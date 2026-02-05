Csurka István igazsága

Ha 2004-ben tudjuk mindazt, amit ma, vajon benépszavaztuk volna magunkat az Euró­pai Unióba? Valószínűsítem: igen, minthogy az ember – még a magyar ember is – olyan, hogy hajlamos csak a maga kárán tanulni. Olykor még a magáén sem. Lásd: a ­2006-os sajnálatos eseményeket. (Bár e téren szerintem még így is jobban állunk, mint más nemzetek.) Mire eljutottunk a népszavazásig, már csaknem másfél évtizede gyúrták-mosták az agyunkat minden hullámhosszon, természetesen csak egy irányból. És hát kívülről meseszépnek tűnt minden: szivárványos horizont (még nem úgy szivárványos!), kerítés kolbászból, tejjel-mézzel folyó bécsi cukrászdanyitási lehetőség, svéd oktatás-egészségügy és így tovább. Azt ígérték, megkapjuk máris, ha jó helyre húzzuk az ikszet. Előtte még úgynevezett fölzárkóztatási pénzecskéket is küldtek, hogy megkönnyítsék a döntést. Az volt a vörös szőnyeg. Drazsé a cukrosbácsitól.

Szóval ment a vetítés ezerrel. S negyven esztendő véres, lepukkant kommunizmusa, majd a rendszerváltásnak hitt „modellváltás” tocsikos, surányis, Bokros Lajos-os sáskajárás után tényleg jó volt elhinni bármit. Akár azt is, hogy hamarosan úgy élhetünk majd, mint Brinkmann professzorék A klinikában. Csak csóválnunk kell hozzá a farkunkat, mint Rex felügyelőnek.

Ám akadt valaki, aki kezdettől óva intett minket az Európai Uniótól, a szolgai elköteleződéstől, a cseberből vederbe lépéstől. Aki már a kilencvenes évek délibábos, unióhoz imádkozós időszakában átlátott az egész körmönfont csapdán. Előre figyelmeztetett a veszélyre. Őt úgy hívták: Csurka István. Tegnap volt tizennégy esztendeje, hogy elment.

Azt gondolom, évforduló nélkül is fontos megemlékeznünk róla. Egyrészt az íróról, a XX. század második felének egyik – ha nem a – legfontosabb magyar drámaírójáról. Másrészt a politikus Csurkáról, a magyar Kasszandráról, akinek jövendölései – sajnos – túl sokszor váltak valóra, mi pedig nem hallgattunk rá.

Voltak hibái, igen, melléfogásai, becsípődései. Emberből volt, bántott meg némelyeket, akár sokakat is akarattal vagy akaratán kívül. Amikor visszaütött az SZDSZ-nek vagy épp a globalizmus nevű förtelemnek, a pofon svungjából olykor olyanoknak is jutott, akiknek nem járt. Igen. Ez a mérleg egyik serpenyője. A másik serpenyőben viszont oly sok az érdem, hogy azt ma még föl sem tudjuk mérni. Sokat köszönhetünk neki. Azt, hogy ma ott állunk, ahol; hogy egyáltalán állunk, s nem térdelünk, mint a legtöbb európai; hogy van merszünk szembeszállni a körülöttünk tomboló, mindent elemésztő viharral, a Végtelen történetből ismert Semmivel, azt részben neki köszönhetjük. Az ő konoksága, bátorsága, igazságkeresése törte hozzá az utat.