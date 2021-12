Ilyen még nem volt

Néhány nap választ el minket attól, hogy átlépjünk a 2022-es évbe. Bár 2010 óta, miután az Orbán-kormány átvette az ország irányítását, nincsenek megszorítások, ilyen kedvező kilátásokkal talán még soha nem várhatta senki a következő esztendőt. Ami most jön, arra még nem volt példa.

Februárban a családok visszakapják az idei évben befizetett személyi jövedelemadójukat. Érkezik a teljes 13. havi nyugdíj, a katonák és a rendőrök hathavi fegyverpénzhez jutnak, kétszázezer forintra nő a minimálbér összege, valamint több területen folytatódik a keresetek emelése. Így például az egészségügyi szakdolgozók január elsejétől 21 százalékos növekménnyel számolhatnak. Mindezek mellett hatályba lép Magyarország történetének legnagyobb adócsökkentése. A 25 év alatti munkavállalóknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, fennmarad a kis- és középvállalkozások kedvezménye az iparűzési adóban, míg a többi között kevesebb lesz a munkáltatók közterhe. A balliberális oldalt mindez olyannyira hidegen hagyja, hogy képviselőik nem is vettek részt azon a parlamenti ülésen, melyen elfogadták a kormánypártok ezeket az intézkedéseket. Ez utóbbin kár egy percig is csodálkozni, hiszen idegen tőlük minden olyan intézkedés, amely a bérből és fizetésből élőknek, valamint a hazai vállalkozásoknak segítséget jelent.

Ami jó, azt könnyű megszokni. Képesek vagyunk elfelejteni, hogy sokszor megszorítások özönével köszöntött be a január. A magát baloldalinak nevező politikai erők kormányzása alatt előre lehetett kalkulálni, hogy a következő évben mennyivel marad kevesebb a pénztárcákban. Szinte természetesnek számított, hogy fájó mértékben emelkednek a rezsidíjak, megszűnnek a korábbi kedvezmények, valamint emelkednek az adók, és új közterhek címén vonja el az emberek pénzét a hatalom. Választási év előtt állunk, fontos, hogy minderre emlékezzünk. A magyar politika fintora, hogy erről a balliberális oldalon is gondoskodnak.

Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt, Gyurcsány Ferenc kirakatbábuja mint egy „elszabadult hajóágyú” nyilatkozik megállás nélkül. Elképesztő mondataival a táborát sem kíméli. Miközben árulást kiált, mindent megtesz, hogy rombolja saját és szövetségesei támogatottságát. Csak megsúgom, hogy ennek egyébként több millió ember nagyon örül. Szerinte böszmeség visszaadni a 13. havi nyugdíjat, ostobaság a rezsicsökkentés, és nem szükséges a minimálbér. Az üzemanyagárak növekedése kapcsán pedig azt ajánlja az embereknek, hogy vegyenek kisebb autót.

Ha már autó, akkor érdemes felidézni, hogy az Orbán-kormány többmilliós autóvásárlási támogatást biztosít a nagycsaládosoknak. Ezerszámra jutottak és juthatnak hétüléses járműhöz mindazok, akik három vagy több gyermeket nevelnek. Ez is része a 2010 óta felépített családpolitikának, amelynek a fent felsorolt elemei januártól lépnek életbe.

Nemzetközi mércével is kiemelkedő mértékben segíti a családokat, és járul hozzá a gyermekvállalás anyagi költségeihez az állam. Ez a kormány politikájának egyik legfontosabb pillére. Erre erősít rá az a döntés, miszerint Novák Katalint jelölik a következő államfőnek. Ő az a politikus, aki eddig miniszterként vállalt felelősséget a családokért. Mint legutóbb nyilatkozta: a jövőben is a magyar gyerekek, a családok sorsa marad a szívügye, köztársasági elnökként is értük dolgozik majd. A család a társadalom legfontosabb alapegysége. Novák Katalin az új tisztségében még szélesebb körben tudja majd kifejezni a nemzet egészét.

Mindezeket érdemes mérlegre tenni a választások napján. Akkor dől el, hogy előremegyünk vagy visszafordul az ország egy bukott korszak kilátástalan útvesztőjébe.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Mirkó István)