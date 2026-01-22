idezojelek
Vélemény

Paks II megkérdőjelezése hazaárulás

A Paks II atomerőmű felépítése nem lehet politikai játszma tétje.

Hárfás Zsolt avatarja
Hárfás Zsolt
Cikk kép: undefined
Paks II.felelőtlenségbiztonságenergiamix 2026. 01. 22. 5:21
Fotó: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság
0

A Tisza Párt energetikai szakértőjeként bemutatták Kapitány Istvánt, akinek kinevezése tökéletesen jelzi, hogy semmi jóra nem számíthat Magyarország, ha az előző életében az egyik legnagyobb olajmulti szolgálatában állt Kapitány Istvánra és hasonszőrű társaira bíznák a megtévesztett szavazók az ország sorsát. A magyar Jockey Ewingként emlegetett Kapitány nem hagyott kétséget afelől, hogy első dolguk az lenne, hogy a villamosenergia-ellátás stabilitását, az olcsó villamos ener­giát és az ország hosszú távú versenyképességét biztosító Paks II atomerőmű-projektet felülvizsgálnák. Értsd önös politikai érdekből kockára tennék az ország jövőjét, kiszolgáltatva Brüsszel és az energiamultik kénye-kedvének.

A Paks II atomerőmű-projekt február 5-től, az első betonöntést követően a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség besorolása szerint hivatalosan is építés alatt álló atomerőműnek fog minősülni. A projekt mögött több mint másfél évtizednyi szakmai munka, előkészítés, hatósági engedélyezés, környezetvédelmi és nukleáris biztonsági vizsgálat áll, magyar és uniós szinten egyaránt. 

Ebben a helyzetben a Kapitány által emlegetett „teljes felülvizsgálat” egyetlen célja a tudatos bizonytalanságkeltés, ami szembe megy az ország érdekeivel, ahogy a Tisza Párt többi megnyilvánulása is.

Magyarország villamosenergia-igénye folyamatosan növekszik. Az ipar, a digitalizáció és a közlekedés elektrifikációja miatt a következő évtizedben jelentősen több villamos energiára lesz szükség. Ezzel párhuzamosan az időjárásfüggő naperőművi kapacitások folyamatosan növekednek, de ezek önmagukban nem képesek ellátásbiztonságot garantálni. Ebben a helyzetben az ország nem engedheti meg magának, hogy politikai kísérletezés áldozatává váljon. A nemzeti érdekeket szolgáló Paks II atomerőmű önmagában képes választ adni a súlyos ellátásbiztonsági kockázatokra, mindezt rendszerszintű szükségszerűségből, amit megkérdőjelezni felér a hazaárulással.

A Paks II atomerőmű jövőbeli szerepe világos: stabil, nagy teljesítményű, szén-dioxid-mentes alaperőművi, olcsóbb termelést biztosító kapacitást biztosít a 2030-as évek első felétől legalább hatvan éven keresztül. Nem a megújulók ellenében, hanem azokkal együtt. Aki ezt megkérdőjelezi, annak kötelessége lenne megmondani, hogy mivel pótolja a kieső kapacitást, milyen áron, és milyen ellátás- és nemzetbiztonsági kockázatok mellett. Ezekre a kérdésekre eddig nem érkezett válasz, ám ismerve, hogy Kapitány István milyen érdekeket szolgált korábban, aligha lehet kétséges, hogy nem a magyar emberek érdekében cselekedne.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A „teljes felülvizsgálat” politikai jelszava nem olcsóbb áramot, nem nagyobb biztonságot és nem gyorsabb zöldátmenetet jelentene. Ellenkezőleg: évekkel elhúzódó beruházást, milliárdos többletköltségeket és kiszolgáltatottságot az importpiacoknak és a szomszédos országoknak. Ez nem felelős energiapolitika, hanem az ellátás- és nemzetbiztonsági kockázatok súlyos növelése.

Egy felelős energetikai szakértőnek – és egy felelős politikusnak – nem az a feladata, hogy hangzatos, de következmények nélküli kijelentésekkel bizonytalanságot keltsen, hanem éppen az ellenkezője: kiszámíthatóságot, biztonságot és szakmai irányt mutasson.

Az energiapolitika nem a pillanatnyi politikai haszonról szól, hanem évtizedekre előre ható döntésekről, amelyek meghatározzák egy ország gazdasági versenyképességét, ellátásbiztonságát és mozgásterét. Ebben az összefüggésben a felelőtlen mondatok megfogalmazása nem pusztán vélemény, hanem kockázat, mert minden elhamarkodott kijelentés beruházásokat, munkahelyeket és hosszú távú stratégiákat tehet bizonytalanná. Magyarország energiaszuverenitása nem képezheti politikai alku tárgyát.

Mérnökként és magyar állampolgárként megdöbbentő számomra az is, hogy Kapitány István a Paks II atomerőművi beruházással összefüggésben arról is beszélt, hogy „ezek propaganda jellegű beruházások”, és hogy „ami nagy, az nem biztos, hogy jó, lehet, hogy egy nagy veszteség”. Ez nem pusztán vélemény. Ezek olyan állítások, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg Magyarország energiapolitikai szuverenitását, és ezért nem maradhat szakmai válasz nélkül ez sem.

A „propagandaberuházás” kifejezés különösen problematikus egy olyan projekt esetében, amely több mint másfél évtizedes szakmai előkészítésen ment keresztül, számtalan hazai és uniós engedéllyel és jóváhagyással rendelkezik, a legszigorúbb nemzetközi nukleáris biztonsági normák szerint valósul meg, és folyamatos ellenőrzés alatt áll. Sőt, például a projekt átláthatóságát jelzi az is, hogy az ENSZ espooi egyezmény titkársága „best practice”-nak, azaz jó gyakorlatnak, követendő példának minősítette a Paks II projekt környezeti hatásvizsgálati eljárását.

Ha ez propaganda, akkor fel kell tenni a kérdést: mi számít energiapolitikának? Az importfüggőség fokozása? A szomszédos országoktól való függés? A piaci áraknak való még nagyobb kitettség? Az ellátásbiztonság feladása abban a reményben, hogy „majd lesz valahogy”?

Az a logika, miszerint „ami nagy, az gyanús”, szakmailag tarthatatlan. E logika alapján minden nagy infrastruktúra-fejlesztés – erőmű, hálózat, közlekedési csomópont – eleve kockázat lenne. A valóság ezzel szemben az, hogy a modern államok nagy rendszereket működtetnek, mert csak ezek képesek hosszú távon kiszolgálni egy ország gazdaságát és társadalmát. A valódi veszteség nem a Paks II atomerőmű megépítése lenne, hanem annak elmaradása. Az években mérhető csúszás, a beruházási bizonytalanság, a növekvő importarány és a kiszolgáltatottság mind olyan következmények, amelyek árát nem a Paks II-t támadó politikai szereplők, hanem a magyar családok és vállalkozások fizetnék meg.

Aki ma a Paks II teljes felülvizsgálatáról beszél és azt propagandaberuházásnak minősíti, az valójában Magyarország jövőbeli villamosenergia-ellátásával játszadozik. 

A kormány felelőssége viszont az, hogy Magyarország számára biztonságos, megfizethető és klímabarát villamosenergia-rendszert garantáljon, nem kampányszlogenekkel, hanem felelős klíma- és energiapolitikai döntésekkel. Remélhetőleg a választók többsége is látja azt, hogy a Paks II atomerőmű felépítése nem lehet politikai játszma tétje.

A szerző atomenergetikai szakértő, az Atombiztos.org oldal tulajdonosa, szerzője és szerkesztője

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekorosz gáz

A magyar Jockey máris pimaszkodik

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkommunista

Fleck elvtárs hadüzenete

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekfelmondás

Vége a törvények felettiségnek

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekpolitika

Nagy Ervin orbitális kettős mércéje

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy István
idezojelekMercosur

Nagy István: A Tisza Párt áll a Mercosur-ügylet mögött

Nagy István avatarja

Brüsszel elárulta az európai és a magyar gazdákat, életveszélyes megállapodást kötött – írja vélemény cikkében az agrárminiszter.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu