Bukottak évadja

Térjünk vissza pár gondolat erejéig egy karácsonykor felröppent hírre, ami túl nagy jelentőségű, de hordoz némi tanulságot a hazai politika alakulását tekintve. Egyesületként jegyezték be a minap A Nép Pártján Mozgalmat, amit Jakab Péter indított az útjára, miután a Jobbik a lelke után őt is elveszítette. Aki nem emlékezne rá, a Jobbik valaha egy jelentős társadalmi támogatottsággal bíró nemzeti radikális párt volt, amelyik a bányászbéka hátsó része alá dolgozta le magát, miután politikai halált okozó súlyos testi és lelki sértést követett el önmaga és a magyarok ellen azáltal, hogy szövetséget kötött Gyurcsány Ferenccel, akinek a közéletből való eltakarítását tűzte eredendően a zászlajára. Ebben a folyamatban vállalt oroszlánrészt az a Jakab, aki most mozgalmával házal szerte az országban, soha nem látott mértékű demagógiaáradatot zúdítva a nyakunkba.