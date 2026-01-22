Paks II megkérdőjelezése hazaárulás

A Tisza Párt energetikai szakértőjeként bemutatták Kapitány Istvánt, akinek kinevezése tökéletesen jelzi, hogy semmi jóra nem számíthat Magyarország, ha az előző életében az egyik legnagyobb olajmulti szolgálatában állt Kapitány Istvánra és hasonszőrű társaira bíznák a megtévesztett szavazók az ország sorsát. A magyar Jockey Ewingként emlegetett Kapitány nem hagyott kétséget afelől, hogy első dolguk az lenne, hogy a villamosenergia-ellátás stabilitását, az olcsó villamos ener­giát és az ország hosszú távú versenyképességét biztosító Paks II atomerőmű-projektet felülvizsgálnák. Értsd önös politikai érdekből kockára tennék az ország jövőjét, kiszolgáltatva Brüsszel és az energiamultik kénye-kedvének.

A Paks II atomerőmű-projekt február 5-től, az első betonöntést követően a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség besorolása szerint hivatalosan is építés alatt álló atomerőműnek fog minősülni. A projekt mögött több mint másfél évtizednyi szakmai munka, előkészítés, hatósági engedélyezés, környezetvédelmi és nukleáris biztonsági vizsgálat áll, magyar és uniós szinten egyaránt.

Ebben a helyzetben a Kapitány által emlegetett „teljes felülvizsgálat” egyetlen célja a tudatos bizonytalanságkeltés, ami szembe megy az ország érdekeivel, ahogy a Tisza Párt többi megnyilvánulása is.

Magyarország villamosenergia-igénye folyamatosan növekszik. Az ipar, a digitalizáció és a közlekedés elektrifikációja miatt a következő évtizedben jelentősen több villamos energiára lesz szükség. Ezzel párhuzamosan az időjárásfüggő naperőművi kapacitások folyamatosan növekednek, de ezek önmagukban nem képesek ellátásbiztonságot garantálni. Ebben a helyzetben az ország nem engedheti meg magának, hogy politikai kísérletezés áldozatává váljon. A nemzeti érdekeket szolgáló Paks II atomerőmű önmagában képes választ adni a súlyos ellátásbiztonsági kockázatokra, mindezt rendszerszintű szükségszerűségből, amit megkérdőjelezni felér a hazaárulással.

A Paks II atomerőmű jövőbeli szerepe világos: stabil, nagy teljesítményű, szén-dioxid-mentes alaperőművi, olcsóbb termelést biztosító kapacitást biztosít a 2030-as évek első felétől legalább hatvan éven keresztül. Nem a megújulók ellenében, hanem azokkal együtt. Aki ezt megkérdőjelezi, annak kötelessége lenne megmondani, hogy mivel pótolja a kieső kapacitást, milyen áron, és milyen ellátás- és nemzetbiztonsági kockázatok mellett. Ezekre a kérdésekre eddig nem érkezett válasz, ám ismerve, hogy Kapitány István milyen érdekeket szolgált korábban, aligha lehet kétséges, hogy nem a magyar emberek érdekében cselekedne.