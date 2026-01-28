Ez a szó vajon mit jelent? Főképpen a ma embereinek, s elsősorban a rosszabb fajtájú politikusok számára? Számomra ugyanis csak az élet örök. Abba a kasztba tartozom, amely kaszt tagja ezt hiszi. No nem a jelen Föld lakóinak földi jelenlétét gondolom és hiszem öröknek, hanem az életet. Már csak azért is, mert reménykedem abban, hogy e jelen földi létnél jobb, igazságosabb és becsületesebb élettér is létezik az univerzumban, mely méltósággal őrzi titkait, és nem feltétlenül óhajt minden titkot kikotyogni nekünk. Majd meglátjuk, mondják bölcsen. S hogy ez a téma egyáltalán miért jutott eszembe, annak az az oka, hogy szűkebb életterünk irányítója, azaz a magasságos és velejéig romlott, valamint egyre elfogadhatatlanabb Európai Unió minap világgá kürtölte, pontosabban szólva az Európai Bizottság nemrég kijelentette, örökre kitiltja az orosz energiahordozókat az unióból. Így köhög a bolha mostanában Európában, a brüsszeli színtársulat otthonában.

Zseniális! Hajrá, európai bölcsek! Tiltsátok, tiltsátok, most éppen ezt fújjátok, máskor mást, mint a régi szovjet dal mondta: „Hej, szellők, fényes szellők, fújjátok, fújjátok, holnapra megforgatjuk az egész világot!” Nos, a szél fúj, mint rendesen, de az irányt, hogy melyik szélfúváshoz csatlakozzunk, nos azt nem feltétlenül találja el mindig a bölcsek jelen tanácsa, az meg igazán őszinte vita tárgya, hogy sikerült-e megforgatni az egész világot? Szerintem igen. Méghozzá a létező legostobább, legkártékonyabb módon. Háborúba sodorva, alkalmatlanokat trónra ültetve, szabályokat, törvényeket megszegve, birodalmi gőggel ellátva működik ma a „gyönyörű nő”, azaz Európa. Talán ezt hívják birodalmi gőgnek, ami most itt folyik, csak éppen igazi és jól működő birodalomnak nemigen nevezhetjük már ezt a társaságot. Ideje volna bizony egy jó és hiteles elszámolást készítenünk, mind gazdasági, mind pedig erkölcsi alapon arról, mit nyertünk, s főleg kik nyertek abból, hogy tagja lettünk ennek dísztelen gyülekezetnek. Már csak azért is, mert konzervatív, és a mai politikai divat szerint nem kívánatos nézeteim miatt csak-csak kíváncsi lennék arra, miképpen lehet, hogy a háború poklába zárt ukrán polgároknak, no meg minden tisztességes és a politika iránt érdeklődő embernek miért, milyen logika mentén kell eltűrniük, hogy a világ egyik legkorruptabb országában még a háborúságok idején is el kell viselniük, le kell nyelniük minden törvénytelenséget, aranyvécék birtoklásától kezdve a Zelenszkij család mértéktelen vagyonszerzéséig?