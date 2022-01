A zsidóinspektor

Mindenkinek van valami hobbija. Kell az, hogy ne csavarodjon be az emberfia a napi mókuskerékben. Az egyik bélyeget gyűjt, a másik panellakásokat, a harmadik el akarja adni a feje fölül a munkahelyét (Városháza). Ám akad olyan is – nevezzük az illetőt Márki-Zay Péternek –, aki szabadidejében homoszexuális és zsidó fideszesek számlálásával, lajstromozásával foglalatoskodik. Ez a szenvedélye, kedvenc időtöltése. Őkelme erre gerjed. „A Fideszben egyébként van néhány zsidó is, bár elég kevés. […] Egyet tudok konkrétan, én őt nagyon nagyra becsülöm” – így és ezt mondta a baloldal miniszterelnök-jelöltje szokásos vasárnap esti nagymonológjában. (A háttérben fölsírt egy Gyöngyösi Márton.) Márki-Zay Péternek ugyanis pontos szakismeretei vannak az emberek származásáról, faji eredetéről, genetikai adottságairól. Mindenkiről (is) tudja, kicsoda-micsoda. Őt nem lehet csak úgy megtéveszteni holmi útlevelekkel, amelyek alapján a fideszesek – első blikkre – talán „magyar állampolgárnak” tűnhetnek. Hogyisne! Márki-Zay rendelkezik a dolgok mögé látás képességével. Mielőtt porszívóügynöknek állt, nyilván antropológusnak (is) kiképezték az amishok. Gondolom, van neki speciális készüléke, hogy leméregesse a fideszes politikusok orr–fülcimpa távolságát, azonosítsa a szükséges dőlésszögeket, íveket és hajlatokat. S ha netán a számbavételre kijelölt, fajilag zsidógyanús fideszes nem engedné testközelbe Pétert a colstokkal (ami méltányolható reakció), akkor szakértő úr a távolból, szemrevételezéssel is elvégzi az inspekciót százszázalékos pontossággal.

Nem oly rég arról volt szíves fölvilágosítani a szélesebb közvéleményt, hogy a fél kormány homoszexuális. „Tudom, kik a melegek, tudom, ki a fiúbarátja az egyiknek, például a kormányban, az egyik legfontosabb miniszternek a fiúbarátjának a nevét is ismerem” – büszkélkedett intim értesüléseivel. Néhány hete a megboldogult Arthur J. Finkelstein amerikai republikánus politikai tanácsadót nevezte „homofób meleg zsidónak”. Látható, Péter nem a levegőbe beszélt, amikor szerényen „igazi kereszténynek” nevezte magát. Úgy sugárzik a jóindulattól meg a kegyelettől, mint egy csernobili kombájn.

Márki-Zaynak nem szükséges kérdeznie, mint a Monty Python Poncius Pilátusának („Mi a neved, zsidó?”), tudniillik ő minden fideszes nevét, fajiságát és szexuális szokásait pontosan ismeri (ki kinek hová, heti hányszor). Hasznos és értelmes elfoglaltság ám a fideszes zsidók és fideszes homoszexuálisok nyilvántartása, rendszertani elemzése! Amennyiben például egy illető fideszesről – a mérések, illetve Márki-Zay szemrevételezése alapján – bebizonyosodik, hogy zsidó, homokos, esetleg mindkettő, akkor máris indulhat a suttogó propaganda. Akkor Márki-Zay, a DK, Az ördög ügyvédje mindjárt kezdheti teleszórni a nyilvánosság tereit a fontos értesüléssel. Utána pedig akár végre is lehet hajtani a karaktergyilkosságot, hiszen egy fideszes homokosnak és/vagy zsidónak még annyi emberi joga sincs, mint egy mezei fideszesnek. Sőt esetükben a zsidóság és a homokosság súlyosbító körülménynek minősül majd a felcsúti perben…

Mindeközben a baloldali propaganda másik csapásiránya továbbra is az, hogy a Fidesz náci, homofób és antiszemita. Ugye milyen aranyos?

Nem tudom, önök hogy vannak vele, én már várom Márki-Zay következő igehirdetését. „Nem lehetne, hogy inkább írja ki Áder János jövő vasárnapra a választást, és befejezzük ezt az egészet?” – kérdezi elkeseredetten az egyik baloldali elemző. Nem, nem lehetne! Remek a műsor. Hagyni kell beszélni Pétert!

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)