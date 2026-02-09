Globál Zrt., Tiszának pántlikázva

Érdemes körülnéznie a közösségi médiában is annak, aki hallani akarja a nép hangját. Végre valakik, akik értenek is valamihez! – lelkendezik egy ellenzéki szimpatizáns a multinacionális vállalatoknál fontos beosztásokat kapott Kapitány Istvánnal és Orbán Anitával kapcsolatban. Egy másik oldalon hangulatjelekkel lehet szavazni arról, hányan szeretnénk Szijjártó Pétert, illetve Orbán Anitát a külügyminiszteri székben látni. Ez már inkább csak játéknak érdekes: kormánytagokat nem választunk közvetlenül. A közösségi médiában meg főleg nem.

A rendszerváltás idején nagy vihart keltett Csurka István mondása, amely szerint a „szakmai indokok túlhangsúlyozása ócska bolsevista trükk”. Ennek persze évtizedekkel ezelőtt megvolt a maga kontextusa – érdekesség, hogy Tamás Gáspár Miklós részben igazat adott Csurkának –, ma már másról van itt szó. Mégpedig arról a két kérdésről:

jó-e az Magyarországnak – merthogy a Tisza Pártnak jó-e, az nekünk édes mindegy –, ha 1.: a legfontosabb szakpolitikusaik, akiket minden jel szerint a magyar gazdaság- és külpolitika élére szánnak, technokraták?; 2.: ezek a technokraták pályájuk utóbbi bő évtizedét kifejezetten a globális gazdaság főszereplői, a multinacionális vállalatok szolgálatában töltötték?

Nehéz lenne amellett érvelni, hogy Kapitány István, a Tisza gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője – ahogy maga fogalmaz, „a magyar Jockey Ewing” –, Orbán Anita, a pártnak beállított lájkmozgalom külügyi vezetője, valamint Kármán András, a költségvetési és adópolitikai szakértője hozzá nem értő, nyeretlen kétévesek lennének. Az ötvenes, illetve egyikük esetében a kora hatvanas éveiket tapossák, több évtized szakmai tapasztalat áll a hátuk mögött. Ha nem lennének rátermettek, nem vihették volna sokra a Shellnél, a cseppfolyósított földgázra specializálódott Cheniere-nél, a Vodafone-nál, illetve az Ersténél. (Kettejüknek érintőleges államigazgatási tapasztalatai is vannak a második Orbán-kormány idejéből.) Csak az a kérdés, most éppen „mire termettek rá” – már azon túl, hogy szombaton ők ismertették a Tisza választási programjának legfontosabb fejezeteit. Kiknek jutottak egyáltalán az eszébe? Milyen céllal? A vállalatok, amelyeknél befutottak, az energia, a hírközlés, a bankszektor, azaz nemzetgazdasági szempontból is kritikus ágazatok multijai.

Kapitánnyal kapcsolatban vannak, akik azt is elképzelhetőnek tartják, hogy az utolsó pillanatban – még a választások előtt vagy tiszás siker esetén közvetlenül utána – Magyar Péter helyett miniszterelnök-jelöltnek „tolnák be”. Ha ez igaz, ismét csak kiknek az érdekében?

Nem példátlan a világban, hogy időnként technokrata kormányok – vagy legalább technokrata kormányfők – irányítsanak egy-egy országot. Ilyen helyzeteket általában a válságkezelés indokol. Technokrata kormányfőt meg például az, hogy terelgessen egy nehezen összetartható kormánykoalíciót, mint Dick Schoof, a most már csak ügyvezető holland miniszterelnök – korábbi köztisztviselő, titkosszolgálati vezető – esetében. De a mi esetünkben ilyesmire semmi szükség. Nem az ország, hanem Budapest egy csődtömeg, négy párt ha bejut egyáltalán a következő Országgyűlésbe, nagy koalíciókat bizonyosan nem kell majd összetartani. Ráadásul azok a roppant kérdések, amelyek meghatározzák Európa jelenét, és a szomszédban dúló háborútól Ukrajna uniós csatlakozásának erőltetésén, az EU hadigazdasággá fejlesztésén át mezőgazdaságunk háttérbe szorításáig terjednek, mind olyan ügyek, amelyek politikai válaszokat igényelnek.

Politikai válasz lenne a Tisza válasza is, csak éppen azt a Globál Zrt. – a háború folytatásában, Ukrajna EU-felvételében, Európa oroszellenes félelemkeltéssel megalapozott még erőteljesebb eladósításában, és a többi érdekelt magánhatalom – megbízásából az uniós fősodor meghatározó ereje, az Európai Néppárt készítette.

Önmagában jó kérdés lenne: mégis honnan lehetnének szakpolitikusai egy alig két éve létező – pontosabban egy már létező kamupártból 2024-ben felfejlesztett – választási kihívónak? Nyilvánvalóan léteznek szakemberek a multik világán kívül is. De ha a cél eleve egy olyan magyarországi kormány létrehozása, amelyhez a politikai mázt az ­Európai Néppárt, a gazdasági tartalmat pedig a globális tőke biztosítja, akkor kár lett volna próbálkozni a felkutatásukkal.

Kapitány, Orbán vagy Kármán nemcsak angolul tudnak jól, de a Globál Zrt. nyelvjárásában beszélik, és pontosan érthették, mi a teendő, amikor Manfred Weber meghatározta a feladatot: „Európa-pártinak”, „Ukrajna-pártinak” és „jogállamiság-pártinak” kell lenni. Ez nem azt jelenti, hogy szeresd Európát és a jogot – a legtöbben tiszteletben tartjuk ezeket. Úgy szeresd, ahogy azt ők értik, ahogy az az ő érdekeiknek megfelel.

Régóta figyelgettük már a Tisza Párt körül felbukkant arcokat, köztük a kétségkívül szórakoztató közéleti csepűrágókat. A felnőttfilmes Róka Rékát, az önjelölt próféta Látó Jánost, a kiérdemesült labdarúgót, Váczi Zoltánt. Hozzájuk hasonlóan bizarr, ám tőlük eltérően ijesztő is volt Ruszin-Szendi Romulusz közéleti feltámadása. A legveszélyesebbek viszont alighanem a politikusi öltönybe bújtatott globalista kijáróemberek. A Tisza esetében az első ilyen fecske Dávid Dóra volt; aki elhiszi, hogy Budapesten szökkent szárba az ötlet, miszerint a Meta (= Facebook) londoni jogtanácsosát az Európai Parlament, illetve a néppárt padsoraiba kell katapultálni, az túlságosan hisz a dajkamesékben.