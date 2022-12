Ars poetica

„Csak az a családtámogatás működik, amely hosszú távon változatlan és kiszámítható” – szögezte le Orbán Viktor az év utolsó Kormányinfóján Andorka Rudolf Széchenyi-díjas szociológusra hivatkozva. A miniszterelnök és egyáltalán az Orbán-kormányok ars poeticájaként is értelmezhető kijelentés különös fénytörést kapott az idén. A 2010 után lépésről lépésre, támogatásról támogatásra felépített rendszer alapvetése volt sokáig, hogy csak bővíteni azt, semmit elvenni belőle.

Ez pedig meg is valósult: a családokra fordított költségvetési összegek évről évre nőttek, olyannyira, hogy az utóbbi időben GDP-arányosan már Magyarország költött a legtöbbet Európában a családokra. Tette ezt több mint harminc elemből álló, komplex, szinte minden élethelyzetben segítséget nyújtó családtámogatási rendszeren keresztül. Ezt az építkezést pedig még a Covid sem tudta megakasztani – éppen a második-harmadik járványhullám csúcsán jelentette be az azóta köztársasági elnökként is a családok segítését és a vágyott gyermekek megszületését szívügyének tekintő Novák Katalin minden idők legnagyobb otthonteremtési programját.

Csakhogy elérkezett 2022. február 24-e, az oroszok „különleges katonai művelete” pedig szinte mindent borított. Az elhúzódó háború, majd az Európai Unió által hozott teljesen elhibázott szankciók révén évtizedek óta nem látott mértékű infláció alakult ki, a korábbi többszörösére emelkedtek a piaci gáz- és áramárak. A kormány az átlagfogyasztásig így is megtartotta a lakossági „rezsicsökkentett” árakat, ezzel önmagában havi 181 ezer forinttal támogatva a családokat. Nem árt hangsúlyozni: a jövő évi költségvetésben hétről 17 milliárd euróra nő Magyarország energiaszámlája.

Ebben a helyzetben kisebbfajta bravúrral ér fel, hogy nemhogy megmarad a családtámogatási rendszer szinte minden eleme, hanem még bővülnek is a lehetőségek. A fiatalon gyermeket vállaló nők január 1-jétől teljes szja-mentességet élveznek majd, és ha tanulmányaik alatt éltek a diákhitellel, annak terheitől is egy csapásra megszabadulnak. A hosszú távú változatlanság és kiszámíthatóság érdekében pedig minden lényeges elem továbbra is korlátozás nélkül elérhető: a fiatal házaspárok tízmillió „állami” forinttal indíthatják közös életüket, élethelyzettől függően élhetnek az otthonteremtési támogatások különböző lehetőségei­vel, és gyermekszámtól függően akár százezres nagyságrendű adókedvezményt érvényesíthetnek.

Ha valamiben, a családtámogatásokban igazán tetten érhető, milyen jelentősége van annak, hogy a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező jobboldal stabilan, kitartóan tud építkezni már több mint egy évtizede. Mert 2002 után megtapasztalhattuk ennek ellenkezőjét is. Az akkori Orbán-kormánynak csak négy év adatott – amit négy év alatt felépített a családpolitikában, azt a balliberálisok lényegében egy tollvonással meg tudták szüntetni. S talán nem is önmagában az a legnagyobb bűnük, hogy kivéreztették az otthonteremtési programot (családok tízezreit tönkretevő devizahitelezésbe hajszolva a magyarokat) vagy hogy megfosztották a dolgozó, gyermekes családokat az adókedvezményektől és más pénzügyi segítségektől. Hanem az, hogy lerombolták a jövőbe vetett hitet – amelyet az elmúlt évtized gyermekközpontú, családbarát kormányzásával talán sokan visszakaptak.