk.)