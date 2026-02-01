A készülődő világ és a remény

„Mindennapi riogatásunkat segíts elviselnünk, s add meg nekünk, hogy sikerüljön félelem nélkül élnünk.” Ezzel az imarészlettel, óhajjal kezdhetnénk mostanság a fennvalóhoz címzett kérésünket annak érdekében, hogy segítsen megszoknunk s ép ésszel elviselnünk azt, amit a mesterséges káoszkeltők művelnek velünk. Mindezt a bolygónkon jelen pillanatban zajló események mondatják velem, ugyanis olvasom, hogy a svájci Davosban, a Világgazdasági Fórum éves találkozóján, mely január 19–23. között zajlott, a jelen világ urai – köztük a birodalmi gőggel „megáldott” irányítók – azt fejtegették, miképpen formálják, alakítják jelenünket, mármint az emberiség jelenét a világgazdaság átalakulásának eseményei, köztük a geopolitikai konfliktusok, melyekből ugyebár van a nyakunkon bőven. Szó esett a mesterséges intelligencia térnyeréséről is, mely a résztvevők szerint alaposan átalakítja majd a globális napirendet. Hogy miképpen és miért, arról egyelőre nem kaptunk igazán hiteles és a jövőnkről szóló tudósítást, ám ami késik, az vélhetően nem múlik. Mindenesetre magam egy idő óta – pontosabban azóta, amikor megszólalt a magyar televízióban Jókai Mór, természetesen a mesterséges intelligencia, röviden a MI segítségével „életre keltve” – nem vagyok a mesterséges intelligenciától elájulva, s egyelőre előnyeit sem tudnám felsorolni. Biztatnám is a rajongóit, kezdjék el már megmagyarázni nekünk, miért és mi a jó nekünk abban, hogy ez a technikai újdonság immáron velünk él? De ne ámítsanak bennünket! Igazi és cáfolhatatlan bizonyítékokat kérünk! Ugyanis, mit mondjak, engem eddig cseppet sem hozott lázba egyetlen magyarázat sem. Jókaira visszatérve, vajon mit változtatott az egy – vagy több – fényképről, festményről összeeszkábált Jókai-kép megmozdítása, szájmozgásának imitálása? Mivel lettünk gazdagabbak attól, hogy felidézték, talán így beszélt a nagy Jókai? Cirkuszi trükk, semmi más. Nyilván roppant maradi vagyok ezen véleményemmel, de ismétlem, magyarázatot várnánk, mit is segít, hol, miben s mennyit a mesterséges intelligencia. S ha ezt megtudjuk, felfogjuk, akkor majd vitatkozhatunk azon, miért is jó ez nekünk.
Robert C. Castel: Se kollektív Nyugat, se globális Dél
A szövetségi valuta valódi értékének csupán a 7–18 százalékát éri.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!