Hivatalosan is elindult a kampány, a tét minden eddiginél nagyobb, háború vagy béke

A legaljasabb demagógok

A RÉGI JOBB VOLT – A baloldalon egy szerencsétlen idős asszony halálából is politikai tőkét akarnak kovácsolni.

Bayer Zsolt
2026. 02. 21. 5:40
Fotó: Csapó Balázs /Kisalföld
Győrben egy sportkocsival száguldó fiatal férfi halálra gázolt egy idős hölgyet a buszmegállóban. Arra majd még kitérünk, hogy mi folyik a hazai utakon, de most mindenekelőtt nézzük meg, mi lesz ebből a tragédiából, ha kampány van. 

NoÁr kezdte, hát ki más kezdte volna? Ez a becstelen gazember volt az első, aki úgy gondolta a beteg agyával, itt az idő kampánytémát csinálni ebből is. Ezt írta:

„Hiszitek vagy sem, egy NER-esről van szó. A NER egyik kegyeltjéről. Aki rendszeresen versenyzett, száguldozott Győrben. Az egyik profiljának a neve »Csapatós«… és csapatta is. Egy emberélet volt az ára a »csapatás«-nak.
Ezek azok a f…szok, akik azt gondolják, hogy bármit megtehetnek, mert a rendszer védi őket. Azt gondolják, hogy mindenhatóak, hogy rájuk nem vonatkozik a törvény. Nem maradhatunk egy következmények nélküli ország, egy ilyen féregnek a börtönben a helye. A sok másik NER-kegyelttel együtt. Mert nem egyenlőbbek, nem többek, sőt, senkik.
Vége ennek a világnak, NER-esek. A bö­gyünkben vagytok. Nagyon. Figyelni fogom az eseményeket, és nem hagyom, hogy ezt megússza.”

Ó, hát hogyne… És persze képzeljük magunk elé, ahogy ez a féreg majd „nem hagyja”.

Aztán jött a Fegyőr nevű másik becstelen gazember, és gyorsan felült ő is az aljas demagógia közveszélyesen száguldozó prolivonatára:

„Mert félreértés ne essék: ami Győrben történt, az nem egy véletlen baleset volt. Hanem a rendszerük totális csődje. Az egész város látta közeledni a bajt, ez az ember egy ketyegő időzített bomba volt az utakon. Győrben mindenki pontosan tudta, hogy ez a figura hogyan vereti a luxusautójával. Nemhogy nem titkolta, de még büszkén mutogatta is a TikTokon, hogyan szegi meg a törvényeket. Saját csatornája volt a »csapatásról«, az ég szerelmére! Ehhez képest hagyták önök hosszú időn át garázdálkodni.
Miért? Csak nem azért, mert »valakinek a valakije« volt? Mert a megfelelő körökben mozgott? Nincs ma épelméjű ember Magyarországon, aki szerint a közlekedési szabályok ilyen mértékű, arrogáns semmibe vétele egyszerű gondatlanság volna. Aki lakott területen, a belváros közepén, fényes nappal padlógázzal száguldozik egy 700 lóerős autóval, az pontosan tisztában van vele, hogy bárkit megölhet. Hogy a feneke alatt lévő több száz kilós vasmonstrum ilyen sebességnél gyilkos fegyverré változik. Ez egy orosz rulett, ahol a vétlen járókelők fejéhez tartják a pisztolyt, és kizárólag a vakszerencsén múlik, hogy elsül-e. Most elsült.
Hiába mutogatják most utólag a Blikknek bilincsben a sofőrt, eljátszva a kameráknak, hogy milyen szigorúan veszik ezt az ügyet: ez csak olcsó politikai szemfényvesztés. Eső után köpönyeg. Miért nem akkor léptek, amikor még meg lehetett volna előzni a tragé­diát? Kit akarnak átverni ezzel a színházzal, ha az illetőt alig néhány órával később már haza is engedik? Hogy a gyanúsított most a kanapén heverészve, a Netflixen szörfölgetve várhatja a nyomozás végét, miközben az áldozatát temetik?
Ez a tragédia nem a semmiből jött. Ez az önök urambátyámrendszerének egyenes következménye. Amikor kizárólag a kapcsolatok számítanak, és amikor a kiváltságos kör tagjai nemcsak a jogszabályokon lépnek át, de lassan elhiszik, hogy a fizika törvényei alól is felmentést kaptak. Pontosan ebből lett elege a magyar embereknek. Ha kíváncsi rá, hogy miért fognak önök kevesebb mint két hónap múlva végleg eltakarodni a hatalomból, akkor nézzen erre az ügyre. Ezért. Mert az emberek nem kérnek többé ebből a fertőből. A rendszerváltás után minden egyes »okosba megoldott« mocskos ügyletükre fény kell, hogy derüljön! A játszmának vége. Az ultipartinak befellegzett.”

Még egy nagy, kövér ó, hát hogyne…

Ennyi a lényeg: ha luxusautóval száguldozik valaki, akkor gyorsan találjuk ki és ordítsuk bele a világba, hogy „neres”, és ezért meg is ússza, mert hát itt tombol az „urambátyámrendszer”, és különben is, „a zorbán”…

Mit tudunk amúgy a győri gázolóról? Hogy egy fölöttébb jómódú győri család aranyfiacskája. Ennyit. Ebből vezeti le ez a két aljadék, hogy „neres”. Persze, hiszen kampány van. S mert kampány van, ezek a semmiképpen sem „neres” rohadt lumpenprolik egy szerencsétlen idős asszony tragédiájából is politikai tőkét akarnak kovácsolni.

És akkor ideje vetnünk egy pillantást arra, mi is folyik a hazai utakon, úgy általában. Emlékeznek még például az Árpád hídon biciklist gázoló másik lényre? Gondolom, emlékeznek. Néhány idézet a korabeli cikkekből:

„A 34 éves Mercedes-sofőr beismerte bűnösségét, de tagadta a versenyzést a vallomásában. Azt elismerte, hogy gyorsan ment, de állítása szerint csak azért taposott bele a gázba, mert túl közel ért hozzá a mögötte gyorsan érkező BMW.
A halálos baleset okozásával gyanúsított férfi jelenleg bűnügyi felügyeletben van, de este nyolc és reggel hét óra között nem hagyhatja el az otthonát, így a mozgása csak napközben terjedhet ki Budapest területére.
A bűnösségét beismerő és neki jóvátételt fizetni akaró BMW-st közúti baleset gondatlan okozásának vétségével gyanúsítják. Ő továbbra is szabadlábon védekezik. Eredményes indítvány esetén a BMW-t vezető férfi mentesülhet a büntetőjogi következmények alól.” (24.hu)

Nahát! Semmi „nerezés”? Pedig luxus-Mercedese volt az elkövetőnek, és egy luxus-BMW-vel versenyzett. Ja! Hogy nem volt kampány! Világos…

De vessünk egy pillantást a korabeli Népszavára is: „Éppen egy évvel ezelőtt, 2023. július 1-je hajnalán történt az a tragikus baleset, amelynek során egy Mercedes letarolta a szalagkorlátot az Árpád hídon, és halálra gázolt egy ott szabályosan közlekedő kerékpárost. A végzetes balesetet a rendőrség szerint egy spontán kialakult verseny okozta, melyben a Mercedes mellett két BMW vett részt, és mindhárom jármű jelentősen átlépte a sebességhatárt.
A Mercedes 34 éves sofőrjét nem sokkal később letartóztatták, ám már tavaly októberben szabadult a börtönből, és bűnügyi felügyeletbe került nyomkövetővel a lábán. A 24.hu úgy tudja, azóta ezen is enyhített a bíróság, a férfival szemben már csak annyi kényszerintézkedés van érvényben, hogy nem hagyhatja el Budapest közigazgatási határát. Vagyis szabadon mozoghat a fővárosban, még ha a nyomkövetőt továbbra is viselnie kell.
A portál megkeresésére a Fővárosi Főügyészség közölte, hogy a döntés ellen fellebbezett. Az ügyben még folyamatban van a nyomozás, tehát egyelőre nem emeltek vádat.
Két gyanúsított van, a Mercedes sofőrjét halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével, míg a versenyzésben részt vevő egyik BMW vezetőjét közúti baleset gondatlan okozásának vétségével gyanúsítja a rendőrség, utóbbi szabadlábon védekezik. A portál információi szerint a vádemelés előtt azt is vizsgálják a hatóságok, hogy a BMW-sofőr magatartása okozott-e tartós károsodást a versenyben elől haladó Mercedes vezetőjének. (…) A 34 éves Mercedes-sofőr beismerte bűnösségét, de tagadta a versenyzést a vallomásában. Azt elismerte, hogy gyorsan ment, de állítása szerint csak azért taposott a gázba, mert túl közel ért hozzá a mögötte gyorsan érkező BMW.”

Fene se érti, de itt sincs semmi „nerezés”. Csak a jéghideg ténymegállapítás van, miszerint a bíróság szabadon engedte a gázolót, majd a kényszerintézkedéseken is enyhített. Mondom: a bíróság. Nem „a zorbán”…

Persze, mondhatjuk, ez egy kirívó eset. Mondhatjuk, de ne mondjuk. Mert 

ami a hazai utakon folyik, az tényleg elborzasztó tud lenni, és erről a legjobb látleletet a Budapesti Autó­sok Közössége (BpiAutósok.hu) szolgáltatja, közzétéve szinte naponta a megdöbbentőnél megdöbbentőbb felvételeiket arról, kik is szabadulnak rá az utakra, kiknek van jogosítványa, kik után fogjuk meg a kilincset. 

És ezeket a felvételeket előszeretettel mutatja meg olvasóinak politikai szimpátiától függetlenül minden orgánum. Van ezeken minden: forgalommal szemben száguldozás, „sima” száguldozás, leállósávban száguldozás, életveszélyes előzések, pofátlan, bicskanyitogató manőverek, hajmeresztő sávváltások, idegbeteg idióták verekedései közlekedési afférok megoldása gyanánt, zebrán gázolások, cserbenhagyások – minden az égvilágon.

Át is nyújtok egy csokorra valót, nézegessék, ha van hozzá kedvük és idegrendszerük. És persze hamar tegyük hozzá, a két hülye s...ggfej szerint ezeken a felvételeken szereplő gazemberek nyilván mind-mind kivétel nélkül „ner lovagok”, és a „zorbán” tehet róluk. Tessék, a csokor, idióta magyar autósokból megkötve:

https://www.youtube.com/watch?v=NXwRwpAfC3o

https://hvg.hu/cegauto/20260217_veszelyes-manoverek-magyar-utakon-fedelizeti-kamera

https://infostart.hu/auto/2026/02/11/hulye-vagy-horrorszabalytalansagok-a-magyar-autosok-hetkoznapjaibol-video; https://www.facebook.com/RTLhirado/videos/a-budapesti-aut%C3%B3sok-%C3%A1ltal-k%C3%B6zz%C3%A9tett-sokkol%C3%B3-vide%C3%B3n-az-l%C3%A1tszik-ahogy-az-egyik-sof/9790497701051463/; https://hvg.hu/cegauto/20250310_Ket-autos-akik-ugy-kozlekednek-mintha-nem-lenne-holnap-video; https://hvg.hu/cegauto/20241230_kozlekedesi-videok-top-2024; https://tenyek.hu/video/zebran-gazolt-az-amokfuto

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/auto-gyalogos-gazolas-zebra-video/5cgpbrq; https://www.penzcentrum.hu/auto/20231204/elgazolt-egy-fiatalt-a-zebran-majd-tovabbhajtott-videon-az-esztergomi-amokfuto-1144330

https://www.origo.hu/itthon/2025/03/amokfuto-kenderes-gazolas-gyalogos-video

Remélem, tetszett. A noÁr meg a Fegyőr nevű kreténeknek is. 

És akkor térjünk ki egy pillanatra arra is, miszerint „ami Győrben történt, az nem egy véletlen baleset volt. Hanem a rendszerük totális csődje”.

Itt egy harmadik ó, hát persze…

És akkor mindjárt az elején tisztázzuk: ha rajtam múlna, a győri gázoló ülne vagy hat-nyolc évet, és örökre el lenne tiltva a vezetéstől. S persze majd meglátjuk, milyen ítéletet fog hozni a bíróság. De ha már a rendszer totális csődjét emlegetjük, nem kellene máshol kopogtatni, Fegyőr és noÁr?

 Mutatom, hogy például hol:

„Kiskorút erőszakolt meg a migráns, mégsem kell börtönbe mennie.

Az ecuadori férfi hiába követett el nemi erőszakot, bizonyos feltételek mellett mégis szabadlábon maradhat.
Botrányos ítéletet hozott az egyik bíróság a dél-spanyolországi Murciában. Egy 30 éves ecuadori állampolgár a bíró előtt ismerte el, hogy megerőszakolt egy 17 éves lányt, mégsem kell végül börtönbe mennie.
A törvényszék ugyanis a férfi védőügyvédje és az illetékes minisztérium megállapodása után úgy döntött, hogy felfüggeszti a korábban meghozott börtönbüntetésről szóló ítéletet. Ennek pedig az az oka, hogy az agresszor hajlandó volt vállalni, hogy részt vesz egy egészséges szexualitásra nevelő tanfolyamon, valamint hogy öt éven belül nem követ el újabb bűncselekményt.
A szexuális erőszak 2022 áprilisában történt Murcia város Atalayas szabadidős övezetében. A férfi és a barátja az egyik szórakozóhelyen találkozott a 17 éves áldozattal, akivel iszogattak és táncoltak. Hajnali három óra körül elhagyták a helyiséget, majd a férfi a kocsijához vitte a lányt, ahol szexuálisan bántalmazta, végül magára hagyta őt a járműben, és visszament a diszkóba. A bíró az eljárás végén úgy ítélte meg, hogy bár a kiskorú az elfogyasztott alkohol miatt nem volt beszámítható, a férfi az akarata ellenére közösült vele, így bűnösnek nyilvánította.”

Na, ehhez mit szóltok?

És ehhez?

„Nem kell börtönbe mennie az eritreai migránsnak, aki meg akart erőszakolni egy brit nőt.

A migráns meg akarta erőszakolni, majd fojtogatni kezdte a brit nőt. Mivel a tett elkövetésekor kiskorú volt, ezért nem kell börtönbe vonulnia, és csupán jelképes büntetést kapott. A nő miatta már nem érzi magát biztonságban.
A 18 éves Filmon Kibrom az angliai Kentben 10 hónappal ezelőtt akart megerőszakolni egy 25 éves brit lányt, aki előzőleg elutasította a közeledését. Az eritreai migráns utána fojtogatni kezdte, de a nő végül kiszabadult a fiú karmai közül. A rendőrség ezt követően letartóztatta, és megkezdődött a pere – írja a Breitbart.
Mivel a tett elkövetésekor még kiskorú volt a migráns, ezért rendkívül enyhe büntetést kapott. Philip Statman bíró 19 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte őt. (…) A bíró a rendkívül enyhe ítéletet a tettes életkorával indokolta.”

Itt nincs valami baj a rendszerrel? Vagy esetleg ehhez lenne mondandótok?

„Óriási a felháborodás Németországban: a szakértő megvédte, a bíróság szabadon engedte a migránsokat a csoportos nemi erőszak után.

Óriási felháborodás keltett Németországban, hogy a bíróság nem ítélte el azokat a migránsokat, akik megerőszakoltak egy 15 éves lányt, számolt be a német Bild. A lap felidézte: 2020 szeptemberében egy fiatal férfiakból álló kilencfős banda csoportosan támadott meg egy parkban egy ittas, akkor 15 éves lányt, az ügyben most született ítélet. A tettesek közül csak egy férfi kapott letöltendő börtönbüntetést, ezért egyre nagyobb a botrány az ügy körül.
Kilenc erőszaktevő – csak egynek kell börtönbe vonulnia! – erről a megdöbbentő esetről számolt be kedden a Bild német napilap. Az újság egy 2020-ban elkövetett bűncselekményben hozott ítélet kapcsán hozta fel a történetet. Hamburg egyik városi parkjában ugyanis egy 15 éves lányt csoportosan megtámadott egy fia­tal férfiakból álló banda. A lány egy születésnapi buliból tartott hazafelé, amikor a migrációs hátterű férfiak megerőszakolták. A védtelen áldozatot órákig kínozták, egymás után legalább kilencen vetették rá magukat – derült ki a későbbi vizsgálatokból. Az ügyben most született ítélet.
A Bild beszámolója szerint azonban a kilencből mindössze csak egy erőszaktevőnek kell börtönbe vonulnia. A bíróság a legfiatalabb vádlottat, egy 19 éves iráni férfit ítélte el, aki két év kilenc hónap szabadságvesztést kapott.
Az eljárást a nyilvánosság kizárásával folytatták le. Mivel azonban a bűncselekmény hatalmas felháborodást váltott ki Hamburgban, a bírák végül engedélyezték a keddi ítélethozatal egy részének meghallgatását.
Itt derült ki az is, hogy az összes védőügyvéd az elkövetők felmentését kérvényezte. Azzal érveltek, hogy a férfiak nem ismerték fel, hogy az ittas lány ellenkezett, valamint hogy hajtotta őket a tesztoszteron. Kiderült az is, hogy a vádlottak egyike sem bánta meg a tettét. Az elítélt 19 éves erőszakoló úgy fogalmazott: »Melyik férfi nem akarja ezt?«”

Nincs itt valami rendszerhiba? Erről nincs véleményetek? 

Vagy legalább erről az „apróságról”: „Az összes védőügyvéd az elkövetők felmentését kérvényezte. Azzal érveltek, hogy a férfiak nem ismerték fel, hogy az ittas lány ellenkezett, valamint hogy hajtotta őket a tesztoszteron.”

Jó mi? És persze akkor menetrend szerint befutott a Lakmusz is, „tényellenőrizni”, és kifejteni, hogy mindez nem is így történt. És tudják, mit állapítottak meg? Mutatom:

„A magyar cikkek egy olyan történetről számolnak be, amiben az elkövetők fizikai kényszerítéssel erőszakos behatolás útján követtek el csoportos szexuális erőszakot. A bírósági közlemény szerint viszont a szexuális erőszakot az elítéltek azzal követték el, hogy kihasználták a lány mentális-pszichikai állapotát és korlátozott beleegyező képességét.”

Jaj, hát így tényleg egészen más…

És akkor ennyit a rendszerhibákról.

Végül pedig egy kis szociológia. Mai tudásunk szerint a Tisza szavazóinak döntő részét teszik ki azok a budapesti és más nagyvárosi Z generációs fiatalok, akik a felső-középosztályból jönnek, apuci és anyuci a takaros családi villából kiröppenő fiókának már réges-régen megvették a saját lakást és a s…gge alá tolták a (luxus)autót. Persze 

az elmúlt tizenhat évben felvettek minden támogatást, kihasználták a létező összes családtámogatást és adókedvezményt, most pedig őrjöngve szidják a „rendszert” és alig várják, hogy mehessenek április 12-én a pszichopata hazudozóra szavazni, mert „változás kell” és „elviselhetetlen a diktatúra”.

Na, ezek a Tisza-szavazók. Nagy valószínűséggel a két aljas gazember által „neresnek” kikiáltott gázoló is az.

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekukrajna

A Tisza behódol, a Fidesz szuverén

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekidegennyelv

Nyelvünk helyén idegen vartyogás

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekbéke

Háborúznának, de békéről papolnak

