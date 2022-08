Arccal Róma felé

A magyar államfő mostani vatikáni látogatása önmagában is hatalmas jelentőséggel bír – többek között bizonyítja, hogy hazánk nem elszigetelt a nemzetközi térben –, de a negyvenperces, spanyol nyelven zajló magánaudiencián nagyon fontos témák kerültek terítékre. Ezek között szerepelt a szentatya magyarországi látogatása, Novák Katalin egy hivatalos meghívólevelet is átadott neki. Elmondása szerint Ferenc pápa megerősítette, hogy várhatóan jövő tavasszal szándékában áll hazánkba látogatni. A második kérdéskör az orosz–ukrán háború volt, amelynek kapcsán megállapították: közös cél a béke helyreállítása Európában. S végül a magánaudiencián szó esett a magyar családpolitikáról is, amelyet Ferenc pápa elismerő szavakkal illetett, és egyúttal hangsúlyozta, hogy ki kell állni a hagyományos családi értékek mellett. Egy hullámhosszon vannak, vagyunk.

Miközben Magyarország vezetése, szembemenve az árral, minden erejével az ezeréves államiságunk alapját jelentő keresztény gyökerein­ket igyekszik oltalmazni, a Magyar Ateista Társaság is küldetést teljesít. Most éppen világnézetük felvállalására biztatják a nem hívőket, arra, hogy vallják magukat ateistának vagy agnosztikusnak, kétkedőnek a tízévente megrendezett, októberben esedékes népszámláláson. Mi értük is imádkozunk, jövő tavasszal remélhetőleg a szentatyával együtt!

