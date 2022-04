Hazáról s egyebekről

Ez ma már nem így van. Most más a tét. Most egy széthulló, minden eresztékében recsegő világ kellős közepén vagyunk. Az új nyugati világrend legfontosabb újítása, hogy felszámolja az ember alapvető identitásait: a vallási, a nemzeti és a nemi identitást. Magányos tömeget gyárt, és ezt nevezi még több szabadságnak. S ezt a magányos tömeget akarja aztán egy bizonytalan körvonalú, akarattalan birodalomban egyesíteni. Ennek neve: Európai Egyesült Államok. Erre esküdtek fel az ellenzék pártjai is, élükön Gyurcsány Ferenccel és Dobrev Klárával. Megmondták, nem árulnak zsákbamacskát. Ezt a birodalmat akarja Brüsszel minden csinovnyikja, de leginkább az Egyesült Államok.

S ott van mindez a háború hátterében is. Nagy erők dolgoznak azon, hogy a háborút kiszélesítsék, belevonjanak mind több országot, közöttük hazánkat is. Amely őnekik nem haza, pusztán egy eljövendő birodalom egyik leendő provinciája. Erről is döntenünk kell április 3-án. Hogy akarunk-e ismét egy provincia lenni, és akarunk-e részt venni ebben a háborúban, amelyet a baloldal miniszterelnök-jelöltje szerint értünk is vívnak. Nem. Ezt a háborút értünk biztosan nem vívják. Ezt a háborút birodalmak vívják birodalmi érdekekért, s ez a háború minden percében az ezeregyszáz éves magyar nemzet nevű emberi közösséget fenyegeti. S akik egyfolytában Európát, a Nyugatot, a progressziót szajkózzák, nem tesznek mást, csak mi lényegük, amit mindig is tettek a tanácsköztársaság óta: háttérbe helyezik a magyar nemzet érdekeit valami „magasabb rendű” érdek kedvéért, s idegenek segítségét kérik, hogy hatalomra jutva érvényre juttassák azt a „magasabb rendű” érdeket.

De nekünk nincsen magasabb rendű érdekünk. Nekünk hazánk van, nemzetünk van, nagyanyánk van, ezeregyszáz éves históriánk van – nekünk megsárgult fényképeink vannak, nekünk van identitásunk, mi tudjuk, hogy férfiak vagyunk és nők vagyunk, mi akarunk tartozni valahová, ahová az őseink is tartoztak, mi megleltük honunkat e hazában.

Egy szent öregasszony pénzt nyom a markomba: „Vidd le, kisfiam, annak a szegény embernek…” Egy verkli szól hozzám, s egy elgyötört ember néz a szemembe: „Köszönöm, kisfiú…”

Ezt nem lehet lecserélni semmire. Egy identitás nélküli birodalomra, egy értelmetlen háborúra egészen biztosan nem. Gyertek, védjük meg a hazánkat! Mert helyettünk nem fogja megvédeni senki sem.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Flickr)