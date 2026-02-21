A legaljasabb demagógok

Győrben egy sportkocsival száguldó fiatal férfi halálra gázolt egy idős hölgyet a buszmegállóban. Arra majd még kitérünk, hogy mi folyik a hazai utakon, de most mindenekelőtt nézzük meg, mi lesz ebből a tragédiából, ha kampány van.

NoÁr kezdte, hát ki más kezdte volna? Ez a becstelen gazember volt az első, aki úgy gondolta a beteg agyával, itt az idő kampánytémát csinálni ebből is. Ezt írta:

„Hiszitek vagy sem, egy NER-esről van szó. A NER egyik kegyeltjéről. Aki rendszeresen versenyzett, száguldozott Győrben. Az egyik profiljának a neve »Csapatós«… és csapatta is. Egy emberélet volt az ára a »csapatás«-nak.

Ezek azok a f…szok, akik azt gondolják, hogy bármit megtehetnek, mert a rendszer védi őket. Azt gondolják, hogy mindenhatóak, hogy rájuk nem vonatkozik a törvény. Nem maradhatunk egy következmények nélküli ország, egy ilyen féregnek a börtönben a helye. A sok másik NER-kegyelttel együtt. Mert nem egyenlőbbek, nem többek, sőt, senkik.

Vége ennek a világnak, NER-esek. A bö­gyünkben vagytok. Nagyon. Figyelni fogom az eseményeket, és nem hagyom, hogy ezt megússza.”

Ó, hát hogyne… És persze képzeljük magunk elé, ahogy ez a féreg majd „nem hagyja”.

Aztán jött a Fegyőr nevű másik becstelen gazember, és gyorsan felült ő is az aljas demagógia közveszélyesen száguldozó prolivonatára:

„Mert félreértés ne essék: ami Győrben történt, az nem egy véletlen baleset volt. Hanem a rendszerük totális csődje. Az egész város látta közeledni a bajt, ez az ember egy ketyegő időzített bomba volt az utakon. Győrben mindenki pontosan tudta, hogy ez a figura hogyan vereti a luxusautójával. Nemhogy nem titkolta, de még büszkén mutogatta is a TikTokon, hogyan szegi meg a törvényeket. Saját csatornája volt a »csapatásról«, az ég szerelmére! Ehhez képest hagyták önök hosszú időn át garázdálkodni.

Miért? Csak nem azért, mert »valakinek a valakije« volt? Mert a megfelelő körökben mozgott? Nincs ma épelméjű ember Magyarországon, aki szerint a közlekedési szabályok ilyen mértékű, arrogáns semmibe vétele egyszerű gondatlanság volna. Aki lakott területen, a belváros közepén, fényes nappal padlógázzal száguldozik egy 700 lóerős autóval, az pontosan tisztában van vele, hogy bárkit megölhet. Hogy a feneke alatt lévő több száz kilós vasmonstrum ilyen sebességnél gyilkos fegyverré változik. Ez egy orosz rulett, ahol a vétlen járókelők fejéhez tartják a pisztolyt, és kizárólag a vakszerencsén múlik, hogy elsül-e. Most elsült.

Hiába mutogatják most utólag a Blikknek bilincsben a sofőrt, eljátszva a kameráknak, hogy milyen szigorúan veszik ezt az ügyet: ez csak olcsó politikai szemfényvesztés. Eső után köpönyeg. Miért nem akkor léptek, amikor még meg lehetett volna előzni a tragé­diát? Kit akarnak átverni ezzel a színházzal, ha az illetőt alig néhány órával később már haza is engedik? Hogy a gyanúsított most a kanapén heverészve, a Netflixen szörfölgetve várhatja a nyomozás végét, miközben az áldozatát temetik?

Ez a tragédia nem a semmiből jött. Ez az önök urambátyámrendszerének egyenes következménye. Amikor kizárólag a kapcsolatok számítanak, és amikor a kiváltságos kör tagjai nemcsak a jogszabályokon lépnek át, de lassan elhiszik, hogy a fizika törvényei alól is felmentést kaptak. Pontosan ebből lett elege a magyar embereknek. Ha kíváncsi rá, hogy miért fognak önök kevesebb mint két hónap múlva végleg eltakarodni a hatalomból, akkor nézzen erre az ügyre. Ezért. Mert az emberek nem kérnek többé ebből a fertőből. A rendszerváltás után minden egyes »okosba megoldott« mocskos ügyletükre fény kell, hogy derüljön! A játszmának vége. Az ultipartinak befellegzett.”