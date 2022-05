Van egy szó, melyet a magyar emberek 2010 után törölhettek a szótárukból. Van egy szó, amelynek tartalma és gyakorlati valósága 2010 előtt, a balliberális kormányzás minden időszakában egyet jelentett a padlássöpréssel. Ez a szó nem más, mint a megszorítás.

Magyarországnak most is vannak olyan pártjai, amelyek azért drukkolnak, hogy újra visszatérjen ez a korszak. Visszatérjen az a hazug, érzéketlen, dilettánsok irányította, a legrászorultabbakat is kizsigerelő időszak, amely mindennek az árát a magyar emberekkel fizettette meg. Amikor a saját alkalmatlanságukból fakadó bukdácsolás és a nemzetközi válságok számlája is a magyar háztartásokat és a családokat terhelte.

Ebben reménykednek most mindazok, akik szerint a háború és az energiaválság elsöpri az Orbán-kormányt, ezért nekik „készen kell állniuk”. Azok állnának készen, akik az országgyűlési munkában sem vesznek részt? Azok állnának készen, akik a saját szövetségeseiket is megfojtanák egy kanál vízben? Azok, akik mindent feladtak, amit korábban oly büszkén hangoztattak? A választók április 3-án döntöttek, nem kérnek belőlük.

Az Orbán-kormány egymást követően négyszer kapott kétharmados felhatalmazást a választóktól. A nehéz időszak kipróbált és bizonyított embereket kíván a gátra. A családokat továbbra sem hajtják igába állami megszorítások. A miniszterelnök több alkalommal világossá tette: azért dolgoznak, hogy megvédjék az eddig elért eredményeket és megőrizzék az ország biztonságát.

Mi a feladat? Már az orosz–ukrán háború előtt elszabadultak az energiaárak, folyamatosan drágulnak a nyersanyagok, véget ért a világban a pénzbőség korszaka. Még el sem múlt a koronavírus-járvány, miközben nyakunkba kaptuk a puskapor szagát és a saját húsunkba maró szankciókat. Magyarország nem szorul rá a Nemzetközi Valutaalap mentőövére, bíznak a befektetők hazánkban, stabil és erős felhatalmazású a kormány.

A háborúnak és a válságnak azonban ára van. Orbán Viktor kijelentette: ez nem terhelheti a magyar embereket. Ahhoz azonban, hogy fennmaradjon mindaz, amit az elmúlt 12 évben elértünk, most cselekedni kell.