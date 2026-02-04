Pakson elkezdődik a jövő

2026. február 5-e olyan dátum, ami – akárcsak a fél évszázaddal ezelőtti alapkőletétel – meghatározza nemcsak a magyar energiapolitikát, hanem Paks és a paksiak, valamint a környéken élők életét is.

Az első betonöntés persze nemcsak ünnepi gesztus vagy politikai jelkép, hanem egy világosan meghatározott szakmai és jogi fordulópont: innentől kezdve a projekt már nem terv, nem ígéret és nem vita tárgya, hanem építés alatt álló atomerőmű.

Az atomenergetikában az első beton különös jelentőségű. Ez az a pillanat, amikor egy beruházás végérvényesen átlépi a tervezés, az engedélyezés és az előkészítés hosszú szakaszát, és belép az építés fázisába. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség besorolási gyakorlata szerint ettől az időponttól kezdve a projekt hivatalosan is építés alatt álló atomerőműnek minősül.

Minden 2009-ben kezdődött

A Paks II atomerőmű hosszú utat tett meg az első betonöntésig. A magyar Országgyűlés 2009-ben hozta meg az előzetes, elvi stratégiai döntést, amely megteremtette az új atomerőművi kapacitások létesítésének politikai és jogi alapját. Az ezt követő években a beruházás példátlanul összetett engedélyezési, jogi és nemzetközi ellenőrzési folyamaton ment keresztül. Környezetvédelmi vizsgálatok, nukleáris biztonsági engedélyezés, európai uniós eljárások, bírósági eljárások, majd a szankciós környezetből fakadó kihívások egyaránt lassították és nehezítették a projekt előrehaladását. Kevés európai energetikai beruházás volt kitéve ilyen mértékű politikai, jogi és ideológiai nyomásnak.

Jelenleg a paksi projektet sem amerikai, sem pedig európai uniós szankciók nem sújtják. Emellett nagyon lényeges az is, hogy mind a magyar, mind az orosz fél továbbra is a legmagasabb politikai szinten elkötelezett az új atomerőmű felépítése mellett.

Ezt rendszeresen kinyilvánítják a két ország vezetői, és a projekt közreműködő partnerei szintén elkötelezettek az atomerőmű mielőbbi megépítése mellett. Közben Oroszországban a terveknek megfelelően haladnak az egyes nagyberendezések gyártási folyamatai. 2024-ben a nyersdarabok öntésével kezdetét vette az 5-ös blokk reaktortartályának gyártása, 2025-ben megkezdődött a 6-os blokknak készülő VVER–1200 típusú reaktortartály gyártása is, és idén februárban a Roszatom volgodonszki gépgyárában a megmunkált részegységekből megkezdődik az 5-ös blokk reaktorának készre gyártása, amivel elnyeri végleges formáját az atomerőmű egyik legfontosabb berendezése. Előzőleg, 2024 augusztusában Paksra érkezett az első nagyberendezés, az úgynevezett zónaolvadék-csapda. Jelenleg folyamatban van a többi egység gyártása, illetve a gyártás előkészítése, köztük a gőzfejlesztőké, térfogat-kompenzátoroké, valamint Franciaországban készül a turbina, illetve szintén részben francia cég bevonásával az irányítórendszer is.