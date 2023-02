Dominálni akarnak

Aki a hétvégi Gyurcsány-tamtamolás és Donáth-ficergés után attól tartott, hogy egy ideig minőségi szórakoztatás nélkül maradunk, tévedett. Befutott ugyanis Gyurcsány Ferenc leghűbb küblihordozója, Molnár Csaba, és kimerítő életútinterjút adott Gulyás Márton matinéműsorában. A magát „árnyék-kancelláriaminiszterré” kikiáltó Molnár nem kevesebb mint hetven percen keresztül mesélt küzdelmes életéről, hányattatásairól, a népért végzett lankadatlan munkálkodásáról. Tette mindezt a rá jellemző, páratlan szerénységgel és sajátos orgánumával, amit némelyek elviselhetetlen, kappanhangú rikácsolásnak tartanak.

Szóval csak ült és mesélt a Csaba, majd mondókája csúcspontján előadta: a negyedik kétharmados vereség után az ellenzék már mindent kipróbált, kivéve egyetlen dolgot. Ez pedig nem más, mint hogy legyen egy domináns párt. Nyilván ezek lennének ők – tette hozzá a gyengébbek kedvéért. Tehát a Demokratikus Koalíció, a DK, a Gyurcsány-párt. (Közismertebb nevükön: Szemkilövetőék.) S körülöttük döngicsélnének – mint csatakos marha körül a böglyök – a többiek: a sok kis leharcolt, összeaszalódott, Feri által részben már kannibalizált ellenzéki pártocska. Vidám, snájdig társaság ez így, ők indulnának harcba a kormányrúdért 2026-ban – ha útközben bele nem fojtják egymást egy kanál vízbe.

Ha pediglen a DK lenne a domináns, akkor nyilván annak „árnyék-miniszterelnöke”, Apró-Dobrev Klára lesz majd a domina. Dublőre: Vadai Ágnes.

Szerencsére Molnár Csaba jártas a politikatörténetben, így máris remek példával szolgált arra nézvést, miért lenne üdvözítő a nemzetnek, ha a DK uralná az ellenzéki térfelet. Okfejtése szerint 2002-ben és 2006-ban is így és ezért nyertek, még ha csak egy paraszthajszállal is. Arról, sajnos, valamiért megfeledkezett, hogy 2010-ben ugyanebben a dominafölállásban buktak ormótlant. De hát ne kukacoskodjunk! Ha mi kaptunk volna annyi kétharmados sallert, mint ők, nekünk is szellősebb lenne az emlékezetünk.

Molnár Csaba beszámolójából mellesleg azt is megtudhattuk, hogy a dominaprojekt keretében játsszák ezt az egész árnyékkormányosdit. Mindenkinek megvan a maga árnyékszéke, azon kotlik, akörül kapirgál. Mondhatni: próbálják annak látszatát kelteni, mintha lenne halvány segédfogalmuk a jó kormányzásról. Egyszerűbb lelkek meg, akik most érkeztek a Holdról, esetleg beveszik. A többiek viszont nehezen szabadulnak attól a kínzó emléktől, hogy „Gyuriferi”, Csaba és a többi árnyékfigura 2010 előtt egyszer már szakadékba taszajtotta a hont, s csupán az IMF hitelmilliárdjai mentettek meg minket a teljes csődtől. (A kölcsönt aztán az Orbán-kormány fizette vissza, természetesen.)

Az őszödi beszédre is kitért Molnár Csaba. Bár az ominózus 2006. májusi frakcióülésen ott tapsolt, a szeptemberi kiszivárgáskor szavai szerint már nem emlékezett, hogy mi az.

„Nem tudtuk beazonosítani.” Ami három dolgot jelenthet. Vagy ennyire tyúkeszű szegény (ami amúgy felvételi követelmény a DK-elnökségbe). Esetleg Feri alapjáraton is „k…rva országozott”, dicsekedett a választók átverésével, a költségvetési adatok meghamisításával, ezért volt nehéz a beazonosítás. A harmadik lehetőség, hogy Molnár füllent, de ez szinte kizárt, ők nem olyanok.

Ami biztos: a Böszme máig büszke az őszödi ámokfutására. Rögeszméje, hogy Magyarországnak rá van szüksége. Mostanra odáig jutott, hogy nem neki, hanem a magyarok többségének kell szégyellnie magát, amiért volt képük a Fideszre szavazni. Csak jussanak egyszer hatalomra, Domina Klára majd odacserdít a sok értetlen magyarnak, aki nem kér az ő népboldogító ötleteikből, lőporfüstös javaslataikból! „Váltsunk kormányt, váltsunk népet!”

Borítókép: A DK kivetített logója a párt XII. kongresszusán a Budapest Kongresszusi Központban 2022. október 29-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)