Örökre?

Az unió okoskodik, mi magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

2026. 01. 28. 6:05
Ez a szó vajon mit jelent? Főképpen a ma embereinek, s elsősorban a rosszabb fajtájú politikusok számára? Számomra ugyanis csak az élet örök. Abba a kasztba tartozom, amely kaszt tagja ezt hiszi. No nem a jelen Föld lakóinak földi jelenlétét gondolom és hiszem öröknek, hanem az életet. Már csak azért is, mert reménykedem abban, hogy e jelen földi létnél jobb, igazságosabb és becsületesebb élettér is létezik az univerzumban, mely méltósággal őrzi titkait, és nem feltétlenül óhajt minden titkot kikotyogni nekünk. Majd meglátjuk, mondják bölcsen. S hogy ez a téma egyáltalán miért jutott eszembe, annak az az oka, hogy szűkebb életterünk irányítója, azaz a magasságos és velejéig romlott, valamint egyre elfogadhatatlanabb Európai Unió minap világgá kürtölte, pontosabban szólva az Európai Bizottság nemrég kijelentette, örökre kitiltja az orosz energiahordozókat az unióból. Így köhög a bolha mostanában Európában, a brüsszeli színtársulat otthonában. 

Zseniális! Hajrá, európai bölcsek! Tiltsátok, tiltsátok, most éppen ezt fújjátok, máskor mást, mint a régi szovjet dal mondta: „Hej, szellők, fényes szellők, fújjátok, fújjátok, holnapra megforgatjuk az egész világot!” Nos, a szél fúj, mint rendesen, de az irányt, hogy melyik szélfúváshoz csatlakozzunk, nos azt nem feltétlenül találja el mindig a bölcsek jelen tanácsa, az meg igazán őszinte vita tárgya, hogy sikerült-e megforgatni az egész világot? Szerintem igen. Méghozzá a létező legostobább, legkártékonyabb módon. Háborúba sodorva, alkalmatlanokat trónra ültetve, szabályokat, törvényeket megszegve, birodalmi gőggel ellátva működik ma a „gyönyörű nő”, azaz Európa. Talán ezt hívják birodalmi gőgnek, ami most itt folyik, csak éppen igazi és jól működő birodalomnak nemigen nevezhetjük már ezt a társaságot. Ideje volna bizony egy jó és hiteles elszámolást készítenünk, mind gazdasági, mind pedig erkölcsi alapon arról, mit nyertünk, s főleg kik nyertek abból, hogy tagja lettünk ennek dísztelen gyülekezetnek. Már csak azért is, mert konzervatív, és a mai politikai divat szerint nem kívánatos nézeteim miatt csak-csak kíváncsi lennék arra, miképpen lehet, hogy a háború poklába zárt ukrán polgároknak, no meg minden tisztességes és a politika iránt érdeklődő embernek miért, milyen logika mentén kell eltűrniük, hogy a világ egyik legkorruptabb országában még a háborúságok idején is el kell viselniük, le kell nyelniük minden törvénytelenséget, aranyvécék birtoklásától kezdve a Zelenszkij család mértéktelen vagyonszerzéséig? 

Nos, ebben a féktelen európai demokráciában erre nincs felelet. Tudjuk mi, magyarok, nagyon is jól tudjuk, hogy a csillagok járása változó, miként a szél járása is, ám azért az erkölcsöt, az együttélés minimális szabályait csak nem volna szabad kiiktatni az életünkből. Márpedig az orosz-ukrán háború számos – fentebb is emlegetett – eseménye azt üzeni, hogy bizony kiiktattuk. Sajnálatos. És nagyon rosszat tesz a sokat hivatkozott ám alig-alig érvényre kerülő tisztesség követelményének. 

Nem először kérdezzük, s erre már régen illett volna válaszolnia az unió Zelenszkijt naponta agyba-főbe ölelgető csókos asszonyának, a mélyállam bábjának, hogy miért is akadályozza a békekötést a háborúzó országok között, miért óhajt országokat belerángatni abba, hogy mértéktelenül öntsék a pénzüket egy olyan háborúba, amelyhez semmi közük? S ha volna is, ugyan miért nem a brüsszeli hősök és azok rokonságát buzdítják arra, hogy harcoljanak, fogjanak fegyver, és haljanak meg Ukrajnáért? Na, erre rendre elfelejt válaszolni a brüsszeli gyülekezet. 

Az unió tehát okoskodik, mi magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket. Magyarán – tetszik, nem tetszik – egyfajta rabszolgatartó világ van készülőben. Az urak – például a mutogatós bácsi – távolról üzengetnek és parancsolgatnak haza, az ájulásba omló Ukrajnába, miközben Európa fura uraival sajnáltatják magukat, no meg pénzt kéregetnek. Még mindig itt tartunk. Négy esztendő óta! A rabszolgák meg a fronton senyvednek. Szép új világ, mondhatjuk, miközben a hőn ámított, de soha valójában be nem tartott, nem alkalmazott demokrácia halódó állapotba került. Nosza, nagy demokraták! Mikor kérdeztétek meg az ukránokat, akarják-e a véres háborút? S ha igen, mik legyenek a kritériumok? Csak nem Zelenszkij, a folyton kolduló és fenyegetődző további uralma?

Civil szemmel nézve, civil aggyal gondolkodva úgy tűnik – ne adja Isten! – marad a káosz a világban. Ez idő tájt ugyanis a káoszkeltők társasága az, amely hibátlanul dolgozik. A káosz fennmaradásának érdekében. S egyelőre győzelemre áll. Mert az a gyanúm – bár én csak egy buta civil vagyok –, hogy most is a pénz körül forog minden. Vélhetően mégis csak ezt nevezik demokráciának.

A szerző újságíró

