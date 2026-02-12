idezojelek
Önsorsrontás Székelyföldön

MAGYAR ÖNRENDELKEZÉS – Sokkoló, hogy a csíkszeredai Dracula-park kezdeményezője a Csíki sör kitalálója.

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
erdélypropagandaszékelyföldDrakulatörténelemhamisításmagyarromán 2026. 02. 12.
Erdély több mint száz évvel ezelőtti elvesztésének okai sokrétűek. Benne van a magyar elit felelőtlensége, amiről nemcsak történelmi szakkönyvekben olvashatunk, hanem Bánffy Miklós, Nyirő József, Wass Albert irodalmi remekműveiben is. Benne van a szabadkőműves hátterű Károlyi-kormány katasztrófapolitikája, aminek keretében pont akkor csavarták ki a fegyvert a magyar katona kezéből, amikor az a saját hazájáért harcolhatott volna idegen érdekek helyett, sőt meg is üzenték az ellenségnek, hogy jöhetnek bátran, mert nem fognak lőni rájuk. De benne volt a románság szívós szellemi küzdelme is, amely legfőképpen a nyílt történelemhamisításban (dákoromán kontinuitás-„elmélet”, Mihály vajdának a „román” tartományok egyesítőjekénti, teljességgel történelmietlen bemutatása) s a magyar állam ellen folytatott propagandában ragadható meg.

Hiba lenne azt gondolni, hogy a tágan értelmezett Erdély megszerzése után alábbhagyott volna a román történelemhamisítási lendület. Épp ellenkezőleg, új erőre kapott. A román vezető elit úgy látta biztosíthatónak a nagyhatalmi akaratnak köszönhetően megkaparintott kulcsrakész országrészek feletti uralmat, hogy minden eszközzel az ott élő más nemzetiségűek eltüntetésére törekedett. 

Ezen eszközök közé tartozott ebben a küzdelemben az erőszakos asszimiláció, a nyelvi és adminisztratív diszkrimináció, a jogelvek etnikai célzatú lábbal tiprása a jogalkalmazásban, a németek és a zsidók kiárusítása, valamint a szellemi és fizikai terror is.

A történelemhamisítás államideológiává lett, amely átitatja a politikai propagandát, a kultúra- és oktatáspolitikát. Szárba szökkentek a magyarságot befeketítő hamis mítoszok, mint például az, hogy a magyar csapatok negyvenezer románt irtottak volna ki az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején, ami egyszerre kelt gyűlöletet a magyarok ellen és tereli el arról a figyelmet, hogy éppenséggel a románok voltak azok, akik akkoriban – hasonlóan az 1784-es Horea–Closcaék által rendezett, egyértelműen etnikai színezetű vérfürdőhöz – elképesztő kegyetlenséggel irtották a magyarokat, nem kímélve az asszonyokat és csecsemőket sem. 

Az RMDSZ a lehető legkényelmesebb álláspontra helyezkedett az ügyben, ami úgy foglalható össze röviden, hogy a történelmi kérdéseket vitassák meg a történészek. Holott kellő érvkészlettel fel lehetett volna venni a küzdelmet a hazug magyargyalázó mítoszokkal.

Eleddig a szereposztás világos volt. Egyik oldalon a román hatalom, másik oldalon a kesztyűt fel nem vevő magyar érdekképviselet, mely kerüli a konfliktust a román elittel, és időről időre, mint ez idő tájt is, részt vállal a kormányzati hatalomból. (Egy zárójel erejéig hadd említsem meg, hogy az utóbbi évtizedben a Kárpát-medencei szintű nemzetpolitikai kérdésekben a szervezet vezetése alapvetően konstruktív magatartást tanúsít, nem túlzás azt állítani, hogy a nemzeti kormány partnerre lelt benne. Az persze vélelmezhető, ismerve a Fidesz–RMDSZ-viszony előtörténetét, hogy ebben a partnerségben az érdekvezéreltség a döntő mozzanat és nem az értékközösség.)

A csíkszeredai Dracula-park, amely nemrég ismét bekerült a hírek közé a frissen bemutatott látványterveknek köszönhetően, felülírja ezt a képletet. 

Tavaly júniusban hallhattuk először azt a mellbeverő ötletet, hogy a jelzett témában szeretnének Disneylandet építeni a legmagyarabb megye székhelyén. Nemzetben gondolkodó embereknek nemcsak ezen volt alkalmuk hüledezni, hanem azon is, hogy a sóbánya katasztrófája után a parajdiak jelentkeztek, vigyék inkább hozzájuk a turisztikai attrakciót. Az rendben van, hogy a megmaradáshoz munkahelyek kellenek, de azért felvetődik az a kérdés is, hogy milyen áron.

Szőcs Gézának A kisbereki böszörmények című abszurd drámája juthat eszünkbe, amelyben a szerző érzékletesen írta le, hogy miképpen kovácsol magának az elit megmaradási ideológiát a totális önfeladásból, a saját hagyományok elárulásából. (Ide illő szomorú történet, melynek jövőre lesz a harmincadik évfordulója, hogy Kincses Elemért azért távolították el a marosvásárhelyi színház éléről, mert az előzetes figyelmeztetés ellenére színre vitte a darabot, amelynek maró iróniáját az RMDSZ-vezetés – nem alaptalanul – magára vette. Ez volt egyébként az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának első jól látható eredménye: egy kivételes tehetségű, nem mellesleg nemzetben gondolkodó színházi szakembernek a kirúgása inkompetenciára való hivatkozással. Azt hiszem, ma már a piszkos munkát elvégző Kelemen Hunor sem büszke akkori szerepére.)

Ha a Dracula-park Székelyföld szívébe telepítésének kezdeményezője a román hatalom lenne, amely e régiót egyházi és katonai síkon több mint száz éve fojtogatja, nem lenne miért csodálkozni. De hogy e terv mögött a rendszerváltás utáni erdélyi magyar gazdaságtörténet egyik leginkább példaértékű termékének, a Csíki sörnek a kitalálója, Lénárd András áll, az sokkoló.

A Csíki nemcsak egy korrekt, jó ár-érték arányú sör, hanem identitáserősítő, otthonosságérzést növelő nedű. Mindaddig, amíg ki nem derült, hogy komoly veszteséget halmozott fel, ideális példa volt arra, hogy az önelvűség, a saját erőre támaszkodás, a gazdasági önállóságra törekvés meghozza a maga gyümölcsét. Hogy lehetséges magyar kommunikációval, magyar szimbolikával, magyar látványelemekkel, csak magyarokat célzó marketinggel felépíteni egy sikeres székely brandet. A Csíki sör megnevezésnek mindmáig nincs román fordítása, román kocsmákban is magyar nevén emlegetik. És ezzel együtt találkozni lehet vele ma is megannyi román többségű városban, Fogarastól Brassóig. De még Bukarestben is előfordult pár évvel a járvány előtt, hogy egy kézműves sörökre összpontosító vendéglátóhelyen a rendkívül kedves és rokonszenves pultos, bár majd beletört a nyelve, de kimondta, hogy Csíki sört ajánl nekünk, mint érdekességet.

Érdemes abba is belegondolni – az ügy katasztrofális szimbolikus üzenete mellett –, hogy kiket fog Székelyföldre vonzani e látványosság. Magyarokat aligha, s ha meg igen, annál rosszabb, hiszen eltereli a figyelmet e régió valódi értékeiről. A külföldi turisták mellett a hegyen túli románok utaznak majd oda, ami sok magyar szerint is pozitív jelenség a gazdasági felhajtóerő miatt. Van viszont egy másik dimenzió is. 

Székelyföldön gyakran hallani azoktól, akik látnak is, nemcsak néznek, hogy a román turista – tisztelet a kivételnek – nemcsak a pénzét hozza, hanem az arroganciáját, a teljesen indokolatlan otthonosságérzetét, a viselkedéskultúráját is. A székelyföldi román tömegturizmus néplélektani kára és asszimilációs hatása sokkal nagyobb, mint a gazdasági előnye.

Keményfi Kornél alaposan dokumentált tavaly nyári írásában mutatta be, miként sikerült a román ideológiai propagandának a maga szolgálatába állítani Bram Stoker Dracula című regényét, miként vetítették rá a könyvben szereplő székely arisztokratára (!) a rettegett „karóba húzó” havasalföldi Vlad alakját. 

Keményfi csattanós választ ad a kezdeményezők azon mentegetőzésére is, hogy a park multikulturális jellegű lesz. Hadd idézzem: 

az erdélyi multikultúra méltatása és reklámozása nem a székelyek dolga! Ez Bukarest feladata lenne. Egy ilyen volumenű székelyföldi turisztikai attrakció­nak kizárólag a székely értékeket kellene reklámoznia, mint ahogy egy mócföldinek is a mócokról, s nem pedig a székelyekről kell szólnia. Egy rosszul értelmezett objektivitás vagy jóemberkedés jegyében propagandát csinálni minden etnikumnak, s valahol köztük – egyként a sokból – a székelyeknek is: ez nettó önsorsrontás.

Igen, ez a helyzet ezzel a kezdeményezéssel. Persze ki fogja bírni Székelyföld, ahogy a hagymakupolás honfoglalást és a román katonaság betelepítését is. Csak szomorú, hogy ezt a minden elemében inkább veszélyt, mint esélyt hordozó projektet magyarok találták ki és magyarok valósítják meg.

